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Ізраїль (1231) відпочинок (207) Арестович Олексій (373)

Підполковник ЗСУ Олексій Арестович відпочиває на пляжі у Тель-Авіві, в Ізраїлі 22 травня. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Війна для багатьох політиків не стала вагомою причиною для того, щоб скасовувати свій відпочинок. Так, ексрадник Офісу президента Олексій Арестович "засвітився" на пляжі в Ізраїлі.

Арестович насолоджується відпочинком разом зі своєю дружиною та дитиною, - повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначимо, зараз в Україні діє заборона на виїзд військовозобов'язаним чоловікам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Арестовичу дозволили виїхати на відпочинок в Ізраїль, мені не дозволили виїхати на заходи ПАРЄ, - нардеп Гончаренко. ФОТО

Нагадаємо, минулого року Олексій Арестович повідомив, що йому було надано військове звання підполковника. А вже у січні 2023 року Арестович попросив звільнити його з посади радника ОП за "власним бажанням".

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+62
Сам Арестович, його виступи та поведінка - це типовий образ та типова характеристика всього того зеленого кодла аскарид та глистів, на чолі якого стоїть здоровенний, хрипастий, зелений, небритий ціп"як України. Вони висмоктують всю енергію, соки та кров з тіла України, брешуть Україні та нишком потішаються-сміються над нею.

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22.05.2023 22:31
+58
Порошенко насколько знаю финансирует закупки амуниции для армии. А что финансирует абдристович, израильский отель?
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22.05.2023 22:16
+48
Ну, він заморився. *******, не мішки ж тягать.
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22.05.2023 22:13
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В комонМОРЕндировку.
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23.05.2023 00:22 Відповісти
Ну і бембух наїв цей "радник"
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23.05.2023 00:22 Відповісти
Його таланти під Бахмутом знадобилися б🤣
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23.05.2023 00:23 Відповісти
У нього лише один талант - брехати
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23.05.2023 08:11 Відповісти
Чего еще ждать от єтой ватной проститутки и его хозяев.
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23.05.2023 00:29 Відповісти
Так може гєрой гераіческой оброны Алєксєй Арєстовіч - має поспорт Ізраїлю?!
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23.05.2023 00:31 Відповісти
так и прошел обряд обрезания
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23.05.2023 06:48 Відповісти
Чему вы удивляетесь? Сейчас увидите как президент разворованного Киевгорстроя Кушнир отдыхает с женой на Кипре. Ермаку немного заносишь и все... по..уй на всех инвесторов.
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23.05.2023 00:31 Відповісти
У него была встреча с московскими пацанами, так как Ермак не мог присутствовать на встрече, пришлось отправить рядового подполковника Арестовича
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23.05.2023 00:36 Відповісти
Пожелаем ему хорошего отдыха.
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23.05.2023 01:04 Відповісти
у Вірменського радіо запитали:
-а може ЖІНКА бути полковником??
- не знаємо,чи може жінка бути ПОЛКОВНИКОМ
а під ПОЛКОВНИКОМ-може побувати...
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23.05.2023 02:30 Відповісти
Здавалось, що ЧЛЕНИ ЗЕКО-манди вже нічим не здивують... І тут всратий ОБДРИСТОВИЧ....
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23.05.2023 03:10 Відповісти
ничего удивительного это реальный подонок и наглец несчастный...
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23.05.2023 03:17 Відповісти
Ви тут смієтеся з цього покидька, а він вже більше року стабільно займає перші позиції в тренді youtube з мільйонними переглядами. Ze шмаркля піде, а кретини проголосувавші за нього нікуди не подінуться. Вони нам ще наголосують.
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23.05.2023 04:29 Відповісти
Нnzgu!
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23.05.2023 09:46 Відповісти
А , якщо спробувати , щось написати в коментарях проти арестовича на каналі Фейгіна , то заклюють.
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23.05.2023 10:25 Відповісти
Падлюка ВОНА і є падлюка!!
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23.05.2023 04:36 Відповісти
Мерзота україноненависницька.
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23.05.2023 05:01 Відповісти
Він що вагітний?
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23.05.2023 05:29 Відповісти
Так, яйцями резнікова!
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23.05.2023 18:28 Відповісти
Никогда го слушал и читал -- потому что нарцисс и чистый идиот который к военным не имеет никакого отношения
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23.05.2023 06:09 Відповісти
у тя с кукушкой не все впорядке
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23.05.2023 06:45 Відповісти
Да, як він не спав та надривався на службі добре видно по його формі. Допідривався до анорексії. Навіть мівіна не допомогла!
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23.05.2023 07:04 Відповісти
Люська, це ти тут виправдовуєшся?
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23.05.2023 07:53 Відповісти
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23.05.2023 06:27 Відповісти
в окопах должна быть титульная нация с низкими доходами, жиды, мажоры, откупившиеся- по гаваям
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23.05.2023 06:28 Відповісти
арабка савченко и капетан семенченко
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23.05.2023 06:46 Відповісти
у нього бронь в ізраїлі
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23.05.2023 06:31 Відповісти
Арестович журналістська повія, яку розпіарила Латиніна на You-tube, в Україні і для українців він нульова величина
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23.05.2023 06:37 Відповісти
Полковник \разведчик ,блогер \философ /трейнер\ демагог..актер..путешественник..боже може у него отпуск
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23.05.2023 06:42 Відповісти
свой к своим
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23.05.2023 06:44 Відповісти
Спецзавдання)))
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23.05.2023 06:55 Відповісти
А животяру яку наїв на казьонних харчах? Ну, шо, антоніни, все ще бажаєте, щоб оце черевце на вас лягло? Бл@дь, притопити б його на тому пляжі
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23.05.2023 06:56 Відповісти
а как его выпустили ,он что не призывного возраста
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23.05.2023 06:57 Відповісти
шо вы панимаете ,он раненый в жопу Ермаком , находится на реабилитации
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23.05.2023 07:08 Відповісти
Ви нічого не розумієте. Це його 34 бойовий вихід...
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23.05.2023 07:15 Відповісти
це він в Україні на роботі....а в ізгаілі він дома....
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23.05.2023 07:16 Відповісти
Він не тільки підполковник ЗСУ - він ще і долларовий мільйонер який ніде і ніколи жодного дня не працював!!!
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23.05.2023 07:49 Відповісти
Та не лайтеся. Хіба не бачите що Люська вагітна
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23.05.2023 07:50 Відповісти
Олексій Арестович знаходячись в Їзраілі, веде перемовини з представниками The New York Times про публікацію своїх спогадів про події 2014-2022 років під технічною назвою "Ukrainian Night"

