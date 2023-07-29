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У мережі показали момент "прильоту" по будівлі "МВС" у Донецьку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово окупованому Донецьку в п’ятницю, 28 липня, було завдано удару по будівлі так званої "МВС ДНР".

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що обстріл тимчасово окупованого міста стався приблизно о 18:00. На відео, яке потрапило у мережу, видно масштабні руйнування будівлі – розбито вікна, обвалилася частина оздоблення будівлі, а площу перед управлінням всипано уламками, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: У Дніпрі через російський удар зросла кількість постраждалих. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+55
8 лєт дамбілі бамбас...
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29.07.2023 10:08
+33
Соромно за що? За точний, одинарний удар в ціль - стратегічних об'єкт ворога? Чи за те, що в цей час на вулиці майже немає людей, що зводить до мінімуму втрати серед цивільних?
Це війна. Війна - завжди страшно. Але в даному випадку Україна захищає своє існування. Соромитися за те, що ми хочемо жити і бути українцями?
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29.07.2023 10:21
+18
мне не "соромно", ублюдок.
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29.07.2023 10:13
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8 лєт дамбілі бамбас...
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29.07.2023 10:08 Відповісти
брехня - бамбас никто не бамбил - не я сказал
пирожин сказал - а он борец за справедливость
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29.07.2023 10:48 Відповісти
И чего она матюгается логондонка? за 8 лет должна была привыкнуть к такому.
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29.07.2023 10:48 Відповісти
Масштабні руйнування?
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29.07.2023 10:08 Відповісти
масштабное расстекление, это тоже разрушение
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29.07.2023 10:16 Відповісти
Мєлочь но пріятно.
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29.07.2023 10:22 Відповісти
Купить кондиционеры большой выбор стекла от 2мм -19 в Луганске и по выгодной цене
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29.07.2023 11:20 Відповісти
Та ви що? Адже площу перед управлінням всипало уламками.))
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29.07.2023 10:12 Відповісти
мне не "соромно", ублюдок.
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29.07.2023 10:13 Відповісти
ублюдки - це рускіє
Україна не стреляет по московским городам - а Донецк - єто Україна - і антитерористическая операция - где всякое случаеться
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29.07.2023 10:51 Відповісти
Мені не соромно, тому що це не ми.
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29.07.2023 10:16 Відповісти
Соромно за що? За точний, одинарний удар в ціль - стратегічних об'єкт ворога? Чи за те, що в цей час на вулиці майже немає людей, що зводить до мінімуму втрати серед цивільних?
Це війна. Війна - завжди страшно. Але в даному випадку Україна захищає своє існування. Соромитися за те, що ми хочемо жити і бути українцями?
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29.07.2023 10:21 Відповісти
Мариуполю это расскажи, в спам кацапобот
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29.07.2023 10:37 Відповісти
В густо населеному - це коли роzійська C-300, з відхиленням у пів кілометри б'є в спальні квартали.
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29.07.2023 11:07 Відповісти
Мешканцям Дніпра після вчорашнього прильоту це в обличчя скажи, або одеситам. Тобі шкода " народную милицию республики" ?
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29.07.2023 10:54 Відповісти
За 9 лет войны , там осталось не население , а ВРАГИ , тем более у здания Областного отдела милиции. Стесняюсь спросить, у Вас есть план освобождения захваченных территорий без жертв( причем с обоих сторон)? Тогда срочно связывайтесь с Залужным, Генштабом ВСУ.
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29.07.2023 11:16 Відповісти
Какие дети? У меня жена родом из Донецка. Это ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ МИЛИЦИИ ДНР , слева ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ МИЛИЦИИ - законная военная цель. Что там могли делать дети? И да адекватное население оттуда выехало, басни про лежащих родителей за 9 лет уже не актуальны. У жены тетка в 82 года в 2017 продала квартиру и уехала из Донецка в Ровно.
П.С . А ВЫ, часом не бот? Причем здесь минные поля к этому сюжету? Да и ник какой-то своеобразный.
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29.07.2023 11:30 Відповісти
есть. напечатать долларов и всех купить
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29.07.2023 18:08 Відповісти
У меня вопрос
А если к вам в дом
Придут бандиты
Будут на ваших глазах убивать ваших близких
Вы будете смотреть?
