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"Уже можете приезжать - нас освободили. Теперь будем под Украиной, а не под Россией", - мешканець села Козинка на Бєлгородщині закликає рідню повертатись додому. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В мережі опублікований аудіозапис телефонної розмови мешканця села Козинка Бєлгородської області РФ з ріднею, яка вчора втекла із села через бойові дії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із голосу, літній чоловік, запевняє, що "Козинку освободили и будем теперь под Украиной, а не под Россией" і можна всім повертатися додому.
Топ коментарі
+67 YU ST
показати весь коментар23.05.2023 12:27
+38 Деніс Войцеховський
показати весь коментар23.05.2023 12:28
+27 5 копійок
показати весь коментар23.05.2023 12:28
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Будь ласка, зачекайте...
Те що мертве, вмерти не може.
скрєпи
Россия богата дураками и дорогами.
Есть еще природные богатства…
Но, в гораздо меньшем количестве.
Далі - самі розгрібайте.
Це принципово різні речі, так що і не мрій, дурнику.
Кацапи вони такі хитрі...
Подумав... - так це тільки невеличка група зайшла.
Навіть не уявляю, що б творилось, якби дійсно велика колона бронетехніки заїхала (або дві - три) - та твкати б почали вже з москви.
І ніякі спецвійська назустріч (чи що там ще є) не допомогли б - їх би прото затоптали натовпи "біженців".
Хотелось бы увидеть фейсы и послушать комментарии Серёжи и Маши из мидрф, ну и Димы из администрации (можно на пару с начальником), о праве народа БНР на самоопределение