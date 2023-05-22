Підполковник ЗСУ Олексій Арестович відпочиває на пляжі у Тель-Авіві, в Ізраїлі 22 травня. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Війна для багатьох політиків не стала вагомою причиною для того, щоб скасовувати свій відпочинок. Так, ексрадник Офісу президента Олексій Арестович "засвітився" на пляжі в Ізраїлі.
Арестович насолоджується відпочинком разом зі своєю дружиною та дитиною, - повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначимо, зараз в Україні діє заборона на виїзд військовозобов'язаним чоловікам.
Нагадаємо, минулого року Олексій Арестович повідомив, що йому було надано військове звання підполковника. А вже у січні 2023 року Арестович попросив звільнити його з посади радника ОП за "власним бажанням".
Топ коментарі
+62 Аркадій Пастух 1674f9c0
показати весь коментар22.05.2023 22:31
+58 Neftekachka Beznadega
показати весь коментар22.05.2023 22:16
+48 Баритон Саша
показати весь коментар22.05.2023 22:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
-а може ЖІНКА бути полковником??
- не знаємо,чи може жінка бути ПОЛКОВНИКОМ
а під ПОЛКОВНИКОМ-може побувати...
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
І жодного запиту від всіляких "чесних" стосовно, як він таки виїхав. Пусть би хоч щось відповіли.
Олексій Арестович знаходячись в Їзраілі, веде перемовини з представниками The New York Times про публікацію своїх спогадів про події 2014-2022 років під технічною назвою "Ukrainian Night"
Питання риторичне, звісно. Все і так зрозуміло