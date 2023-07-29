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Зрадниця Уманець привезла пару бляшанок тушонки окупантам із "Шторм-Z" та наказала їм "стояти до кінця". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Колишня "керівниця" Кирилівської громади та зрадниця Уманець привезла пару бляшанок тушонки окупантам із "Шторм-Z" та наказала їм "стояти до кінця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував відповідне відео.

"Зэки закуске и какой-никакой бабе обрадовались и ждали продолжения, но та залезла на броневик и начала вещать про "страха нет, ни шагу назад". Избиратель попался непатриотичный, честно признался, что страх есть, но заградотряды никто не отменял", - написав Бутусов.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+53
ПАРТИЯ ЛДПР
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29.07.2023 15:37
+53
жирна тітка і худі зеки , які дивляться на неї як на їжу .
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29.07.2023 15:38
+45
пипецпля - сборище уродов...
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29.07.2023 15:37
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Сестра за діагнозом
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29.07.2023 16:06 Відповісти
скільки їх таких керівників громад не знали, як діяти в перші дні окупації...а потім рятували свої життя...
є відео в якому президент признається журналістам, що про наступ ворога знав іще в жовтні...
є інформація, де признається, що завчасно не готувалась евакуація, щоб не було паніки, а отже і не було розроблено плану дій отаким керівникам громад...
керівники громад в перші дні звертались за роз,ясненнями в центр, зокрема до голови конгресу територіальних громад, він же і голова оп, але того було ніде зустріти в перші дні окупації...
як було повестись цим людям, в основному і часто жінкам?
гадаємо, що тушонка просрочена і цій жінці це зарахується...і вона вхожа в розташування ворога і має інформацію про те...напевне і готова поділитись нею з розвідниками буданова...
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29.07.2023 20:41 Відповісти
CВИНОРИЛА
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29.07.2023 17:23 Відповісти
пипецпля - сборище уродов...
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29.07.2023 15:37 Відповісти
Зеки задоволені
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29.07.2023 15:38 Відповісти
схоже, що тільки вчора із ШИЗО вийшли.
"штурмовики", млять!
і таке падло буде сидіти в окопі, поки не вб'ють 👿
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29.07.2023 16:16 Відповісти
ПАРТИЯ ЛДПР
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29.07.2023 15:37 Відповісти
Жирную ку@ рву пора вешать 😠
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29.07.2023 15:37 Відповісти
жирна тітка і худі зеки , які дивляться на неї як на їжу .
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29.07.2023 15:38 Відповісти
так-уманець незабаром піде на холодець...
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29.07.2023 15:42 Відповісти
у вас обох "ніки" - дай б*же, так шо.... сорі за смайл бо іншого нема тут, ну, не то шоб нема, мало кому це потрібно було б
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29.07.2023 15:58 Відповісти
Зечари голодні так оком опитним прикинули скільки тушонки можна було б зробити з цієї бабетти вгодованої! глазьонки так забігали - тікай дуро! Бо буде "свіжина"!
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29.07.2023 16:12 Відповісти
какие же они у.бища,козломордых тварей только уничтижать,выбора у нас нет
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29.07.2023 15:39 Відповісти
Стоять суки за тушенку до конца я сказала
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29.07.2023 15:40 Відповісти
ну й рожі ж у "ізбірателей"! типові члєни партії "слуги наріда".
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29.07.2023 15:41 Відповісти
Чтоб ваш дух не терялся... И я знаю о чём она.
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29.07.2023 15:41 Відповісти
мсъё знаёт толк в этом?
ну, пишут, Наполёон тожё так жё знал.
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29.07.2023 15:55 Відповісти
Бухарі і доходяги. )))))

Паноптікум! Чесне слово!! )
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29.07.2023 15:41 Відповісти
Два "але": таких на росії ***** і самій русні їх зовсім не шкода.
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29.07.2023 15:49 Відповісти
Какие интеллектуальные лица.
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29.07.2023 15:42 Відповісти
За тушонку до кінця!
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29.07.2023 15:43 Відповісти
Які «одухотворьониє» і «умниє ліца» - от прям показові обличчя руського міра! 💩💩💩
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29.07.2023 15:44 Відповісти
Фрік-шоу...)))
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29.07.2023 15:47 Відповісти
Опа-ча, закусон подвалил!!! Эй, Ганцовский!!! ПИстуй за банкой!!!
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29.07.2023 15:48 Відповісти
"Условия отличные, столько тушёнки они ещё в жизни не ели!"

- безымянная самка вагнера.
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29.07.2023 15:49 Відповісти
На гілляку курву!
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29.07.2023 15:51 Відповісти
мммм, и вот ЭТОГО должен(именно должен, т.к. - Альянс) бояться НАТО?
хорошо хоть бутылки за кадром остались
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29.07.2023 15:54 Відповісти
Це реальний "руSSкій мір"...
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29.07.2023 15:55 Відповісти
Звідки такі беруться в Україні!?
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29.07.2023 16:02 Відповісти
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29.07.2023 16:03 Відповісти
Ієронім Босх нервово курить:

