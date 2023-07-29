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Прикордонники завдали влучного удару по окупантах на Сватівському напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські прикордонники допомагають ЗСУ знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Сватівському напрямку. Прикордонники виявили позиції росіян та завдали точного удару з дронів.

Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Молодці погранці! Бийте ворога й тримайте кордони Неньки! Слава Україні!
(Але фільмувати й монтувати відео - це не ваше.)
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29.07.2023 10:58 Відповісти
Нормально, что есть, то и выкладывают.
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29.07.2023 11:30 Відповісти
 
 