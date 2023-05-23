Спроба штурму закінчилася для окупантів їхнім знищенням завдяки бійцям 54 ОМБр. ВIДЕО

Бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи працюють щоденно над максимально ефективним використанням своїх ресурсів. Чергова спроба штурму закінчилася для окупантів їхнім знищенням. Наші воїни ліквідували загарбників з розрахунку автоматичного гранатомета.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійців опублікував СтратКом ЗСУ у соцмережі.

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