Прикордонники знищили опорний пункт росіян біля Бахмуту. ВIДЕО

Прикордонники показали, як знищили опорний пункт російських загарбників біля Бахмуту. Наші бійці ліквідували п’ятьох окупантів: вони трьохсоті.

Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби у телеграмі передає Цензор.НЕТ.

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"Біля Бахмута знову спекотно. Через вогневий вплив нашої артилерії окупанти не мали можливості й кроку ступити зі свого сумнівного укриття. Не дуже й потрібно: дивовижний тандем аеророзвідки ДПСУ та прикордонників-мінометників завжди допоможе! Будівлю пошкоджено, демілітаризацію проведено – близько 5 поранених", - написали бійці.

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