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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23.05.2023 07:56 Відповісти
Нічого нового, це вже накатаний шлях - накрасти в Україні і на іст.батьківщину. Там своїх не видають.
І жодного запиту від всіляких "чесних" стосовно, як він таки виїхав. Пусть би хоч щось відповіли.
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23.05.2023 08:06 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

Олексій Арестович знаходячись в Їзраілі, веде перемовини з представниками The New York Times про публікацію своїх спогадів про події 2014-2022 років під технічною назвою "Ukrainian Night"
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23.05.2023 08:07 Відповісти
Поїхав зустрітися зі своїми кураторами
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23.05.2023 08:18 Відповісти
От і питання, чому я, піджак, 25.02 вже був у комісаріаті, а з його слів убер-підполковник кадровий, розвідник, спортсмен, аналітик і взагалі "мен - 3,14здєц усьому"© досі не в лавах ЗСУ.

Питання риторичне, звісно. Все і так зрозуміло
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23.05.2023 08:21 Відповісти
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23.05.2023 08:21 Відповісти
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23.05.2023 08:23 Відповісти
він ще себе просуватиме в кандидати на президентство. І повірте багато дурнів проголосує. Цю ганьбу для України порівну розділяють як зелені негідники при владі так і ті що вибрали цю владу будьте ви всі прокляті
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23.05.2023 08:26 Відповісти
Правильно, нехай цивільні йдуть воювати, кадрові військові трохи втомились ))
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23.05.2023 08:28 Відповісти
Який полковник?Сьогодні він моряк дальнього плавання,який пройшов триденні курси в Одесі.
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23.05.2023 08:49 Відповісти
потрібно знайти відосік від 20 чисел лютого 22 року, де ця макака радить українцям розпаковувати тревожні чемоданчики і каже, що якщо він помилився то візьме рюкзак та піде на фронт.
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23.05.2023 09:17 Відповісти
Це спецоперація по поверненню,отримає генерала.
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23.05.2023 10:18 Відповісти
*** он МОРЖОВЫЙ, а не подполковник.
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23.05.2023 15:45 Відповісти
Який відпочинок,яке море це він у 10501 раз на завданні за лінією фронту виконує доручення Гуру, Цру та по обміну досвідом з Моссадом. Конспіративні зустрічі проводяться в морі при запливі...
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23.05.2023 16:17 Відповісти
Записки передають аквалангістами
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23.05.2023 19:08 Відповісти
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23.05.2023 19:21 Відповісти
https://youtu.be/pYg_KyXUmS8
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23.05.2023 19:53 Відповісти
Люська вагітна!? Чи не від Фейгана часом?
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23.05.2023 20:50 Відповісти
А чого було чекати від Арестовича - флюгера та базіки? Його вже давно ані дивитеся, ані слухати не варто. Воювати він не піде. Непорядна, пихата людина, маніпулятор.
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27.05.2023 21:47 Відповісти
Ото молодець, розвідник, після візиту арестовича на близький Схід таліби пішли в наступ на Іран
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29.05.2023 18:59 Відповісти
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