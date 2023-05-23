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Брянськ (95) війна (56913) пожежа (3751) Міноборони рф (564)

Цех виробництва високоточної оптики для Міноборони РФ загорівся на Брянщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У російському місті Дятькове на Брянщині сталася пожежа в цеху підприємства, що виконувало замовлення російського Міноборони на високоточну оптику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тамтешнє видання "Дятьковский вестник" зазначає, що горіло приміщення нового цеху, "яке готувалося до відкриття". Приміщення належало чи перебувало в оренді підприємства, яке "поставляет МО РФ высокоточные оптические изделия".

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+30
Не героїзуйте 95 квартал.
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23.05.2023 11:01
+24
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23.05.2023 10:58
+15
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23.05.2023 11:09
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23.05.2023 10:58 Відповісти
Не героїзуйте 95 квартал.
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23.05.2023 11:01 Відповісти
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23.05.2023 11:03 Відповісти
Там нема кого і що героїзувати
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23.05.2023 11:04 Відповісти
нееть, жарт цикавий. Він як би підкреслює НИКЧЕМНІСТЬ хутина. А так усі знають , що в Україні ЗАРАЗ сама краща армія і самий величний народ .
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23.05.2023 11:07 Відповісти
Але не 95-й квартал!
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23.05.2023 11:08 Відповісти
Ви не розуміете . 95 квартал николи не займався політикою і тим паче збройними силами , а хутин усе життя присвятив політиці і військовий справі .

тут і підкреслюется його НИКЧЕМНІСТЬ І НЕКОМПИТЕНТНІСТЬ
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23.05.2023 11:14 Відповісти
Так, народ найвеличніший! Так, армія найкраща! А от 95-квартал то наймерзенніше і найганебніше. Варто то вже зрозуміти.
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23.05.2023 11:21 Відповісти
Нихто не оспорює Ваши тези , жарт у тому ЩО хутин ДАЖЕ клоунам програв . Тобто він розвалив і розікрав рашу, він розвалив і розікрав їх армію - а весь світ його боявся.
А король то голий .
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23.05.2023 11:28 Відповісти
Так, але 95 то дуже болюче.
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23.05.2023 11:37 Відповісти
Шановний Пане, я даже не уявляю як після війни будуть розгрібати увесь той гній, що був у владі УСІ 30 років.

- по перше : треба посадити усіх презідентів і премьерів до в'язниці за розкрадену країну і ЗСУ.

- по друге : треба негайно прийняти закон про голосування як у країнах Балтіі.

і т д
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23.05.2023 11:59 Відповісти
"УСІ 30 років" (ваші слова, цитата).
Прикро, але схоже, що навіть повномасштабна війна подібних не вилікує... Якщо не дав Боженько вміння думати, що кажеш/пишеш, то надії вже немає.
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23.05.2023 13:37 Відповісти
А читати ви можете ?
2013 год

Одна из мощнейших армий мира, доставшаяся независимой Украине после распада СССР, пала жертвой коррупции и воровства. Десятки миллиардов долларов от «теневой» распродажи армейского имущества осели в карманах политиков и генералов.

В 1991 году, после распада Советского Союза, Украине досталось в наследство наимощнейшее военное формирование в Европе. Оно включало в себя:

- 4 войсковые армии;

- 1 танковую армию;

- 1 армейский корпус;

- 3 корпуса противовоздушной обороны;

- 43-ю ракетную армию;

- тяжелую бомбардировочную стратегическую авиацию и т.д.

Численность войск этой группировки составляла почти 1 миллион человек.

Вооружение этого формирования состояло из:

- танков - около 9 тысяч;

- бронемашин - 11 тысяч;

- артиллерийских систем - 18 тысяч;

- самолетов и вертолетов - около 3900;

- межконтинентальных баллистических ракет со своими стратегическими боезарядами - 176 ракет;

- отдельно оперативно-тактических и тактических ядерных боезарядов - 2883 единицы.

Кроме того, на стратегических военных базах и складах в качестве неприкосновенного запаса, рассчитанного на мобилизацию 10 (десяти!) миллионов человек (т.е. как минимум - 5 (пяти!) фронтов) в случае вражеского нападения, хранилось вооружения, военной техники, продовольствия, амуниции и другого военного имущества - по оценкам иностранных экспертов - на 89 (восемьдесят девять!) миллиардов долларов США.

