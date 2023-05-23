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Ухвалено рішення створити Корпус морської піхоти в Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Україні створюється Корпус морської піхоти. Держава робитиме все для розвитку важливого, міцного роду військ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Особливий день. Особливий для всіх громадян України. День особливої відваги, стійкості, сили, які мають бійці морської піхоти України. Сьогодні маю честь оголосити, що ухвалено рішення значно збільшити потенціал української морської піхоти - створити Корпус морської піхоти. Держава робитиме все для розвитку важливого, міцного роду військ. Для оснащення нашої піхоти сучасною зброєю, технікою та для створення нових бригад морської піхоти України", - зазначив глава держави.

"Дякую кожному воїну за те, що ви робите все ближчою найголовнішу сторінку нашої держави. Це сторінка справедливої української перемоги. Слава вам - усім морським піхотинцям України!", - додав він.

Також читайте: Зеленський прибув на передові позиції ЗСУ у смузі Вугледар - Мар’їнка та привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День морської піхоти ВМС ЗСУ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Ось Арестовичем можна підсилити.В нього вже є морський купол.
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23.05.2023 13:53
+17
Очолить корпус полковник Арестовіч, який зараз проходить підготовку на секретному об'єкті біля моря. І треба зразу опублікувати номер рахунку, куди скидати гроші на форму, дрони та амуніцію. Все одно цим закінчується.
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23.05.2023 13:55
+13
Воювати треба технікою, а не українцями.
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23.05.2023 13:54
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23.05.2023 13:53 Відповісти
Ось Арестовичем можна підсилити.В нього вже є морський купол.
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23.05.2023 13:53 Відповісти
щось люся одряхлєв - з таким барильцем і дряблими ручками
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23.05.2023 13:57 Відповісти
Це від 35 бойових виходів.
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23.05.2023 13:59 Відповісти
То Рим брав, то Мадрид штурмував. Тепер Тельавів
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23.05.2023 14:00 Відповісти
О, згадало що сьогодні за день. Може Скумбрія підказала?
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23.05.2023 13:54 Відповісти
Воювати треба технікою, а не українцями.
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23.05.2023 13:54 Відповісти
Gunther Fehlinger
@GunterFehlinger
·
2 год
I recommend
@ZelenskyyUa

