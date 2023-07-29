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Бійці 72 ОМБр збили камеру та антену на пункті спостереження окупантів. ВIДЕО
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Українські військові продовжують знищувати озброєння та військову техніку окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців завдали удару по пункту спостереження росіян. Для цього захисники України використали дрон-камікадзе.
Про це повідомили на каналі СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Бійці 72 ОМБр Слава! СЛАВА! СЛАВА!