У мережі показали момент "прильоту" по будівлі "МВС" у Донецьку. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку в п’ятницю, 28 липня, було завдано удару по будівлі так званої "МВС ДНР".

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що обстріл тимчасово окупованого міста стався приблизно о 18:00. На відео, яке потрапило у мережу, видно масштабні руйнування будівлі – розбито вікна, обвалилася частина оздоблення будівлі, а площу перед управлінням всипано уламками, інформує Цензор.НЕТ.

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