Fire
@AndriyYermak
and victory will secured
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23.05.2023 13:55 Відповісти
Очолить корпус полковник Арестовіч, який зараз проходить підготовку на секретному об'єкті біля моря. І треба зразу опублікувати номер рахунку, куди скидати гроші на форму, дрони та амуніцію. Все одно цим закінчується.
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23.05.2023 13:55 Відповісти
з язика зняв!
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23.05.2023 14:34 Відповісти
Вау... То єдине чого не вистачало у цій країні..
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23.05.2023 13:56 Відповісти
Папуга."Корпус морської піхоти".Побільше понтів.
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23.05.2023 13:57 Відповісти
Было Командование Морской Пехоты,стало Корпус Морской Пехоты.Ураа...
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23.05.2023 13:58 Відповісти
Ну так це ж найвеличніший створив, це не танковий батальон дшб в напрямку Києва, створений Порохом у 2018 і Бубачкаю расформований.
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23.05.2023 14:04 Відповісти
Культ карго́[джерело?] або карго-культ (англ. cargo cult - поклоніння вантажу), Також релігія літакошанувальників або культ Дарів небесних - термін, яким називають групу релігійних рухів в Меланезії. У культах карго вірять, що західні товари (карго, англ. вантаж) створені духами предків і призначені для меланезійського народу. Вважається, що білі люди нечесним шляхом отримали контроль над цими предметами. У культах карго проводяться ритуали, схожі на дії білих людей, щоб цих предметів стало більше. Культ карго може розглядатися як ******** прояв магічного мислення.
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23.05.2023 13:59 Відповісти
Сказав чотири рази уклоніст.
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23.05.2023 13:59 Відповісти
Казарми, навчальні полігони, техніка Корпусу морської піхоти та все необхідне, для його ефективної діяльності, буде розміщено на галявинах 1 000 000 000-но мільярдного лісу!
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23.05.2023 14:00 Відповісти
тимчасово, казарми будуть розміщені в університеті майбутнього.
кожному морпіху по ****-телефону і 4 у.о зарплата.
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23.05.2023 14:55 Відповісти
Всіх вітаю! Я так розумію, якщо це створюється КМП за прикладом США, то у нас тільки що з'явився новий рід військ. Це гарний подарунок всім морпіхам на їх день. Чуваки на це давним-давно заслужили. Та ще й мені на мою днюху трошки настрій підняли)
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23.05.2023 14:00 Відповісти
Так, тільки нафіг воно нам? США морська держава, морська піхота то її основні сили у численних експедиційних війнах та міссіях. Нам воно нашо?
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23.05.2023 14:07 Відповісти
А ти подивися на протяжність морського кордону України! Чорноморське узбережжя (включаючи Крим) Азовське, лимани Морпіхи будуть готуваться саме для дій у прибережній зоні Все це (я думаю) варто об"єднать під одним командуванням Дать морпіхам дивізіони ППО і "Нептунів" Не завадить і армійська авіація (вертольоти і штурмовики) Тоді оборона всього узбережжя буде під єдиним командуванням Я не прибічник "Блазня", але ця ідея вже давно "літала в повітрі"
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23.05.2023 14:53 Відповісти
До чого тут протяжність морського кордону? Для захисту узбережжя існує берегова охорона (Coast Guard). Морська піхота це штурмові війська, якщо вже згадувати USMC. У США це окремий рід військ, саме тому, що США омивається морями, які відділяють ії від континентів, на які вони мають бажання впливати та, якщо треба, проектувати силу. На роль таких експедиційних військ ідеально підходять морські піхотинці. Тому у США і створено Корпус морської піхоти, який виведено в окремий рід військ, зі своєю авіацією і всім іншим. Одна ембелма USMC без слів про це все каже, подивись. А взагалі один хрєн. Поки у нас така влада, від зміни назви всеодно нічого не зміниться. Навіть якщо сержантам у морській піхоті дадуть носити Campaign hat, які носять USMC drill instructors.
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23.05.2023 15:43 Відповісти
Та ти шо! А я й не знав! А це нічого що у різних країнах у одних і тих же родів військ можуть буть різні функції? Нацгвардія в США теж має не ті функції що в тій же Україні! І не "берегова охорона" а "берегова оборона" Можна і так назвать - в США "берегова оборона" має кораблі прибережної групи що обороняють узбережжя Суть не в назві - а у підготовці військ та виконанні ними покладених на них функцій!
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23.05.2023 16:55 Відповісти
Зелений,може для початку треба навчитися не здаватися в полон цілими бригадами?Бо у нас є і унікум світового рівня - комбриг-морпіх хєр,ой України,який двічі здавався.
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23.05.2023 14:13 Відповісти
Баранюк?
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23.05.2023 14:50 Відповісти
за перший розумний коментар
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23.05.2023 14:26 Відповісти
по статуту, "Marine Corps" пiдпорядковується тiльки Президенту. це банальне змiцнення диктатури ze-єръмака. от i "скопiп#здив".
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23.05.2023 14:02 Відповісти
До прийняття рішення про передачу від США функцій прямого поповнення військового бюджету України МВФ і СБ , грошове забезпечення особового складу ЗС України, яке розраховувалось в загальній фінансовій допомозі США, розраховувалось по принципу 33% ($1055) від середньої по США ($3166) заробітної платні військовослужбовців, з можливим внутрішнім перерозподілом 20% ($633) поза зоною активних бойових дій і 40% ($1266) - в зоні активних бойових дій. Міністерство оборони України повністю ігнорувало ці домовленості, змішуючи ці кошти в загальний військовий бюджет.
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23.05.2023 14:02 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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23.05.2023 14:04 Відповісти
Морська піхота США і Росії істотно відрізняється.
У Росії це просто сухопутні частини морського флоту, функція яких - охорона берегів.
У США морська піхота, або правильно - Корпус Морської Піхоти, це окремий рід військ зі своїм командуванням, зі своїм Головним Штабом, зі своєю авіацією, артилерією, легкими танками та іншим озброєнням необхідним для самостійної діяльності. А сфера застосування - весь світ.
Зараз, зрозуміло, із цього нічого не вийде, окрім гучної назви. Але в перспективі майбутній український КМП будуватиметься за американськими лекалами.
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23.05.2023 14:04 Відповісти
Толку з тої морської піхоти як що Зе влада на вищому рівні зливає Україну
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23.05.2023 14:05 Відповісти
Я бачу, що в тебе це вже "пунктик". Ти надмірно зациклився на негативі. Негатив є його дуже багато, але є і позитив. Ось із цього й виходь.
Не треба впадати в песимізм від того, що все могло бути кращим, ніж є насправді.
А подумай, що все могло б бути і набагато гірше. Рухнула б українська армія через 4-5 днів боїв, і Київ би захопили за 3 дні і путін 9-го травня 2022 року приймав би "парад перемоги" на Хрещатику.
Але ж не сталося, правда?
Війна триває вже 15 місяців, і русю луплять не лише на території України, а й у її власному домі, і контрнаступ колись теж почнетнься...
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23.05.2023 14:16 Відповісти
Тобі ж з Ізраїлю видніше, ти там з відкіля пишеш з Тель Авіва чи з Хайфи ?
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23.05.2023 14:19 Відповісти
А віддаля воно завжди краще бачиться, ніж зі своєї приватної лавочки
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23.05.2023 14:24 Відповісти
От у віддалі і пиши про Ізраїль, цікаво буде почитати
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23.05.2023 14:27 Відповісти
Про Ізраїль я пишу на ізраїльських сайтах, а на сайтах українських пишу свою точку зору про українські події. Так сталося, що мені добре знайомі і та й ця теми.
А ось де і що мені писати, не треба вказувати, сам розберуся.
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23.05.2023 14:34 Відповісти
Погано розбираєтесь як в Україні так і в українцях, кажу як громадянин України і українець.
Україна ніколи не програвала у прямому протистоянні з московієй, треба знати історію і менталітет українців
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23.05.2023 14:36 Відповісти
Я бачу, що тобі, як і будь-якій людині з "пунктиком" у голові, життєво необхідно з кимось зачепитися для "гарячої дискусії".
Але це не для мене, знайди собі когось іншого чи, як кажуть в Одесі - "Пойди на Привоз, купи там петуха, отруби ему голову и *** его мозги. А мне не надо."
Найкращого.
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23.05.2023 14:44 Відповісти
Пунктік у вас в голові, хоча мені все одно хоч у вас мінінгіт, це коїться в моїй країні, тому адресу вказувати не буду.
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23.05.2023 16:16 Відповісти
Бий себе в груди п"ятами обережніше! А то грудну клітку проломиш!
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23.05.2023 14:56 Відповісти
Дяка за пораду, коли здається, далі по тексту.
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23.05.2023 16:14 Відповісти
Ти не бачиш, що це провокатор? Йому гооловне - "срач розвести" А ідея хороша - я свій погляд виклав Просто відбір туди треба робить А то якось говорив з одним офіцером-морпіхом Каже - у мене в підрозділі є солдати, які плавать не вміють!!! І підготовку треба робить з урахуванням морської направленості
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23.05.2023 15:02 Відповісти
Згоден, біда з цими провокаторами.
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23.05.2023 16:20 Відповісти
...!
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23.05.2023 16:41 Відповісти
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23.05.2023 16:45 Відповісти
Є анекдот цікавіший - прямо про тебе:
"Їде в поїзді пара Дама опасиста і кавказець Дама якось "не так" повернулася і перднула І щоб приховать це діло, стала вертіться та відкашлюваться Кавказець каже:
- Девушк! Звук спраталь! А запах как спратать будеш?"
Так і в тебе : Крутись - не крутись - а лайном від тебе все одно смердить!
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23.05.2023 17:09 Відповісти
Усього цього не сталося лише завдяки Союзникам та пересічному народу України, а ж ніяк не завдяки піарщикам !!! А вони (завдяки типу позитива ) створили культ соцмережі й персоналій, призначені для миттєвої, швидкої, зблискової реакції, породили ціле мислення - таке саме поверхневе, швидкоплинне, одноразове, в один клік...
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23.05.2023 14:27 Відповісти
Чому воно не сталося, можна навести 100 аргументів. І з кожним із них ретельно розбиратися. Але потім після війни.
Нині ж, під час війни, є єдиний і найголовніший аргумент - початковий план путіна провалився і війна пішла за його сценарієм. На сьогодні це головне, все інше - потім.
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23.05.2023 14:39 Відповісти
arye z.
початковий план путіна провалився і війна пішла за його сценарієм.

