17 153 14
Спроба штурму закінчилася для окупантів їхнім знищенням завдяки бійцям 54 ОМБр. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи працюють щоденно над максимально ефективним використанням своїх ресурсів. Чергова спроба штурму закінчилася для окупантів їхнім знищенням. Наші воїни ліквідували загарбників з розрахунку автоматичного гранатомета.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійців опублікував СтратКом ЗСУ у соцмережі.
Топ коментарі
+16 ZoV KobZona
показати весь коментар23.05.2023 17:35
+16 Валерий К b16b1c08
показати весь коментар23.05.2023 17:42
+12 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар23.05.2023 17:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Думаю пан Олессандро сплутав українців з кацапами(а може він і сам кацап?)
Героям слава!!!