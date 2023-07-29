Спецпризначенці СБУ знищили ворожий "Солнцепек", 13 танків і 8 артилерійських систем. ВIДЕО

Воїни Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України знищили за допомогою дронів-камікадзе низку ворожої техніки упродовж тижня.

Відео знищення російської техніки опублікували спецпризначенці СБУ у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Спецпризначенці перетворили на брухт:

вогневу систему "Сонцепек"

13 танків різних модифікацій

8 артилерійських систем і 2 РСЗВ

2 системи ППО та 3 РЕБ

11 бронеавто та 32 одиниці автомобільної техніки

1 комплекс відеоспостереження

28 оборонних споруд і 4 вогневі позиції.

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Також спецпризначенці СБУ у взаємодії з побратимами-артилеристами ЗСУ ліквідували 255 росіян і ще близько 30 одиниць техніки та інших цілей.

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