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Цех виробництва високоточної оптики для Міноборони РФ загорівся на Брянщині. ВIДЕО
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У російському місті Дятькове на Брянщині сталася пожежа в цеху підприємства, що виконувало замовлення російського Міноборони на високоточну оптику.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, тамтешнє видання "Дятьковский вестник" зазначає, що горіло приміщення нового цеху, "яке готувалося до відкриття". Приміщення належало чи перебувало в оренді підприємства, яке "поставляет МО РФ высокоточные оптические изделия".
Топ коментарі
+30 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар23.05.2023 11:01
+24 Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
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+15 аспм мпри
показати весь коментар23.05.2023 11:09
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Будь ласка, зачекайте...
тут і підкреслюется його НИКЧЕМНІСТЬ І НЕКОМПИТЕНТНІСТЬ
А король то голий .
- по перше : треба посадити усіх презідентів і премьерів до в'язниці за розкрадену країну і ЗСУ.
- по друге : треба негайно прийняти закон про голосування як у країнах Балтіі.
і т д
Прикро, але схоже, що навіть повномасштабна війна подібних не вилікує... Якщо не дав Боженько вміння думати, що кажеш/пишеш, то надії вже немає.
2013 год
Одна из мощнейших армий мира, доставшаяся независимой Украине после распада СССР, пала жертвой коррупции и воровства. Десятки миллиардов долларов от «теневой» распродажи армейского имущества осели в карманах политиков и генералов.
В 1991 году, после распада Советского Союза, Украине досталось в наследство наимощнейшее военное формирование в Европе. Оно включало в себя:
- 4 войсковые армии;
- 1 танковую армию;
- 1 армейский корпус;
- 3 корпуса противовоздушной обороны;
- 43-ю ракетную армию;
- тяжелую бомбардировочную стратегическую авиацию и т.д.
Численность войск этой группировки составляла почти 1 миллион человек.
Вооружение этого формирования состояло из:
- танков - около 9 тысяч;
- бронемашин - 11 тысяч;
- артиллерийских систем - 18 тысяч;
- самолетов и вертолетов - около 3900;
- межконтинентальных баллистических ракет со своими стратегическими боезарядами - 176 ракет;
- отдельно оперативно-тактических и тактических ядерных боезарядов - 2883 единицы.
Кроме того, на стратегических военных базах и складах в качестве неприкосновенного запаса, рассчитанного на мобилизацию 10 (десяти!) миллионов человек (т.е. как минимум - 5 (пяти!) фронтов) в случае вражеского нападения, хранилось вооружения, военной техники, продовольствия, амуниции и другого военного имущества - по оценкам иностранных экспертов - на 89 (восемьдесят девять!) миллиардов долларов США.
Вот это-то наследство, доставшееся нам от прошедших гражданскую войну, коллективизацию, голодомор, Великую Отечественную и восстановление после нее народного хозяйства наших дедов и отцов и должно было стать достаточно надежной основой для формирования Вооруженных Сил независимой Украины. Всего-то и нужно было: произвести полную инвентаризацию имущества и по-хозяйски использовать его в интересах военного строительства в стране, в интересах Украины. Однако многие, ныне громко кричащие на тему процветания страны, думали и действовали иначе.
Распоряжаться этим богатством стали люди, приближенные к государственному управлению. К ним тут же присоединились так называемые «коммерсанты в погонах». Затем к создавшемуся симбиозу присосались «жирные коты», уже открыто грабившие все, что можно: армию, народ, государство. Размах коррупции в Вооруженных Силах Украины достиг небывалых размахов. Вооружением и военным имуществом торговали все!
31 декабря 1991 года Президент Украины издает Указ за № 28, которым создается печально известный Коммерческий центр при Министерстве обороны. Но не прошло и месяца, как по представлению премьер-министра Украины В.Фокина 20 января 1992 года выходит новый президентский Указ о создании Государственной компании «Украинский дом». Эта компания наделяется чрезвычайными, но противозаконными, полномочиями: она имеет право безлицензионной продажи иностранным государствам и частным фирмам сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей, а также имеет право на осуществление экспортных операций по продаже за границу вооружения и военной техники согласованной с Министерством обороны Украины номенклатуры этих вооружения и военной техники.
После этих президентских Указов торговать оружием, военной и специальной техникой стали даже общественные и неприбыльные организации, которые, в соответствии с Законом Украины и своими уставными положениями вообще не имели право на осуществление какой-либо торговли!
Пионером среди этих организаций стал так называемый Международный общественный фонд «Ділова діаспора України», президентом которого стал заместитель Председателя Верховной Рады Украины 12-го созыва Владимир Гринев. Членами этого фонда состояли Анатолий Сергеевич Матвиенко, Александр Викторович Задорожный, Виктор Иванович Антонов и другие. Следует отметить, что, представляя 28 февраля 1992 года в Министерство юстиции документы для регистрации этого фонда, его руководители скрепили эти документы гербовой печатью секретариата Верховной Рады Украинской Советской Социалистической Республики.
Бесконтрольная торговля оружием стала набирать обороты. В 1996 году украинское военное наследство распродавали налево и направо около 114 фирм и компаний!
https://argumentua.com/stati/proshchai-oruzhie-kto-i-kak-razvoroval-arsenaly-ukrainy
і шо ? Виходить що він ДЕБІЛ .
СЛАВА НАЦІІ ! Смерть ворогам !
Треба думати головою, а не одним місцем, перш ніж коментувати, а потім виправдовуватися "я інше мала на увазі"
А ЯКЩО БИ НАПИСАЛИ жарт , що хутин програв Залужному - для Вас би це був жарт ? Принизити
Залужного , що Ви не вірити в його професіоналізм ?
І якщо ляпнули дурість у коментарі, що 95 квартал переміг ***** (хай навіть це був жарт), то в майбутньому прошу таким "гумором" не ганьбиться
А от те, що нове і готувалось до відкриття - дуже погано.
Санкції санкціями, а нові військові підприємства будуються.