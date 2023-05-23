Цех виробництва високоточної оптики для Міноборони РФ загорівся на Брянщині. ВIДЕО

У російському місті Дятькове на Брянщині сталася пожежа в цеху підприємства, що виконувало замовлення російського Міноборони на високоточну оптику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тамтешнє видання "Дятьковский вестник" зазначає, що горіло приміщення нового цеху, "яке готувалося до відкриття". Приміщення належало чи перебувало в оренді підприємства, яке "поставляет МО РФ высокоточные оптические изделия".

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