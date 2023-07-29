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У Дніпрі через російський удар кількість постраждалих зросла до 9. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Через ракетний удар по Дніпру на зараз вже 9 постраждалих. Серед них двоє дітей – 14 та 17 років. У них акубаротравма. Контузію отримали ще дві 20-річні дівчини. Ще п’ятеро з рваними ранами. Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео наслідків прильоту по Дніпру опублікував на своїй сторінці Юрій Бутусов.
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Євген Зайцев
показати весь коментар29.07.2023 09:50 Відповісти Мені подобається 3
FT FT
показати весь коментар29.07.2023 09:58 Відповісти Мені подобається 3
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Серг Серг
показати весь коментар29.07.2023 10:25 Відповісти Мені подобається 2
Yakov Nemo
показати весь коментар29.07.2023 11:34 Відповісти Мені подобається 2
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