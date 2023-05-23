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Поплічник кремлівського пропагандиста Соловйова Карнаухов пропонує створити буферну зону з Україною за рахунок території РФ: "Ничего страшного. Мы людей спасаем". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Поплічник кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова Сергій Канаухов запропонував створити буферну зону з Україною за рахунок російських територій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Карнаухов заявив у своїй авторській пропагандистській програмі на росТВ "Лабиринт Карнаухова".
"У зв'язку з тим, що ми не створили прикордонну буферну зону на ворожій території, треба її створювати у середині країни. Нічого страшного у цьому немає. Абсолютно нічого... Це реальний, нормальний шлях порятунку людей. Кордон це не те місце, де все спокійно й тихо - там все палає і ДРГ працюють", - зазначив пропагандист.
Топ коментарі
+60 Post-AV
показати весь коментар23.05.2023 15:34
+43 Hanka Panyanka
показати весь коментар23.05.2023 15:34
+40 Владимир Сухов e5dee246
показати весь коментар23.05.2023 15:33
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Будь ласка, зачекайте...
4009 км - дальність польоту ракети "кинджал"
нейтральна смуга з крокодилами, але нехай крокодили шастають у нейтральній смузі Мордору,
а гандон-шеф Карнаухова Соловйов теж за таке закінчення війни, чи поплічник пропагандиста вже після цієї заяви не поплічник?
ключове слово "піздно"
23.05.2023 - буферная зона вглубь московии.
Все идёт по плану. Потерь нет )))
товарищу нужно выдать награду за такое предложение...
досі не розумію як попри ярко триколорної 100% зрадницької опі Україна ще тримається і херачить триколорних як вже вміє - а вміє гарно....
Ось як війна на території рф зразу прочищає голову росіянам.
дякуемо пане зеленський, що здали русні piвдень України і гостролювали в Горлівці і не вмерли за Крим...
а захід падло!
По Уралу буде самий раз.
Вам ще не набридло транслювати маразм з дурдома?
А на Уралі буде українсько-китайський кордон
така гуйня, малята...
Или это другое? ))