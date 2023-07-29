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У мережі показали момент "прильоту" по будівлі "МВС" у Донецьку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово окупованому Донецьку в п’ятницю, 28 липня, було завдано удару по будівлі так званої "МВС ДНР".
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що обстріл тимчасово окупованого міста стався приблизно о 18:00. На відео, яке потрапило у мережу, видно масштабні руйнування будівлі – розбито вікна, обвалилася частина оздоблення будівлі, а площу перед управлінням всипано уламками, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+55 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар29.07.2023 10:08
+33 Димитрий CrimeaBandera
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+18 multissstar .
показати весь коментар29.07.2023 10:13
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Будь ласка, зачекайте...
пирожин сказал - а он борец за справедливость
Україна не стреляет по московским городам - а Донецк - єто Україна - і антитерористическая операция - где всякое случаеться
Це війна. Війна - завжди страшно. Але в даному випадку Україна захищає своє існування. Соромитися за те, що ми хочемо жити і бути українцями?
П.С . А ВЫ, часом не бот? Причем здесь минные поля к этому сюжету? Да и ник какой-то своеобразный.
А если к вам в дом
Придут бандиты
Будут на ваших глазах убивать ваших близких
Вы будете смотреть?
Не захотите УБИТЬ БАНДИТОВ?
Убивать ведь - не хорошо?
Как только кто- то нарушает правила,
Законы,
Они в этот момент ставят себя
ВНЕ ЗАКОНА
Это работает и на простом,человеческом уровне,
Когда вы имеете право ,
Защищая свой дом-
Убить бандитов
И ровно также это работает
На международном уровне
И да,в войне невозможно предусмотреть всего
Американцы в Сирии
Случайно попали ракетой
В госпиталь
Признали этот факт
Их никто не осудил за это
А вот если бы американцы просто от нечего делать
Пульнули по Лондону
Был бы жах!
-Шо? опять?
А тёлки в бибике-с пистицом живите...
другий удар потрібно по ХУ уточнити, однако
буквально пару метрів не вистачило, щоб прямо по тій собачій будці попасти...
жаль.... жаль...
треба повторити!
Нуу - як заказували...))
Аж понравилось )))