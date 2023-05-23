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Знищення ворожої крилатої ракети Х-101. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни із Дніпровської зенітної ракетної бригади опублікували відеозапис з фрагментом своєї бойової роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксоване знищення російської крилатої ракети Х-101.

"Сотою ювілейною ціллю для підрозділу Дмитра Ш. стала крилата ракета Х-101. На відео зафіксовано момент її збиття. Загалом тієї ночі захисники неба Дніпровської зенітної ракетної бригади знищили чотири такі смертоносні "подарунки" та півтора десятки дронів-камікадзе", - йдеться в коментарі до відео.

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Автор: Сергій Яковенко
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Ефектно. Хлопці ви супер!
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23.05.2023 10:43 Відповісти
Видно не раз пуски зроблені тоді така важка ніч була доя Дніпра
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23.05.2023 10:46 Відповісти
Схоже на С-300.
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23.05.2023 10:59 Відповісти
Патамушта ночь
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23.05.2023 11:14 Відповісти
тому що ракета ворожа летить на маршовому двигуні. полумья нема. у мережі куча відео де видно вдень як летить ракета.
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23.05.2023 11:16 Відповісти
Ясно.
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23.05.2023 11:36 Відповісти
потамушто ти козломордний троль як що запитуешь таки питанья, ще тупі хлопці з УКРАЇНИ ему відповідають...шведенько в спам
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23.05.2023 11:22 Відповісти
 
 