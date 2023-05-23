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"Уже можете приезжать - нас освободили. Теперь будем под Украиной, а не под Россией", - мешканець села Козинка на Бєлгородщині закликає рідню повертатись додому. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В мережі опублікований аудіозапис телефонної розмови мешканця села Козинка Бєлгородської області РФ з ріднею, яка вчора втекла із села через бойові дії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із голосу, літній чоловік, запевняє, що "Козинку освободили и будем теперь под Украиной, а не под Россией" і можна всім повертатися додому.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" будують укріплення на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+67
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23.05.2023 12:27
+38
Стоп. "Легіон" не приєднує території до України, він звільняє їх від посіпак путінського режиму.
Далі - самі розгрібайте.
Це принципово різні речі, так що і не мрій, дурнику.
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23.05.2023 12:28
+27

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23.05.2023 12:28
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23.05.2023 12:27 Відповісти
А ти уяви - якщо вони в паніці справді це робить будуть! Слова "Будулая" пам"ятаєш з нової версії фільму "Циган"? "Не пугай никого - сам не будешь бояться!"
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23.05.2023 12:33 Відповісти
Яре !!!100500 ! Ну і ще 1000 !!!
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23.05.2023 12:37 Відповісти
А я Весілля в Малинівці згадала. Усе буде Україна в її законно закріплених кордонах
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23.05.2023 12:54 Відповісти
"разбивайтє дорогі"?
Те що мертве, вмерти не може.
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23.05.2023 12:34 Відповісти
ни столба врагу
скрєпи
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23.05.2023 12:51 Відповісти


Россия богата дураками и дорогами.
Есть еще природные богатства…
Но, в гораздо меньшем количестве.
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23.05.2023 15:47 Відповісти
М-да, Сталин это умел
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23.05.2023 17:31 Відповісти
ментов и фсб поубивайте, первые предатели
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23.05.2023 12:45 Відповісти
А то они достанутся врагу!
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23.05.2023 13:45 Відповісти
Начінайтє как мінімум от Урала!
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23.05.2023 12:47 Відповісти
А ещё, как Зоякасмадимянская, надо дома сжигать чтобы украинскикаратили на улице спали.
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23.05.2023 13:44 Відповісти
Стоп. "Легіон" не приєднує території до України, він звільняє їх від посіпак путінського режиму.
Далі - самі розгрібайте.
Це принципово різні речі, так що і не мрій, дурнику.
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23.05.2023 12:28 Відповісти
То кацап розраховує, що Верещучка нарахує йому компенсацію за житло.
Кацапи вони такі хитрі...
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23.05.2023 12:32 Відповісти
То воно розраховує в європку в`їхати на чужій крові, приховуючи під нашим прапором свій Z-штам побєдобєсія. Хитрий, тіпа. Чорта з два. Сам воюй за свою свободу, якщо вона тобі справді потрібна.
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23.05.2023 12:42 Відповісти
Вони не можуть шоб не під кимось.... "чііх будєтє?"
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23.05.2023 13:02 Відповісти
Цікаво звучатимe: мы укрАинские....
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23.05.2023 15:37 Відповісти

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23.05.2023 12:28 Відповісти
Танунах , під россєюжкой нехай будуть. І з грішми не треба таке мудачйо.
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23.05.2023 12:28 Відповісти
Пару фур водки раздайте местным на площади и жители Белгорода к вечеру ЗСУ занесут на руках в свой город
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23.05.2023 12:29 Відповісти
А жители Воронежа, Пскова, Курска и Ростова потребуют чтобы их тоже срочно освободили
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23.05.2023 12:53 Відповісти
Х**ло. Уйобуй з Украни !
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23.05.2023 12:29 Відповісти
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23.05.2023 12:30 Відповісти
РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!
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23.05.2023 12:33 Відповісти
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23.05.2023 12:35 Відповісти
Чужими руками жар загрібати краще! Беріть вила і приєднуйтесь до визволителів від кремлівського режиму! Гайда до праці!
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23.05.2023 12:42 Відповісти
- Я уже в очереди за біометрикой, потроху вчу рідну мову, мокаляку на гілляку!
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23.05.2023 12:45 Відповісти
Троєкуров чи Дубровський - рабу все одно під ким бути
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23.05.2023 12:45 Відповісти
Мне кажется это фейк. Ну не такие тупые там живут.
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23.05.2023 12:46 Відповісти
Принимается решение о возможном перемещении подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии РФ из Луганской области, утверждают источники.

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23.05.2023 12:49 Відповісти
Такіє
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23.05.2023 13:03 Відповісти
Нахрена нам ці ватники? Своїх би переварити. Голосують за телевізор, як кацапня.
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23.05.2023 12:48 Відповісти
А вони нам і не потрібні - нехай живуть в своїй БНР
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23.05.2023 12:55 Відповісти
Людей нужно защитить от путлеровской хунты!
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23.05.2023 13:27 Відповісти
там есть такие же ватники как и в Украине
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23.05.2023 14:50 Відповісти
Це хворобливі фантазіі, якщо це правда. Щоб бути під Україною, треба заслужити. Язичний регіон, інфікований лишньою хромосомою тут не потрібен. Свої проблеми тут би вилікувати.
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23.05.2023 13:05 Відповісти
Колись там жили українці і це була територія України. Можливо там є такі, що знають своє коріння.
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23.05.2023 13:06 Відповісти
Українців треба захищати від русні.
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23.05.2023 13:31 Відповісти
Дивився вчора відео з потоком автівок з белгороду.....
Подумав... - так це тільки невеличка група зайшла.
Навіть не уявляю, що б творилось, якби дійсно велика колона бронетехніки заїхала (або дві - три) - та твкати б почали вже з москви.
І ніякі спецвійська назустріч (чи що там ще є) не допомогли б - їх би прото затоптали натовпи "біженців".
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23.05.2023 13:07 Відповісти
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23.05.2023 13:11 Відповісти
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23.05.2023 13:19 Відповісти
А где же вяличие?
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23.05.2023 13:38 Відповісти
Представил картину, если бы реально прошел референдум на котором подавляющим большинством голосов было бы поддержано создание Белгородской НР, ее суверенитет и независимость, а через некоторое время Госдеп и Евросоюз заявляют о признании нового государства и планах установить с ним дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество ....
Хотелось бы увидеть фейсы и послушать комментарии Серёжи и Маши из мидрф, ну и Димы из администрации (можно на пару с начальником), о праве народа БНР на самоопределение
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23.05.2023 13:53 Відповісти
я так і не зрозуміла, він радий чи ні?)))))))
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23.05.2023 15:06 Відповісти
 
 