44 438 110
Російський випускник ріже горло своїй однокласниці на шкільній лінійці через "безответную любовь". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Один із випускників російської школи в селі Іловля поблизу Волгограду ледь не зарізав свою однокласницю на шкільній вечірці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час виконання пісні випускників на сцені, хлопець на ім'я Григорій вийняв ножа і почав різати горло дівчині, що стояла поперед нього.
Хлопця зупинили однокласники та вчителі і передали його поліції. У дівчини - поріз на шиї. Свої дії випускник пояснив "безответной любовью".
Топ коментарі
+102 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар23.05.2023 12:46
+73 Харьков Сумской
показати весь коментар23.05.2023 12:47
+61 Владимир fd08a616
показати весь коментар23.05.2023 12:55
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
Ivan Ivanov 036c97a9
показати весь коментар23.05.2023 16:02 Відповісти Мені подобається 2
Ivan Ivanov 8edb7a14
показати весь коментар23.05.2023 16:50 Відповісти Мені подобається 1
Олександр Юрчук
показати весь коментар23.05.2023 17:03 Відповісти Мені подобається 3
Serhiy Tokolov
показати весь коментар23.05.2023 17:14 Відповісти Мені подобається 1
Garry Dron aa5c483c
показати весь коментар23.05.2023 17:39 Відповісти Мені подобається 3
Jim Hawkins c863047b
показати весь коментар23.05.2023 19:24 Відповісти Мені подобається 3
Igor Grytselyak
показати весь коментар23.05.2023 20:54 Відповісти Мені подобається 2
Вадим Владимирович ca588c1e
показати весь коментар23.05.2023 21:59 Відповісти Мені подобається 1
Volodymyr eabbb2d0
показати весь коментар24.05.2023 00:38 Відповісти Мені подобається 2
Viktory f9d0b8d0
показати весь коментар24.05.2023 08:28 Відповісти Мені подобається 1
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...