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ФСБ (1348) Бєлгород (356)

У Бєлгороді приліт у будівлю ФСБ, - росЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У Бєлгороді приліт у будівлю ФСБ, повідомляє видання SOTA.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі.

Повідомляється, що на місце вибуху прибули поліція, пожежники та медики. Перекрито вулицю.

Удар по будівлі ФСБ у Бєлгороді підтвердив провладний канал "Рыбарь", додавши, що атакована з безпілотника також була будівля МВС.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+70
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23.05.2023 00:15
+61
😂😂😂😂
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23.05.2023 00:26
+57
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23.05.2023 00:19
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никто не выжил
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23.05.2023 13:51 Відповісти
Я Худею
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23.05.2023 13:52 Відповісти
Роися не может созвать одкб. Все отморозились.
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23.05.2023 14:15 Відповісти
Жаль,что ночью... Когда там только дежурный...
Желательно вальнуть в 9-15 - вовремя совещания
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23.05.2023 14:30 Відповісти
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