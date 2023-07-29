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Прикордонники знищили опорний пункт росіян біля Бахмуту. ВIДЕО
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Прикордонники показали, як знищили опорний пункт російських загарбників біля Бахмуту. Наші бійці ліквідували п’ятьох окупантів: вони трьохсоті.
Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби у телеграмі передає Цензор.НЕТ.
"Біля Бахмута знову спекотно. Через вогневий вплив нашої артилерії окупанти не мали можливості й кроку ступити зі свого сумнівного укриття. Не дуже й потрібно: дивовижний тандем аеророзвідки ДПСУ та прикордонників-мінометників завжди допоможе! Будівлю пошкоджено, демілітаризацію проведено – близько 5 поранених", - написали бійці.
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