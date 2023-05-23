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Поплічник кремлівського пропагандиста Соловйова Карнаухов пропонує створити буферну зону з Україною за рахунок території РФ: "Ничего страшного. Мы людей спасаем". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поплічник кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова Сергій Канаухов запропонував створити буферну зону з Україною за рахунок російських територій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Карнаухов заявив у своїй авторській пропагандистській програмі на росТВ "Лабиринт Карнаухова".

"У зв'язку з тим, що ми не створили прикордонну буферну зону на ворожій території, треба її створювати у середині країни. Нічого страшного у цьому немає. Абсолютно нічого... Це реальний, нормальний шлях порятунку людей. Кордон це не те місце, де все спокійно й тихо - там все палає і ДРГ працюють", - зазначив пропагандист.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кремлівська пропагандистка Скабєєва розповідає про бої на Бєлгородщині на фоні напису "Артемовск взят". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+60
До урала
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23.05.2023 15:34
+43
отлично, но раз пошла такая пьянка, расширить ее км до 300, нормально будет...
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23.05.2023 15:34
+40
Він має рацію !
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23.05.2023 15:33
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Він має рацію !
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23.05.2023 15:33 Відповісти
До урала
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23.05.2023 15:34 Відповісти
Та ні! До протоки Берінга.
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23.05.2023 15:45 Відповісти
там Китай буде.
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23.05.2023 23:01 Відповісти
отлично, но раз пошла такая пьянка, расширить ее км до 300, нормально будет...
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23.05.2023 15:34 Відповісти
Все правильно, але тільки до 4000 км.
4009 км - дальність польоту ракети "кинджал"
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23.05.2023 15:53 Відповісти
Прекрасний тост! Й стіну. стіну обов`язково, шоб жодне падло не перелізло до нас
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23.05.2023 15:35 Відповісти
Стену повыше и покрепче. А потом всё за стеной залить бетоном
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23.05.2023 15:46 Відповісти
... і залити бетоном
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23.05.2023 15:48 Відповісти
А як же крокодили? Повинен бути рівчак з крокодилами.
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23.05.2023 15:54 Відповісти
Якщо все за стіною залити бетоном, то крокодили не обов'язково.
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23.05.2023 18:09 Відповісти
Треба вже зараз створювати крокодилячі ферми.
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23.05.2023 20:42 Відповісти
"А, вірно, хлопці! А, діло каже!"
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23.05.2023 15:37 Відповісти
Росія у кордонах 91. А далі створюйте!
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23.05.2023 15:38 Відповісти
91 от Рождества Христова.
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24.05.2023 01:18 Відповісти
А забрати війська з чужої країни, щоб спасти людей, сказати сміливості немає.
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23.05.2023 15:38 Відповісти
Може Зеля тоді і не шуткував
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23.05.2023 15:38 Відповісти
За такие слова могут и срок впаять
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23.05.2023 15:38 Відповісти
и статья там на болотах уже есть ))
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23.05.2023 15:40 Відповісти
думаю, що цей висер санкціонований.
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23.05.2023 15:42 Відповісти
Tak on i eto zdelal, pokaril ves mir igroi na rajali soim putinim, ves mir smejalsja...
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23.05.2023 18:37 Відповісти
І, заодно, вже час звикати казати «в Україні», а не «на Украине», і буде менше переломамих кацапських ребер.
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23.05.2023 15:39 Відповісти
Готує грунт для нормального сприйняття суспільством війни на территорії росії.
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23.05.2023 15:39 Відповісти
Это по примеру с зоной безопасности на границе с Китаем, да?
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23.05.2023 15:39 Відповісти
та ні, козел, вся раша має бути буферною зоною між Україною та Китаєм.
