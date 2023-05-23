Російський випускник ріже горло своїй однокласниці на шкільній лінійці через "безответную любовь". ВIДЕО

Один із випускників російської школи в селі Іловля поблизу Волгограду ледь не зарізав свою однокласницю на шкільній вечірці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час виконання пісні випускників на сцені, хлопець на ім'я Григорій вийняв ножа і почав різати горло дівчині, що стояла поперед нього.

Хлопця зупинили однокласники та вчителі і передали його поліції. У дівчини - поріз на шиї. Свої дії випускник пояснив "безответной любовью".

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