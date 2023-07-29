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війна (56124) СБУ (10003) знищення (4069)

Спецпризначенці СБУ знищили ворожий "Солнцепек", 13 танків і 8 артилерійських систем. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України знищили за допомогою дронів-камікадзе низку ворожої техніки упродовж тижня.

Відео знищення російської техніки опублікували спецпризначенці СБУ у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Спецпризначенці перетворили на брухт:

  • вогневу систему "Сонцепек"
  • 13 танків різних модифікацій
  • 8 артилерійських систем і 2 РСЗВ
  • 2 системи ППО та 3 РЕБ
  • 11 бронеавто та 32 одиниці автомобільної техніки
  • 1 комплекс відеоспостереження
  • 28 оборонних споруд і 4 вогневі позиції.

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Також спецпризначенці СБУ у взаємодії з побратимами-артилеристами ЗСУ ліквідували 255 росіян і ще близько 30 одиниць техніки та інших цілей.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+23
Ого , гарний врожай із смердючих кацапів

Хлопці , Ви молодці , здоров'я Вам , дорогі наші захисники 😠🙏🏼❤️
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29.07.2023 13:52
+23
хороший кадр получился у орка в первом эпизоде
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29.07.2023 13:53
+17
не кожному так щастить - сфоткати свою смерть .
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29.07.2023 13:54
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Ого , гарний врожай із смердючих кацапів

Хлопці , Ви молодці , здоров'я Вам , дорогі наші захисники 😠🙏🏼❤️
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29.07.2023 13:52 Відповісти
хороший кадр получился у орка в первом эпизоде
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29.07.2023 13:53 Відповісти
Він вчасно рукою закрився. Це його врятувало)
Мабуть..
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29.07.2023 14:24 Відповісти
не кожному так щастить - сфоткати свою смерть .
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29.07.2023 13:54 Відповісти
Улибайся рашист-прілєтєла птічка...
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29.07.2023 13:55 Відповісти
Ну це дуже потужно😨😨😨
Виконавцям повага🙂
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29.07.2023 13:59 Відповісти
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29.07.2023 14:19 Відповісти
як же я ненавиджу всіх цих кацапів, що припхались в Україну на своїх машинах для вбивства...
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29.07.2023 14:20 Відповісти
кацап кобзону покаже своє останнє фото!
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29.07.2023 14:30 Відповісти
СБУ здорового человека! Героям слава!
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29.07.2023 15:12 Відповісти
Я думав, що найвидовищніше вибухають кацапські "Буки", але "Солнцепьок" теж сподобався. )
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29.07.2023 15:21 Відповісти
молодцы
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29.07.2023 18:05 Відповісти
Гарно, Слава нашим ГЕРОЯМ!!!
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29.07.2023 18:33 Відповісти
Я завжди стверджував , що хто замість "Смерть ворогам" відповідає якось інакше є латентним ворогом України . Бо не може бути гасла "Слави України" без бажання "Смерті ворогам" .

Ці відео (як й усі попередні такого ж походження) яскраво це демонструють !
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30.07.2023 00:45 Відповісти
 
 