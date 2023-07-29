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Спецпризначенці СБУ знищили ворожий "Солнцепек", 13 танків і 8 артилерійських систем. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Воїни Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України знищили за допомогою дронів-камікадзе низку ворожої техніки упродовж тижня.
Відео знищення російської техніки опублікували спецпризначенці СБУ у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Спецпризначенці перетворили на брухт:
- вогневу систему "Сонцепек"
- 13 танків різних модифікацій
- 8 артилерійських систем і 2 РСЗВ
- 2 системи ППО та 3 РЕБ
- 11 бронеавто та 32 одиниці автомобільної техніки
- 1 комплекс відеоспостереження
- 28 оборонних споруд і 4 вогневі позиції.
Також спецпризначенці СБУ у взаємодії з побратимами-артилеристами ЗСУ ліквідували 255 росіян і ще близько 30 одиниць техніки та інших цілей.
Топ коментарі
+23 Amber
показати весь коментар29.07.2023 13:52
+23 multissstar .
показати весь коментар29.07.2023 13:53
+17 Роман Кокоровець 01cbec24
показати весь коментар29.07.2023 13:54
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Будь ласка, зачекайте...
Хлопці , Ви молодці , здоров'я Вам , дорогі наші захисники 😠🙏🏼❤️
Мабуть..
Виконавцям повага🙂
Ці відео (як й усі попередні такого ж походження) яскраво це демонструють !