Вот это-то наследство, доставшееся нам от прошедших гражданскую войну, коллективизацию, голодомор, Великую Отечественную и восстановление после нее народного хозяйства наших дедов и отцов и должно было стать достаточно надежной основой для формирования Вооруженных Сил независимой Украины. Всего-то и нужно было: произвести полную инвентаризацию имущества и по-хозяйски использовать его в интересах военного строительства в стране, в интересах Украины. Однако многие, ныне громко кричащие на тему процветания страны, думали и действовали иначе.

Распоряжаться этим богатством стали люди, приближенные к государственному управлению. К ним тут же присоединились так называемые «коммерсанты в погонах». Затем к создавшемуся симбиозу присосались «жирные коты», уже открыто грабившие все, что можно: армию, народ, государство. Размах коррупции в Вооруженных Силах Украины достиг небывалых размахов. Вооружением и военным имуществом торговали все!

31 декабря 1991 года Президент Украины издает Указ за № 28, которым создается печально известный Коммерческий центр при Министерстве обороны. Но не прошло и месяца, как по представлению премьер-министра Украины В.Фокина 20 января 1992 года выходит новый президентский Указ о создании Государственной компании «Украинский дом». Эта компания наделяется чрезвычайными, но противозаконными, полномочиями: она имеет право безлицензионной продажи иностранным государствам и частным фирмам сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей, а также имеет право на осуществление экспортных операций по продаже за границу вооружения и военной техники согласованной с Министерством обороны Украины номенклатуры этих вооружения и военной техники.

После этих президентских Указов торговать оружием, военной и специальной техникой стали даже общественные и неприбыльные организации, которые, в соответствии с Законом Украины и своими уставными положениями вообще не имели право на осуществление какой-либо торговли!

Пионером среди этих организаций стал так называемый Международный общественный фонд «Ділова діаспора України», президентом которого стал заместитель Председателя Верховной Рады Украины 12-го созыва Владимир Гринев. Членами этого фонда состояли Анатолий Сергеевич Матвиенко, Александр Викторович Задорожный, Виктор Иванович Антонов и другие. Следует отметить, что, представляя 28 февраля 1992 года в Министерство юстиции документы для регистрации этого фонда, его руководители скрепили эти документы гербовой печатью секретариата Верховной Рады Украинской Советской Социалистической Республики.

Бесконтрольная торговля оружием стала набирать обороты. В 1996 году украинское военное наследство распродавали налево и направо около 114 фирм и компаний!
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23.05.2023 18:16 Відповісти
Прощай, оружие! Кто и как разворовал арсеналы Украины
https://argumentua.com/stati/proshchai-oruzhie-kto-i-kak-razvoroval-arsenaly-ukrainy
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23.05.2023 18:17 Відповісти
І чи не найпродажніша влада!
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23.05.2023 11:22 Відповісти
Тут "стьоб" у іншому : вони ж не кажуть, що воюють з "народом Украины", а "С киевскай хунтай Зеленскава"!
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23.05.2023 11:11 Відповісти
Тут не в героізації справа, а в тому, що їхні пропагандони ржуть над тим, що Українці вибрали коміка Президентом, а такими мемами їх макають в їхне ж лайно!
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23.05.2023 11:51 Відповісти
Якби воно воювало з 95м кварталом, то війна була б виграна за 3 секунди, а не дні.
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23.05.2023 11:10 Відповісти
Так. Но жарт в іншому - ЩО ХУТИН НИКЧЕМА.
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23.05.2023 11:16 Відповісти
Не нікчема, а х..ло. Ви не розумієте різницю?
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23.05.2023 13:43 Відповісти
От якраз квартал95 і був союзником Кацапії. І з перших днів почали домовлятись про здачу територій. Забули? "Закріпити юридично успіхи ЗСУ, відмова від НАТО та ЄС, перемовини про Крим відкласти на 15 років. Кацапія гарант нашої безпеки. І т.д." От тільки народ це категорично не сприйняв. Але якісь там домовленості мимо НАТО регулярно оголошується Менеджером презедента.
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23.05.2023 11:15 Відповісти
Уявляете з яких позицій заходив хутин в Україну ? Прямо - Київ за 3 дні.