Не захотите УБИТЬ БАНДИТОВ?
Убивать ведь - не хорошо?
Как только кто- то нарушает правила,
Законы,
Они в этот момент ставят себя
ВНЕ ЗАКОНА
Это работает и на простом,человеческом уровне,
Когда вы имеете право ,
Защищая свой дом-
Убить бандитов
И ровно также это работает
На международном уровне
И да,в войне невозможно предусмотреть всего
Американцы в Сирии
Случайно попали ракетой
В госпиталь
Признали этот факт
Их никто не осудил за это
А вот если бы американцы просто от нечего делать
Пульнули по Лондону
Был бы жах!
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29.07.2023 11:38 Відповісти
Кому ви доводите? Він за методичкою працює. Нове розпорядження: жертві має бути соромно, що вона захищається від маніяка.
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29.07.2023 11:51 Відповісти
А я бачу Ланос с ГБО, яке не обслуговувалось належним чином)
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29.07.2023 11:51 Відповісти
а что прилетело? кто-то что-то видит?
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29.07.2023 10:11 Відповісти
ПЫСЫ: вообще, прилет был? Или это рязанским сахарком решили побаловать местных орков? путин любит угощать других сладким из рязани.
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29.07.2023 10:14 Відповісти
Ну вроде бы как и прилетело, их евроасфальт вроде как доганяет кусками, да и врылось в землю чтото!
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29.07.2023 10:18 Відповісти
Могли взорвать из подвала, как делали в москве, волгодонске и других городах. Да и в казани тоже пытались занести мешки в подвал. Вот и асфальт летит в разные стороны.
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29.07.2023 10:22 Відповісти
Маловато будеть!!!
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29.07.2023 10:11 Відповісти
Дамбят бамбас!!!!
-Шо? опять?
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29.07.2023 10:11 Відповісти
це ще зовсім не пісець. але все одно приємно - орки повинні почуватися невпевнено, налякано і врешті втекти з нашої землі.
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29.07.2023 10:14 Відповісти
Хм , машиною об'їхав ніби нічого не сталося.
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29.07.2023 10:15 Відповісти
взрыв не осколочный, а фугасный, поэтому машина пострадала не от осколков(штатных пражающих элементов с круговым разлетом), а от обломков асфальта, тротуарной плитки и всего остального, что взлетело вверх и падало вниз.
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29.07.2023 10:22 Відповісти
То не ми.Там не Хаймарс,бо інакше будинку б не було вже, не снаряд,бо було б чути як прилетів,то кацапи своїх замінували і підірвали.Провокація,як і в таганрозі.
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29.07.2023 10:16 Відповісти
ні це схоже наш президент асфальтом почав кидатись , як пропонувало півкраїни .
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29.07.2023 10:24 Відповісти
Ой,досить вже того президента
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29.07.2023 10:41 Відповісти
МАЛОВАТА будет...
А тёлки в бибике-с пистицом живите...
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29.07.2023 10:17 Відповісти
Прокладка добре підмокла😁
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29.07.2023 10:21 Відповісти
Це 120-мм міна максимум.
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29.07.2023 10:24 Відповісти
Явний недоліт
другий удар потрібно по ХУ уточнити, однако
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29.07.2023 10:32 Відповісти
Это миномёт явно, все та же история подтвержденная самими асвабадителями, фигачат по лугандонским, чтобы не расслаблялись😁
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29.07.2023 10:34 Відповісти
Міну було б чутно.Вона не підлітає тихенько
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29.07.2023 10:40 Відповісти
блііііііііін....
буквально пару метрів не вистачило, щоб прямо по тій собачій будці попасти...

жаль.... жаль...
треба повторити!
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29.07.2023 10:37 Відповісти
Немного недолет 10 метров
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29.07.2023 10:49 Відповісти
👍
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29.07.2023 10:54 Відповісти
жертви є? чи як?
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29.07.2023 11:05 Відповісти
Там жертви ще при народженні...(ті що лишились за 9 років війни).
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29.07.2023 13:58 Відповісти
А це точно була ракета? Мабуть, іграшкова. Якийсь слабенький "прилад" бамбас дамбанув.
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29.07.2023 11:08 Відповісти
Эх, мой родной Донецк... До чего ты дожил.
