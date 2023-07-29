Російський склад боєприпасів вибухнув у Козачій бухті окупованого Криму, - ГУР МО. ВIДЕО
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У Козачій бухті в окупованому Криму ввечері 28 липня вибухнув склад боєприпасів російських загарбників.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео публікує ГУР МО.
Так, за даними української розвідки, вибухи лунали близько 22 години 28 липня.
"Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції. В районі Казачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів. Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на "тимчасовому складі" боєкомплекту рашистів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+24 Amber
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+14 Colt
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+11 Микола Мазуренко 4e782f57
показати весь коментар29.07.2023 13:06
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А якщо там цілий склад - самі розумієте ...
бо вони починають вибухати разом орками 😠
"Всі оті, командири, сидять по штабах протирають дупи, а вона працює!"(с)Буданов
Давай строчи другий пост: "Як ЗЕкоманда лідора патріотично боронить Україну, а Чонгар розмінував сам Пецька, а всралася невістка!"
Давай, ґаздуй за сємками, час саджати соняшники Z-командівець.))