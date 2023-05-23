"Уже можете приезжать - нас освободили. Теперь будем под Украиной, а не под Россией", - мешканець села Козинка на Бєлгородщині закликає рідню повертатись додому. ВIДЕО

В мережі опублікований аудіозапис телефонної розмови мешканця села Козинка Бєлгородської області РФ з ріднею, яка вчора втекла із села через бойові дії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із голосу, літній чоловік, запевняє, що "Козинку освободили и будем теперь под Украиной, а не под Россией" і можна всім повертатися додому.

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