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Російський склад боєприпасів вибухнув у Козачій бухті окупованого Криму, - ГУР МО. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Козачій бухті в окупованому Криму ввечері 28 липня вибухнув склад боєприпасів російських загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео публікує ГУР МО.

Так, за даними української розвідки, вибухи лунали близько 22 години 28 липня.

"Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції. В районі Казачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів. Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на "тимчасовому складі" боєкомплекту рашистів", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
Кацапським *********** не місце на українській землі 🙁
бо вони починають вибухати разом орками 😠
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29.07.2023 12:55
+14
Якщо висить рушниця - то вона обов'язково вистрілить.
А якщо там цілий склад - самі розумієте ...
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29.07.2023 12:52
+11
То він і був тичасовим
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29.07.2023 13:06
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Якщо висить рушниця - то вона обов'язково вистрілить.
А якщо там цілий склад - самі розумієте ...
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29.07.2023 12:52 Відповісти
Кацапським *********** не місце на українській землі 🙁
бо вони починають вибухати разом орками 😠
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29.07.2023 12:55 Відповісти
То він і був тичасовим
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29.07.2023 13:06 Відповісти
І це каже не Буданов? Мабуть, потім буде хизуватись, що то все зробив своїми руками...

"Всі оті, командири, сидять по штабах протирають дупи, а вона працює!"(с)Буданов
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29.07.2023 13:08 Відповісти
Овва як вибухнув орчик.)
Давай строчи другий пост: "Як ЗЕкоманда лідора патріотично боронить Україну, а Чонгар розмінував сам Пецька, а всралася невістка!"
Давай, ґаздуй за сємками, час саджати соняшники Z-командівець.))
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29.07.2023 13:27 Відповісти
😁😁😁Тобі допоможе хіба що Галоперидол)))
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01.08.2023 18:18 Відповісти
Єта путін подриваєт сваі склади...
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29.07.2023 13:20 Відповісти
ага, а тоді в ООН жалується на терористичні дії наших військових
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30.07.2023 19:51 Відповісти
ну про Баригу така ж нісенітниця дуже гарно заходила наріду)))
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30.07.2023 20:33 Відповісти
є надія, що калібри в вирій порозлітались?
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29.07.2023 13:31 Відповісти
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29.07.2023 13:54 Відповісти
Сам взорвался..
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29.07.2023 15:31 Відповісти
написано Козача,якісь неабучаємьіе
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29.07.2023 15:39 Відповісти
а вона як виявилося знаходиться скраю, ще до того знаменитого цепка, яким бухту на ніч замикають
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30.07.2023 19:52 Відповісти
 
 