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29.07.2023 11:10 Відповісти
Він не сам.... деякі Донечане довели до того своїм вереском "рассєя....рассєя"!
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29.07.2023 11:18 Відповісти
Камні снеба?
Нуу - як заказували...))
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29.07.2023 11:25 Відповісти
Ані трохи не жаль!
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29.07.2023 11:31 Відповісти
Цей фасад виходить на схід. По карті можна подивитись: площа Дзержинського, на яку виходить фасад будівлі колишнього Облуправління МВС по Донецькій області, площа разом з памятником Дзержинському дивляться на схід, а на сході розміщений Ленінський район Донецька. ЗСУ оточуюють місто з заходу та півдня
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29.07.2023 11:43 Відповісти
Тобто, це - не ми? Та і по#уй, хоча могли б і влучніше, і сильніше
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29.07.2023 12:14 Відповісти
Ты прав. По траектории прилетело со стороны оккупированных территорий.
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29.07.2023 12:49 Відповісти
Фасад выходит на юг. Машина ехала с востока по проспекту Дзержинского, повернула налево проехав по уличе Челюскинцев и свернула направо, на проспект Садовый. Прилетело с запада-юго-запада. Ленинский район на юге Донецка, под Ворошиловским районом, в котором это здание МВД.
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29.07.2023 14:10 Відповісти
можно повторить?
Аж понравилось )))
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29.07.2023 11:45 Відповісти
От тепер вірю - дамлят бамбас
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29.07.2023 12:12 Відповісти
Показали точность, чтобы дамбасяне уяснили, что они на мушке.
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29.07.2023 12:27 Відповісти
На видео толком не видно это прилёт чего-то или взрыв внутри здания. Если это прилет от ВСУ то он никак не вяжеся с логикой прилетов дорогих ракет Хаймерс, в результе попадания которых гибли сотни орков за раз (как в Макеевке) или наносился ощутимый ущерб им.А здесь кроме выбитых нескольких окон и проходившей мимо женщины абсолютно никто не пострадал.Да и взрыв был в южной части здания со стороны проспекта Дзержинского, куда от ВСУ ничего из "древнего" оружия прилететь не могло,потому южной стороны ВСУ нет уже 9 лет,там орки.Если кто то может,то посмотрите на видео момент взрыва покадрово,что бы знать где был сам взрыв,у меня такой возможности нет
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29.07.2023 12:49 Відповісти
це не Хаймарс,сила удару невелика,але пристрілятися потрібно.
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29.07.2023 13:37 Відповісти
Зачем по мусарне пристреливаться, в Донецке есть куча более "жирных" целей.
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29.07.2023 14:15 Відповісти
Такое ощущение, что взорвалось что-то внутри (в подвале), хотя может быть и фугас (снаряд или мина, но не ракета)!
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29.07.2023 18:02 Відповісти
Помню как весной и летом 2014 кацапы верещали из каждого утюга,и показывали по зомбоящику что "Донецк город призрак", какими сейчас являются Марьинка и Бахмут в прямом смысле. А Донецк в то время был живее всех живых. ВСУ никогда по центру города не стеляли, а если и пролетали мины,то все они были выпущены кацапней (именно кацапами а не местными сепарами) и города по городу.Очень похоже что и сейчас такая же херня . Какой смысл ВСУ стрелять по практически пустому зданию мусарни? Что бы 5-7 окон разбить? Ведь кроме них и одной женщины никто не потрадал.
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29.07.2023 20:21 Відповісти
нажаль попали в тротуар(((
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29.07.2023 13:20 Відповісти
це не піздєц,-це тільки початок!
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29.07.2023 13:35 Відповісти
Що почали домбить бамбас на 8років? Не Бахмут стерати було потрібно,а сталіно-логово цих виродків.
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29.07.2023 13:40 Відповісти
Трохи не попало. Дамбілі асфальт.
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29.07.2023 14:25 Відповісти
Тупорылым КУРИЦАМ в машине повезло.
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29.07.2023 14:38 Відповісти
а крамниця має назву MOLOKO)))
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29.07.2023 16:50 Відповісти
А чего она так нервничает и матерится? При взрыве в авто автоматически должна включаться песня Кобзона и нужно сразу подпевать: "Етат праааазднік са слізамі на глазаааах...!!!"
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29.07.2023 20:06 Відповісти
 
 