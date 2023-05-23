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Знищення ворожої крилатої ракети Х-101. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни із Дніпровської зенітної ракетної бригади опублікували відеозапис з фрагментом своєї бойової роботи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксоване знищення російської крилатої ракети Х-101.
"Сотою ювілейною ціллю для підрозділу Дмитра Ш. стала крилата ракета Х-101. На відео зафіксовано момент її збиття. Загалом тієї ночі захисники неба Дніпровської зенітної ракетної бригади знищили чотири такі смертоносні "подарунки" та півтора десятки дронів-камікадзе", - йдеться в коментарі до відео.
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