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23.05.2023 15:40 Відповісти
поражаюсь ихней убюлюдочности вместо признать поражение и сделать правильные выводы...начинают сразу писать тома книг на тему теория дебелизма как истины... и так во всех своих профуканых скрепных идеях... физды получили это гумманитарный порядок кинули города это жест доброй воли уже у них войной гражданской пахнет никуя это нормлаьно о людЯх ударение правильно делаем на Я... заботимся..и так всегда...Путя сгеолдня очередной раз выдал удивление мы не начинали войны а стараемся с помощью витееватой СВО прекратить войну как в пожар кидать порох топливо и снаряды желая типа потушить пожар... ну или с голодом надо боротсья не повышать урожайность... а уничтожать едоков как и с водой тот же подход... уничтожаем не причину а следствия.....
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23.05.2023 15:40 Відповісти
н надо с китаем. китай та жа парашка. и опять будут проблеммы. нужна буферная зона с племен заселяющих нынешнюю засрашку.
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23.05.2023 20:14 Відповісти
мене це цілком влаштовує,
нейтральна смуга з крокодилами, але нехай крокодили шастають у нейтральній смузі Мордору,
а гандон-шеф Карнаухова Соловйов теж за таке закінчення війни, чи поплічник пропагандиста вже після цієї заяви не поплічник?
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23.05.2023 15:42 Відповісти
пожалейте нещастных рептилий, там же кацапы тухлые, отравятся ведь
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23.05.2023 15:51 Відповісти
даййте уже мардана ****** и помета послушать)))))ото там пердачелы горят)
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23.05.2023 15:43 Відповісти
Т.зв. карнауховЪ: "там все палає!".
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23.05.2023 15:44 Відповісти
до Урала!!!))))
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23.05.2023 15:44 Відповісти
піздно ковтати пігулки, коли пузо на дев'ятому місяці
ключове слово "піздно"
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23.05.2023 15:45 Відповісти
Да, и ещё ров с крокодилами 🐊
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23.05.2023 15:45 Відповісти
до Урала
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23.05.2023 16:02 Відповісти
В срср проблеми створювали кацапи, а вирішували їх інші народи срср. Ось вам чергова проблема - Білгородщина. Вирішити її можна раз і назавжди. І дуже просто. Валіть з України щодуху !!!
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23.05.2023 15:45 Відповісти
Малацца, карнаухій, соловйоб твою мать!
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23.05.2023 15:46 Відповісти
Давай до Камчатки! С проглотом!
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23.05.2023 15:48 Відповісти
Підтримую, буферна зона вглиб рашки на 500км!
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23.05.2023 15:48 Відповісти
Ну, в принципе, он прав. Хотя гораздо проще это было сделать до 24.02.2022
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23.05.2023 15:49 Відповісти
А одяг, як у буби - мабуть, теж з шанця не вилазить, а на костюм грошей нема, бо яйця по 17.
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23.05.2023 15:50 Відповісти
Пральна мислят....санитарной кордон до Уральских гор и норм,
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23.05.2023 15:50 Відповісти
эволюция от "Киев за три дня", до "***** на тот Белгород"
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23.05.2023 15:50 Відповісти
Мне нравится его ход мысли.
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23.05.2023 15:51 Відповісти
розуміє кац....
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23.05.2023 15:52 Відповісти
загублене звено знайдене?
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23.05.2023 15:55 Відповісти
а-га, створити буферну зону на території московії з радіоактивним попілом для прискорення процесу, починайте з воронежу
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23.05.2023 15:58 Відповісти
Дуже непогана ідея. І якщо демілітаризований буфер буде до Уралу, то варто розглянути такий варіант.
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23.05.2023 15:59 Відповісти
24.02.2022 - Киев за 3 дня
23.05.2023 - буферная зона вглубь московии.
Все идёт по плану. Потерь нет )))
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23.05.2023 16:00 Відповісти
ну як можна вірити кацапні і клованам?
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23.05.2023 16:00 Відповісти
"Спєцапірація на расєі" - так це буде у "ніх" "називацца" .
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23.05.2023 16:00 Відповісти
дело говорит товарищ. буфер из приграничных с Украиной областей. упоротых кацапов отселить на урал. оставить "неблагонадежных этнических украинцев".

товарищу нужно выдать награду за такое предложение...
