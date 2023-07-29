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У Дніпрі через російський удар кількість постраждалих зросла до 9. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через ракетний удар по Дніпру на зараз вже 9 постраждалих. Серед них двоє дітей – 14 та 17 років. У них акубаротравма. Контузію отримали ще дві 20-річні дівчини. Ще п’ятеро з рваними ранами. Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео наслідків прильоту по Дніпру опублікував на своїй сторінці Юрій Бутусов.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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29.07.2023 09:50 Відповісти
И сразу на месте удара начали разворачивать палатки и толпа зевак собралась жрать. Народ, вас ничему история не учит? Не думали свое головой что рашисты могут повторить удар как ето уже было неоднократно
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29.07.2023 09:58 Відповісти
Есть резонные вопросы.А чего резко прекратились обстрелы приграничных с роССией территорий вопрос….чтобы посеять панику хаос неразбериху в стане кацапов…так уже было…чего резко прекратились вылазки украинских дрг или даже РДК к врагу? Результат то был даже ожидать сложно было эффективный. Даже кпривело к походу вагнеровцев на Кремль как следствие….почему не добивается крымский мост…ответ очевиден-победить с ЗЕпредателями у власти крайне сложно мягко говоря.
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29.07.2023 10:25 Відповісти
Мне , теж мучить кромольне питання, (місяць читаю доступну в інете, інфу ) . Ще раз , чому за півтора роки , Україна, не налагодила , виробництво, дуже простих ракет Р 9 , за Немецькою назвою Ф 2 . Твердого топлива не треба, потрібен тільки етиловий спирт 75% ,та кисень , баки як і обічайку можливо робити із усілякого мотлоху БВ стіралки та тощо . При наявності такого потенціала як в Україні, це можна робити, навіть у гаражах . Чому не грамотні палестинці , виробляють ракети, як гарячі пирожки , а в вас при наявності Півден Машу ні....я В мене відповидь, тільки одна , якись договорняк , як і з відвідуванням , Зеленским острова Змінний .
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29.07.2023 11:34 Відповісти
 
 