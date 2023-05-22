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Окупант поскаржився на успіхи ЗСУ на фронті, - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта, де він скаржиться на важкі бої з ЗСУ. Крім того, загарбник розповідає про невідповідність реальної ситуації та заяви російського телебачення про бойові дії в Харківській області.

Армія РФ зазнає величезних втрат у війні з Україною. ЗСУ регулярно та влучно атакує ворога. Про це розповів один із військовослужбовців РФ по телефону. Розмову було перехоплено Головним управлінням розвідки МО України, інформує Цензор.НЕТ.

"Харьковская область, Купянский район. Ближайший населенный пункт от нас - Кисловка, из которой хохлов еще выгнать не можем. Хотя по телевизору уже пиз*нули, что "вагнера" взяли село", - у паніці заявив окупант своєму співрозмовнику.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+14
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22.05.2023 23:53
+14
Скоро подохнете всі , су@ ки кацапські , на нашій землі 😠
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22.05.2023 23:56
+11
Там в Белгороде тока шо здание ФСБ взорвали чем то тяжёлым)))
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23.05.2023 00:12
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22.05.2023 23:53 Відповісти
Скоро подохнете всі , су@ ки кацапські , на нашій землі 😠
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22.05.2023 23:56 Відповісти
Ні, вони мають повернутись додому живі, без ніг, рук, очей, але живі. А потім до смерті сидіти за милостиню в переходах, на вокзалах і бомжувати на мусорках (а іншого відношення до інвалідів в росіян традиційно немає). Єдиний реальний шлях не допустити повторення цієї війни, це викликати в росіян жах. Жах при кожному нагадуванні про "візит" в Україну. В голові кожного росіянина має сформуватись чіткий зв'язок - війна з Україною = стати нікому не потрібним інвалідом і мучитись весь залишок життя. А смерть це досить абстрактна штука, і викличе хіба бажання помсти, а не відвадить від наших кордонів.
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23.05.2023 00:18 Відповісти
"Герасим, за что!!!???"
причинно-следственные связи у скрепцов полностью отсутствуют......
https://twitter.com/i/status/1660725094895722517
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22.05.2023 23:57 Відповісти
как предположение - за путина.
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23.05.2023 00:04 Відповісти
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22.05.2023 23:59 Відповісти
Здохни к@ц@пська нечисть.
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23.05.2023 00:08 Відповісти
Там в Белгороде тока шо здание ФСБ взорвали чем то тяжёлым)))
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23.05.2023 00:12 Відповісти
ще подохнеш, ****....
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23.05.2023 11:54 Відповісти
Папа ******* и сын тоже ни чего нового.
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23.05.2023 22:03 Відповісти
 
 