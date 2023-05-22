14 362 10
Окупант поскаржився на успіхи ЗСУ на фронті, - перехоплення ГУР. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта, де він скаржиться на важкі бої з ЗСУ. Крім того, загарбник розповідає про невідповідність реальної ситуації та заяви російського телебачення про бойові дії в Харківській області.
Армія РФ зазнає величезних втрат у війні з Україною. ЗСУ регулярно та влучно атакує ворога. Про це розповів один із військовослужбовців РФ по телефону. Розмову було перехоплено Головним управлінням розвідки МО України, інформує Цензор.НЕТ.
"Харьковская область, Купянский район. Ближайший населенный пункт от нас - Кисловка, из которой хохлов еще выгнать не можем. Хотя по телевизору уже пиз*нули, что "вагнера" взяли село", - у паніці заявив окупант своєму співрозмовнику.
Топ коментарі
+14 YU ST
показати весь коментар22.05.2023 23:53
+14 Amber
показати весь коментар22.05.2023 23:56
+11 Серьога Харківський
показати весь коментар23.05.2023 00:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
причинно-следственные связи у скрепцов полностью отсутствуют......
https://twitter.com/i/status/1660725094895722517