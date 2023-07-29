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Прикордонники знищили опорний пункт росіян біля Бахмуту. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прикордонники показали, як знищили опорний пункт російських загарбників біля Бахмуту. Наші бійці ліквідували п’ятьох окупантів: вони трьохсоті.

Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби у телеграмі передає Цензор.НЕТ.

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"Біля Бахмута знову спекотно. Через вогневий вплив нашої артилерії окупанти не мали можливості й кроку ступити зі свого сумнівного укриття. Не дуже й потрібно: дивовижний тандем аеророзвідки ДПСУ та прикордонників-мінометників завжди допоможе! Будівлю пошкоджено, демілітаризацію проведено – близько 5 поранених", - написали бійці.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Этот барабан Бахмут зеля с куйло могу крутить народу вечно….борьба ведется второй год с переменным успехом…приз-битый кирпич.
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29.07.2023 13:22 Відповісти
У вас є бажання,щоб боротьба з кацапами перемістилась у інше вцілило місто України?Чи подарувати ці территорії кацапам?!Чого це вас дратує наша боротьба за Бахмут?
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29.07.2023 15:46 Відповісти
Это лохотрон для таких как вы ничего не видящих или не понимающих в договорняках.Ответьте лучше на простой вопрос….что вас побудило выбрать в 2019 колени перед куйло вместо Армия Мова Вера?
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29.07.2023 16:25 Відповісти
Саме те,шо Армія,мова,Віра втілились лише зараз.Зараз в нас значно сильніша та озброена Армія!Зараз кацапська повнісю під забороною,принаймні у держзакладах та магазинах!Зараз відбириают церкви упцмп (так,так я за Лавру)та віддають УП.Одне - створювати гасла,інше їх втілювати.Усі ці Мураєви,Рабіновичи та Шарії.яки створювали свої партії та ставили палки у колеса,чомусь потікали та на них позаводили кримінальні справи.Нагадайте мені будь ласка.при кому заарештували медведчука.Арештували,а не виделили йому особистий канал на ТВ!
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29.07.2023 17:17 Відповісти
что вас побудило выбрать в 2019 колени перед куйло вместо Армия Мова Вера?
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29.07.2023 18:39 Відповісти
Але більше все мене цікавить.чому електорат саме Петра Олексійовича,все ще не перейшов на українську?Чи армія.мова віра їх не торкається?Чи може не все так однозначно?...
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29.07.2023 17:25 Відповісти
Сходи этот вопрос задай на фронт русскомовным а не мне. Они тебе точный ответ выпишут…..Ты продвигаешь чисто кацапские нарративы по запрету СОВЕТСКОГО языка в Украине? Весь Мир не знает украинского….может им перестать помогать Украине деньгами и оружием….и выгнать всех кто их мовой не владеет? Или это другое,малоросс?)
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29.07.2023 18:47 Відповісти
Ти якийс не послідовний.Сам питаешь,чому народ не обрал "Армію,мову.віру",та одразу за цим-а "а какая разница"...Cпочатку разберися зі свома гаслами , а потім став питання іншим.Бо саме до тебе їх дуже багато.Та не треба писати дичину за хлопців на фронті.Особисто мої знайомі,з колись російскомовних міст,якраз там і перейшли на мову."Тебе тут..."А що ти таке особливє?Звичайний кацапоговорун."Весь мир не знает украинского"-ти зараз це серьозна?Послухай для початку як на ньому татарі кримські розмовляють!Воно ще буде казати яка мова складна?!
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29.07.2023 20:10 Відповісти
 
 