яка натура пропадає 😂

.
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29.07.2023 16:22 Відповісти
Справа на Черновецького ******
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29.07.2023 18:07 Відповісти
І вони рахують себе господарями на нашей земли!!! Курва, та роздерти нах і забути!
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29.07.2023 18:28 Відповісти
Мля, все бухие. Язык заплетается. Смех))))
Уверен, это их ещё попросили не нахерачиваться , а то ж корреспонденты приедут. А попросил их, скорей всего, тот что с фингалом под глазом. В результате короткой "дискуссии" вопрос был снят с повестки дня))
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29.07.2023 16:06 Відповісти
Пане Форма - я саме про це хотів написати!🤭 Залишилося лиш дописати : "Тушенка опочЛєнєц, сорт так сєбє!" Виготовлена з отказніків чмобіків!🤓
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29.07.2023 16:42 Відповісти
Такие сюжеты нужно показывать европейским комисарам-любителям "рускава мира".
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29.07.2023 18:45 Відповісти
Я то думаю щож це жітілі запарожІя в ютубі неначе збісились, одно просют-дай денюжку-ну дай на добрає дєла.
Ось воно яке оте дєла.
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29.07.2023 16:07 Відповісти
Побічний шлях цивілізації, хоча стая мавп виглядає нарази краще цього терраріуму. Отримувачи касетних, вольфрамових та термобаричних ***********. Без цього ніяк.
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29.07.2023 16:08 Відповісти
Лепрозорий
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29.07.2023 16:09 Відповісти
Щедріше тільки "блины с дворницкой лопаты на шару" на масляну.
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29.07.2023 16:09 Відповісти
«Уманець» єврейського походження призвище.
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29.07.2023 16:09 Відповісти
пипец! их с кунскамеры достали? какие симпатичные ! как раз для этой кацапской курки!
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29.07.2023 16:10 Відповісти
Из камеры, это точно...
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29.07.2023 18:02 Відповісти
Папа в неї Льоня Уманєц? Панятна.
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29.07.2023 16:11 Відповісти
З її допомогою пісня "за расію і свободу до конца", набрала нового змісту - "за расію і тушонку...."
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29.07.2023 16:13 Відповісти
окопная жена
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29.07.2023 16:13 Відповісти
Монтажну піну у вагіну...
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29.07.2023 16:16 Відповісти
Позориться до кінця -- чого ж іі так шибануло
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29.07.2023 16:29 Відповісти
новий сезон кобзона в розпалі...
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29.07.2023 16:38 Відповісти
Які потвори лізуть на нашу землю. Жах.
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29.07.2023 16:39 Відповісти
Бидлобаба.
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29.07.2023 16:45 Відповісти
Приїхала сцикуха "страха нет"ляпнула і здриснула, а ви як хочте!
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29.07.2023 16:57 Відповісти
Координатор партии лдпр ? О-о-о ! Законна ціль. Вовчик, жирік, посунься. Треба місце для знов прибуваючих прихильників. Вони ж " ні шагу назад".
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29.07.2023 16:59 Відповісти
Не нужно подменять понятия, она не предательница, а обычная ДУРА, котороя никогда не должна была иметь ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ (как и большая часть населения страны), просто институт ГРАЖДАНСТВА УЗУРПАТОРЫ (во всем мире, не только в Украине) давно девальвировали до ПОДДАНСТВА, а немало где и до РАБСТВА!
Права ГОЛЫХ ОБЕЗЬЯН - это фикция и декорация для лохов (которых наглым образом дурят ДЕКЛАРАЦИЯМИ и ОБЕЩАНИЯМИ), а ПОЛИТИКА - инструмент манипуляции и УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ.
Всей полнотой прав должны обладать лишь фактические(настоящие) ГРАЖДАНЕ, а не просто ЛЮДИ (как популяция голых обезьян)!
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29.07.2023 17:04 Відповісти
Бридка свиноматка
Як таке Українська земля носила
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29.07.2023 17:06 Відповісти
ті ж зеки, зжеруть і тушонку і ту шмару пустять по колу... їх "інтелєкт"... швидше інстинкт, вже оком кинув....
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29.07.2023 17:06 Відповісти
не ображайте пітухов! У одного наколки на плечах - явно пітух в законе!
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29.07.2023 17:34 Відповісти
у " воінов твкіє просвєтлєнниє ліца"... аж *** !

І мисля на лобі написана : А пустить би тєбя по кругу ...!"
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29.07.2023 17:35 Відповісти
Один з них явно пітух в законі - дивись - зірки на плечах!
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29.07.2023 17:38 Відповісти
У СБУ вже є досить пристойний досвід ліквідації зрадників.
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29.07.2023 17:42 Відповісти
Не Уманець, а Аналгетс
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29.07.2023 18:10 Відповісти
Такой толстый троллинг: намёк, мол, воюйте - всё одно на фарш пойдёте
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29.07.2023 20:03 Відповісти
Страха нет, мозгов нет. Только вперед.
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29.07.2023 20:38 Відповісти
Пора вже оновити цю серію консерв. Тоді у москалів знатно полихнули пердаки! )))

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29.07.2023 20:56 Відповісти
То як уманець має відповісти за державну зраду у воєнний час?
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29.07.2023 21:03 Відповісти
Нова еліта кацапії.
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29.07.2023 22:05 Відповісти
підараска., прастітутка. І просто кончена женщіна.
В плєн - не брать!
болото, бадилля, сміття.
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29.07.2023 22:14 Відповісти
Цікаво вона яку партію підтримувала? Можа і тушонка з нашой гумонітарки,яку вагонамі камуниздили.
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29.07.2023 23:53 Відповісти
 
 