Знищення ворожої крилатої ракети Х-101. ВIДЕО

Українські воїни із Дніпровської зенітної ракетної бригади опублікували відеозапис з фрагментом своєї бойової роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксоване знищення російської крилатої ракети Х-101.

"Сотою ювілейною ціллю для підрозділу Дмитра Ш. стала крилата ракета Х-101. На відео зафіксовано момент її збиття. Загалом тієї ночі захисники неба Дніпровської зенітної ракетної бригади знищили чотири такі смертоносні "подарунки" та півтора десятки дронів-камікадзе", - йдеться в коментарі до відео.

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