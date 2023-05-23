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Журналісти The New York Times показали знищений Бахмут. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Американське видання The New York Times опублікувало знятий за допомогою безпілотника відеоматеріал, на якому задокументовані руйнування у спорожнілому після місяців війни Бахмуті Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений 19 травня за допомогою безпілотника

"У Бахмуті вже місяцями точиться найтриваліша та найкривавіша битва української війни. Кадри, зроблені The New York Times зафіксували знищені житлові будинки, зруйновані школи та вкриті воронками парки", - пишуть журналісти видання у коментарі до відео.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+32
Сподіваюсь колись і моцква буде ж у такому стані на шпальтах світових змі.
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23.05.2023 09:35
+11
Мацква і мацквичі...
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23.05.2023 09:41
+11
Перенести в Бахмут офис ООН, правительства Венгрии, Бразилии....
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23.05.2023 09:45
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Сподіваюсь колись і моцква буде ж у такому стані на шпальтах світових змі.
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23.05.2023 09:35 Відповісти
Мацква і мацквичі...
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23.05.2023 09:41 Відповісти
І ще, щоб нікому в голову не прийшло знову їм допомагати.
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23.05.2023 09:48 Відповісти
Сєрп і молот - смєрть і голод..
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23.05.2023 09:39 Відповісти
Перенести в Бахмут офис ООН, правительства Венгрии, Бразилии....
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23.05.2023 09:45 Відповісти
Штайнмаєру вистачило 2 годин в київському бункері, щоб мозги русскую антівіруску видалили.
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23.05.2023 22:31 Відповісти
Маскалі дуже щасливі, що зруйнували Бахмут. Побачимо які будуть щасливі відбудовувати місто за свій кошт.
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23.05.2023 09:51 Відповісти
Когда рашисты стирали с лица земли Алеппо весь мир молчал и даже кланялся перед ******. Вот ***** уже с катушек сьехало и подумало что ето вполне нормально в 21 веке массово убивать людей и выжигать целые города
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23.05.2023 10:08 Відповісти
Молодці. Дотрималися стандарту: Бахмут виглядає як Грозний.
Русскій мір звільнив.
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23.05.2023 10:24 Відповісти
не зрозуміла, то цивільні крадуться з клунками, чи мародери кацапські унітази тягнуть?
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23.05.2023 12:01 Відповісти
ага. останні із могікан. як вони там взагалі вижили після фосфорних бомб, які 800 градусів дають.
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23.05.2023 22:32 Відповісти
Дугінський щур продовжує шкодити Україні

22.‎05.‎2023

Олексій Арестович знаходячись в Їзраілі, веде перемовини з представниками The New York Times про публікацію своїх спогадів про події 2014-2022 років під технічною назвою "Ukrainian Night"https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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23.05.2023 13:56 Відповісти
Кто-нибудь знает, шо случилось несколько дней назад на Хмельнитщине? Наши СМИ все молчат, а там шото нехорошее приключилось и очень серьёзное. Кто-то знает?
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23.05.2023 21:40 Відповісти
накидай наводящие слова - може гугл знає.
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23.05.2023 22:33 Відповісти
 
 