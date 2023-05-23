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Журналісти The New York Times показали знищений Бахмут. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Американське видання The New York Times опублікувало знятий за допомогою безпілотника відеоматеріал, на якому задокументовані руйнування у спорожнілому після місяців війни Бахмуті Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений 19 травня за допомогою безпілотника.
"У Бахмуті вже місяцями точиться найтриваліша та найкривавіша битва української війни. Кадри, зроблені The New York Times зафіксували знищені житлові будинки, зруйновані школи та вкриті воронками парки", - пишуть журналісти видання у коментарі до відео.
Топ коментарі
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