З цього місця поподробнєй будь ласка, за чим сценарієм пійшла війна.
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23.05.2023 16:19 Відповісти
Це просто помилка, механічна помилка, любий мій, коханий.
Спецом для тебе - "НЕ за його сценарієм".
Чмокі.
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23.05.2023 16:50 Відповісти
бо в наших умовах КМП - це буде приватна армiя для Президента Ze, пiдпорядкована тльки йому. Без Парламенту, Генштабу, Залужного etc.
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23.05.2023 14:19 Відповісти
на росії морская *******, невдале порівняння
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23.05.2023 14:29 Відповісти
было бы чем комплектовать, платить, размещать.... хоть армию делай, армия морпехов, армия ввс, армия нац гвардии, армия наступления, армия ТЦК.....
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23.05.2023 14:07 Відповісти
Дурне як ступа…
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23.05.2023 14:09 Відповісти
дурні ті, хто вважає ворогів дурними...
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23.05.2023 14:16 Відповісти
А де наші батальйони незламності?
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23.05.2023 14:37 Відповісти
Зламалися, ремонтуються
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23.05.2023 16:25 Відповісти
Для висадки на Кубань чи "Зелений Клин"? Щоб зайти з тилу
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23.05.2023 14:47 Відповісти
Скоріше всього від мівіни, що в бункерах на Банковій споживалася. Ви ж бачите, як всі банковські розпухли. Морди, блін, в мобілки не влазять
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23.05.2023 15:00 Відповісти
"Гвардію наступу" вже створили...
Ну, кажуть, що створили...
Треба братись за щось інше...
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23.05.2023 15:10 Відповісти
много хенералов. их всех нужно кормить. вот и придумывают способы
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23.05.2023 15:44 Відповісти
корпус морской пехоты из 40-50 летних будет Валодь?
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23.05.2023 15:44 Відповісти
Краще батальйони Азова, Правого Сектора та ТРО. Вони доказали, що на них більше надії.
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23.05.2023 16:32 Відповісти
 
 