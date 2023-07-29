Прикордонники завдали влучного удару по окупантах на Сватівському напрямку. ВIДЕО

Українські прикордонники допомагають ЗСУ знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Сватівському напрямку. Прикордонники виявили позиції росіян та завдали точного удару з дронів.

Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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