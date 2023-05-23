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Битва за Циклопа. СЕРІЯ 6. Ворог контратакує. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці батальйону К-2 54-ї ОМБр опублікували нову серію відео боїв за позицію "Циклоп" на захід від Лисичанська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серія називається "Битва за Циклопа. СЕРІЯ 6. Ворог контратакує".

"Сьогодні ми викладаємо останню частину відео боїв за позицію "Циклоп". Ми постарались показати максимум задокументованого матеріалу. Деякі з дронів були втрачені разом із картами пам'яті, деякі бої не були задокументовані. Загалом ця позиція переходила з рук в руки декілька раз і на даний момент залишається під контролем 2 МБ 54 ОМБр. В цій частині ви побачите, яким людським ресурсом володіє наш ворог. Це чергове закидання "м'ясом" від противника. Наша артилерія працювала з багатьох видів озброєння та корегувалась за допомогою підрозділу аеророзвідки", - пишуть бійці в коментарі до відео.

Підтримати бойову групу К-2 54 ОМБр:

PayPal: [email protected]
5375411204455252 Головко Володимир Ігорович

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Битва за "Циклоп". Захоплення позиції. Батальйон К2. Соледар-Сіверськ. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+8
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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23.05.2023 09:21
+5
Здобудемо, або не будемо. Цей девіз був ще в УПА.
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23.05.2023 09:31
+3
Артилерія наша працювала це страх і жах наче з рогатки стріляли та і то з рогатки влучніше було б.
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23.05.2023 10:03
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ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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23.05.2023 09:21 Відповісти
Здобудемо, або не будемо. Цей девіз був ще в УПА.
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23.05.2023 09:31 Відповісти
Артилерія наша працювала це страх і жах наче з рогатки стріляли та і то з рогатки влучніше було б.
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23.05.2023 10:03 Відповісти
можете показать мастер класс?
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23.05.2023 10:19 Відповісти
Ні, не можу.
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23.05.2023 10:51 Відповісти
Яка саме? Там щонайменше з види арти було.
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23.05.2023 10:35 Відповісти
Як я зрозумів була - ствольна. міномет і били з гранатомета. Найближче положили ОДИН постріл із ствольної.
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23.05.2023 10:53 Відповісти
Ще міномети наприкінці посадку гарно прорядили.
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23.05.2023 11:15 Відповісти
Согласен. Только одна арта стреляла более-менее прицельно, а остальные две в молоко.
То с огромным перелетом, то с огромным недолетом.
А минометы только в конце стали стрелять прицельно. Видно, что кто-то дал им "дрозда".
А до этого - куда Бог пошлет.
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23.05.2023 12:05 Відповісти
Молоко вони гарно "прорідили".
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23.05.2023 15:37 Відповісти
 
 