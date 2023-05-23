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Російський випускник ріже горло своїй однокласниці на шкільній лінійці через "безответную любовь". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Один із випускників російської школи в селі Іловля поблизу Волгограду ледь не зарізав свою однокласницю на шкільній вечірці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час виконання пісні випускників на сцені, хлопець на ім'я Григорій вийняв ножа і почав різати горло дівчині, що стояла поперед нього.

Хлопця зупинили однокласники та вчителі і передали його поліції. У дівчини - поріз на шиї. Свої дії випускник пояснив "безответной любовью".

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+102
Ген вбивці ґвалтівника різника ці уйобкі всосують з молоком їхніх свиноматок
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23.05.2023 12:46
+73
Суд - тюрьма - ЧВК Вагнер - Бахмут - мешок.
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23.05.2023 12:47
+61
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23.05.2023 12:55
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Чим більше кацапня одне одного перех###уярять,тим краще. Менше роботи буде для наших славних ЗСУ.
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23.05.2023 16:02 Відповісти
А чого помішали здійснити акт денацифікації? це ж роSSiя!
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23.05.2023 16:50 Відповісти
тапер його засудять і візьмуть в чвк. як не вбють тут, ще стане героєм росії.
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23.05.2023 17:03 Відповісти
І на всіх цих життєвих етапах любві буде в достатку, і все, чомусь, безАтвЄтная
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23.05.2023 17:14 Відповісти
Скрєпно.
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23.05.2023 17:39 Відповісти
Походу шизанутий ботан-очкарик, якому відмовила дівчина. А-ля "так нє доставайся жє ти нікому".
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23.05.2023 19:24 Відповісти
Тепер в рашці можна робити все що завгодно,бо після суду прийде в "атряд" пріґожин з індульгенцією і забере до себе "смить віну кров'ю")
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23.05.2023 20:54 Відповісти
Варварская страна такие же нравы.
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23.05.2023 21:59 Відповісти
Нація виродків
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24.05.2023 00:38 Відповісти
пройде час і його ім"ям назвуть цю школу)))
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24.05.2023 08:28 Відповісти
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