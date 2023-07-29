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Прикордонники завдали влучного удару по окупантах на Сватівському напрямку. ВIДЕО
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Українські прикордонники допомагають ЗСУ знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Сватівському напрямку. Прикордонники виявили позиції росіян та завдали точного удару з дронів.
Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
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