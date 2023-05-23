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У Бєлгороді приліт у будівлю ФСБ, - росЗМІ. ВIДЕО
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У Бєлгороді приліт у будівлю ФСБ, повідомляє видання SOTA.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі.
Повідомляється, що на місце вибуху прибули поліція, пожежники та медики. Перекрито вулицю.
Удар по будівлі ФСБ у Бєлгороді підтвердив провладний канал "Рыбарь", додавши, що атакована з безпілотника також була будівля МВС.
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