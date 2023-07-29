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Бійці 72 ОМБр збили камеру та антену на пункті спостереження окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові продовжують знищувати озброєння та військову техніку окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців завдали удару по пункту спостереження росіян. Для цього захисники України використали дрон-камікадзе.

Про це повідомили на каналі СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники завдали влучного удару по окупантах на Сватівському напрямку. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Там ще чиїсь труси провітрювались ... Їх теж ???
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29.07.2023 11:43 Відповісти
то красниє камісарскіє абосраниє парткі...
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29.07.2023 11:50 Відповісти
Чапаев уезжает в командировку и просит Петьку записывать в тетрадь всё, что будет происходить. Приезжает Чапаев через неделю… В тетради одна запись: «Сломалась лопата». Чапаев, довольный тем, что ничего страшного не случилось, спрашивает Петьку: - Все хорошо было? - Да, лопату только сломали, вот. - А почему лопата сломалась? - Да собаку хоронили. - Собака умерла? От чего? - Да конины жареной объелась. - Где же она столько жареной конины нашла? - Да на конюшне сгоревшей. - Что?! Конюшня сгорела? - Ну так Фурманов бычок бросил, вот она и загорелась. - Он же не курит! - Да как тут не закуришь, когда знамя полка улетело
Бійці 72 ОМБр Слава! СЛАВА! СЛАВА!
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29.07.2023 11:50 Відповісти
Для москалів втрата ганчірки тяжча за втрату камер. Удар по "вєличию"
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29.07.2023 12:14 Відповісти
аж червоне лайно в вирій полетіло...
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29.07.2023 13:50 Відповісти
як епічно полетів кровавий прапорець, наче сам знає що зайвий, і тому такий: "ура! я йду *****!"
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30.07.2023 11:12 Відповісти
 
 