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23.05.2023 16:01 Відповісти
нарешті доходить до недоумків
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23.05.2023 16:01 Відповісти
зе в якомусь році після 19, який тепер здаеться захмарним - "Україна ґотова росматрювати нейтральний статус України з россіею" - пошукайте... вискочіть.
досі не розумію як попри ярко триколорної 100% зрадницької опі Україна ще тримається і херачить триколорних як вже вміє - а вміє гарно....
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23.05.2023 16:16 Відповісти
зелені підараси..
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23.05.2023 18:15 Відповісти
Було би нормально, щоб вони відселились від нас кілометрів на 100 вглиб рашки
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23.05.2023 16:02 Відповісти
Ага, а ми ту смугу засадили би бараболею і буряками. І ніяких військ.
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23.05.2023 18:13 Відповісти
Оце почали мислити в правильному напрямку. До Урала буде норм.
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23.05.2023 16:03 Відповісти
«Найбільший урок життя в тому, що дурні бувають праві».© Сер Вінстон Черчилль.
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23.05.2023 16:05 Відповісти
Завести в буферну зону голубі каски...
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23.05.2023 16:06 Відповісти
З Фінляндією теж треба буферну зону робити. А ще з Латвією та Естонією.
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23.05.2023 16:07 Відповісти
за рахунок кацапської терріторії... - так.
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23.05.2023 16:17 Відповісти
Сильна расея своими ******@ми. Вот и вся сила.
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23.05.2023 16:16 Відповісти
Напевне він десь купив собі мозок.

Ось як війна на території рф зразу прочищає голову росіянам.
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23.05.2023 16:19 Відповісти
від "кієфзатрідня" до "буфернихзон" 454 дня
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23.05.2023 16:21 Відповісти
200 км нах від територіі Украіни .
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23.05.2023 16:24 Відповісти
буба классний!
дякуемо пане зеленський, що здали русні piвдень України і гостролювали в Горлівці і не вмерли за Крим...
а захід падло!
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23.05.2023 16:27 Відповісти
*"пiвдень"
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23.05.2023 16:28 Відповісти
Недавно какой-то кац.пропагандон предлагал остановить военные действия и "провести границу по реке". Кац этот наверняка имел в виду Днепр. А Роман Цимбалюк сделал встречное предложение -- по Дону.
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23.05.2023 16:35 Відповісти
Можна й по Волзі.
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23.05.2023 18:15 Відповісти
Чудова ідея!
По Уралу буде самий раз.
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23.05.2023 16:58 Відповісти
Через пару місяців цей же пропагандон скаже, що він завжди підтримував Україну, відпустить вуса, вдягне вишиванку, кричатиме "Слава Україні" і жертиме сало в прямому ефірі.
Вам ще не набридло транслювати маразм з дурдома?
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23.05.2023 17:41 Відповісти
Хотів би побачити.
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23.05.2023 18:16 Відповісти
Буферна зона від Бєлгороду до Уралу.
А на Уралі буде українсько-китайський кордон
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23.05.2023 18:07 Відповісти
зелені підараси вигодували в Україні зеленого підараса....
така гуйня, малята...
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23.05.2023 18:21 Відповісти
Вперше чую від орка розумні слова !
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23.05.2023 18:32 Відповісти
неужели ради мира Россия не может отдать Украине несколько своих областей?
Или это другое? ))
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23.05.2023 18:33 Відповісти
зелені - ви відбита кацапня.
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23.05.2023 18:39 Відповісти
"Ничего страшного. Мы людей спасаем" Він думає що там у них там люди ?! Моя такса теж думає, що вона людина , на дивані спить , на двох лапках стоїть , права качає .
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23.05.2023 19:04 Відповісти
😁😂👍
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23.05.2023 22:45 Відповісти
Орк дело гаварит.
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23.05.2023 22:17 Відповісти
напомнило: Крошечная расия против бальшой и страшной Украины.
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23.05.2023 22:46 Відповісти
Чёто ржу ))))
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23.05.2023 23:23 Відповісти
"От москвы, до самых до окраин" ))))
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24.05.2023 00:06 Відповісти
 
 