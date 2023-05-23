Ухвалено рішення створити Корпус морської піхоти в Україні, - Зеленський. ВIДЕО
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В Україні створюється Корпус морської піхоти. Держава робитиме все для розвитку важливого, міцного роду військ.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Особливий день. Особливий для всіх громадян України. День особливої відваги, стійкості, сили, які мають бійці морської піхоти України. Сьогодні маю честь оголосити, що ухвалено рішення значно збільшити потенціал української морської піхоти - створити Корпус морської піхоти. Держава робитиме все для розвитку важливого, міцного роду військ. Для оснащення нашої піхоти сучасною зброєю, технікою та для створення нових бригад морської піхоти України", - зазначив глава держави.
"Дякую кожному воїну за те, що ви робите все ближчою найголовнішу сторінку нашої держави. Це сторінка справедливої української перемоги. Слава вам - усім морським піхотинцям України!", - додав він.
Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День морської піхоти ВМС ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
@GunterFehlinger
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2 год
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@ZelenskyyUa
Fire
@AndriyYermak
and victory will secured
кожному морпіху по ****-телефону і 4 у.о зарплата.
У Росії це просто сухопутні частини морського флоту, функція яких - охорона берегів.
У США морська піхота, або правильно - Корпус Морської Піхоти, це окремий рід військ зі своїм командуванням, зі своїм Головним Штабом, зі своєю авіацією, артилерією, легкими танками та іншим озброєнням необхідним для самостійної діяльності. А сфера застосування - весь світ.
Зараз, зрозуміло, із цього нічого не вийде, окрім гучної назви. Але в перспективі майбутній український КМП будуватиметься за американськими лекалами.
Не треба впадати в песимізм від того, що все могло бути кращим, ніж є насправді.
А подумай, що все могло б бути і набагато гірше. Рухнула б українська армія через 4-5 днів боїв, і Київ би захопили за 3 дні і путін 9-го травня 2022 року приймав би "парад перемоги" на Хрещатику.
Але ж не сталося, правда?
Війна триває вже 15 місяців, і русю луплять не лише на території України, а й у її власному домі, і контрнаступ колись теж почнетнься...
А ось де і що мені писати, не треба вказувати, сам розберуся.
Україна ніколи не програвала у прямому протистоянні з московієй, треба знати історію і менталітет українців
Але це не для мене, знайди собі когось іншого чи, як кажуть в Одесі - "Пойди на Привоз, купи там петуха, отруби ему голову и *** его мозги. А мне не надо."
Найкращого.
"Їде в поїзді пара Дама опасиста і кавказець Дама якось "не так" повернулася і перднула І щоб приховать це діло, стала вертіться та відкашлюваться Кавказець каже:
- Девушк! Звук спраталь! А запах как спратать будеш?"
Так і в тебе : Крутись - не крутись - а лайном від тебе все одно смердить!
Нині ж, під час війни, є єдиний і найголовніший аргумент - початковий план путіна провалився і війна пішла за його сценарієм. На сьогодні це головне, все інше - потім.
початковий план путіна провалився і війна пішла за його сценарієм.
З цього місця поподробнєй будь ласка, за чим сценарієм пійшла війна.
Спецом для тебе - "НЕ за його сценарієм".
Чмокі.
Ну, кажуть, що створили...
Треба братись за щось інше...