Бійці легіону "Свобода Росії" та РДК будують укріплення на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ. ВIДЕО

Бійці легіону "Свобода Росії" та РДК розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що опублікований у соцмережах видно свіжі окопи поміж приміщення інфраструктури контрольно-пропускного пункту.

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