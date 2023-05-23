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війна (56913) ліквідація (1996) 54 окрема бригада (142)

Спроба штурму закінчилася для окупантів їхнім знищенням завдяки бійцям 54 ОМБр. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи працюють щоденно над максимально ефективним використанням своїх ресурсів. Чергова спроба штурму закінчилася для окупантів їхнім знищенням. Наші воїни ліквідували загарбників з розрахунку автоматичного гранатомета.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійців опублікував СтратКом ЗСУ у соцмережі.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+16
Кацап оказался между 2-мя одинаковыми взрывами. Интересно, он успел загадать желание?
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23.05.2023 17:35
+16
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23.05.2023 17:42
+12
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23.05.2023 17:34
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23.05.2023 17:34 Відповісти
обосралась русня ))
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23.05.2023 18:26 Відповісти
Кацап оказался между 2-мя одинаковыми взрывами. Интересно, он успел загадать желание?
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23.05.2023 17:35 Відповісти
Ukrainian version of the alarm clock - "wake up motherfucker!"
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23.05.2023 17:38 Відповісти
*Українська версія алярму - прокидайся, й...б твою м...,*

Думаю пан Олессандро сплутав українців з кацапами(а може він і сам кацап?)
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23.05.2023 17:55 Відповісти
Хто з Українців має ім'я "Иван"? Я знаю хто я і хто ти. І я допомагаю Україні більше ніж усі такі як ти.
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24.05.2023 01:25 Відповісти
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23.05.2023 17:42 Відповісти
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23.05.2023 17:59 Відповісти
Шедевр. Не меркнет даже через 100 лет ))
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23.05.2023 18:07 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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23.05.2023 17:58 Відповісти
От наші хлопці жартівники. Спав собі орк - так треба було розбудити щоб знову "уснув".
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23.05.2023 18:05 Відповісти
Красиво! Дуже креативно вмирає, підлота, навіть задивилася! Дякуємо нашім воїнам! Нищіть нелюдей на нашій землі!
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23.05.2023 18:11 Відповісти
а в цей час його кацапосамку дома нараісі якийсь Ашот набутилює
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23.05.2023 18:48 Відповісти
Шевелился, шевелился, потом перестал шевелица. С чего бы это? (недоумение)
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23.05.2023 20:59 Відповісти
 
 