і шо ? Виходить що він ДЕБІЛ .
СЛАВА НАЦІІ ! Смерть ворогам !
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23.05.2023 11:22 Відповісти
На самом деле воюет вся Украина включая Залужного и еще помогают вся Европа и США, не стоит повторять мемы кацапов.
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23.05.2023 11:17 Відповісти
Не пишіть бред про меми кацапів , на фіга їм рівняти хутина з 95 ?
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23.05.2023 11:24 Відповісти
На сколько я помню впервые услышал это у гиркина, по этому это не бред
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23.05.2023 11:33 Відповісти
А я гиркина не слухаю , я дивлюсь ВИКЛЮЧНО українські ПАТРИОТИЧНІ сайти І обов'язково українською мовою , якою ви не пишите
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23.05.2023 11:56 Відповісти
Ось цим орденоносцям програв?)))))



Треба думати головою, а не одним місцем, перш ніж коментувати, а потім виправдовуватися "я інше мала на увазі"
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23.05.2023 11:36 Відповісти
А я не виправдовуюсь . ‼️‼️‼️

А ЯКЩО БИ НАПИСАЛИ жарт , що хутин програв Залужному - для Вас би це був жарт ? Принизити
Залужного , що Ви не вірити в його професіоналізм ?
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23.05.2023 11:53 Відповісти
Ви Залужного до зеленого кодла не приписуйте!!!!!

І якщо ляпнули дурість у коментарі, що 95 квартал переміг ***** (хай навіть це був жарт), то в майбутньому прошу таким "гумором" не ганьбиться
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23.05.2023 12:50 Відповісти
Загорілось - добре.
А от те, що нове і готувалось до відкриття - дуже погано.
Санкції санкціями, а нові військові підприємства будуються.
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23.05.2023 11:01 Відповісти
Да шо такое,****** какой-то...
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23.05.2023 11:02 Відповісти
Так все курять і курять . Мабудь нервують
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23.05.2023 11:08 Відповісти
Затушили б недопалок і не сиділи б у дупі.
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23.05.2023 11:16 Відповісти
Прямо на границе Украины работал столько лет?
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23.05.2023 11:06 Відповісти
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23.05.2023 11:06 Відповісти
А шо случілось?
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23.05.2023 11:09 Відповісти
Высокоточная оптика.... Монокль и пенсне ? Не ?
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23.05.2023 11:09 Відповісти
Z-лупа
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23.05.2023 11:11 Відповісти
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23.05.2023 11:09 Відповісти
глянув погоду аби дощів не було, все ок, до завтра згорить нах..
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23.05.2023 11:10 Відповісти
Брехня! Не може на Кацапії продукція бути високоточною!
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23.05.2023 11:10 Відповісти
зато горить точно
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23.05.2023 11:12 Відповісти
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23.05.2023 11:17 Відповісти
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23.05.2023 11:11 Відповісти
Кожного дня якась біда.
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23.05.2023 11:11 Відповісти
мало, треба щоб кожної секунди
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23.05.2023 11:14 Відповісти
А по мне - так это радость!
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23.05.2023 12:42 Відповісти
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23.05.2023 11:12 Відповісти
Що згорить те не згніє.
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23.05.2023 11:18 Відповісти
Ну шо,кацапи,скрізь у вас підгорає на помийці
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23.05.2023 11:20 Відповісти
центр - показуха
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23.05.2023 11:42 Відповісти
Хлопці а шо там горіло ?
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23.05.2023 11:40 Відповісти
Доречі я не здивуюсь, якщо половина бавовни то справа самих мокш. Ну не може виконати очільник підприємства замовлення на оборону. Ось йому легше організувати підпал ніж сісти за грати за зрив державного замовлення
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23.05.2023 11:43 Відповісти
посадят за курение в неположенном месте
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23.05.2023 11:47 Відповісти
Так то він скаже: "Предатели и изменники Родины за тридцать серебренников по личному указанию Байдена, Зеленского и Буданова организовали поджог ..." А далі буде гучніше за всіх кричати та очолювати всілякі розслідувальні комісії. Поки суть та справа, то всі і забудуть ... Якось так
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23.05.2023 11:54 Відповісти
Яка оптика така і точність . Кацапська ''точність'' це ''притча во язицах''.
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23.05.2023 12:02 Відповісти
Фирма "Пол-лаптя на карте"
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23.05.2023 12:43 Відповісти
А нема чого лінзи на сонці залишати!
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23.05.2023 12:14 Відповісти
палає орліний глаз
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25.05.2023 08:32 Відповісти
 
 