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Зрадниця Уманець привезла пару бляшанок тушонки окупантам із "Шторм-Z" та наказала їм "стояти до кінця". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Колишня "керівниця" Кирилівської громади та зрадниця Уманець привезла пару бляшанок тушонки окупантам із "Шторм-Z" та наказала їм "стояти до кінця.
Як повідомляє Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував відповідне відео.
"Зэки закуске и какой-никакой бабе обрадовались и ждали продолжения, но та залезла на броневик и начала вещать про "страха нет, ни шагу назад". Избиратель попался непатриотичный, честно признался, что страх есть, но заградотряды никто не отменял", - написав Бутусов.
Топ коментарі
+53 FT FT
показати весь коментар29.07.2023 15:37
+53 Роман Кокоровець 01cbec24
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+45 Vitalii Lagidnyj
показати весь коментар29.07.2023 15:37
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Будь ласка, зачекайте...
є відео в якому президент признається журналістам, що про наступ ворога знав іще в жовтні...
є інформація, де признається, що завчасно не готувалась евакуація, щоб не було паніки, а отже і не було розроблено плану дій отаким керівникам громад...
керівники громад в перші дні звертались за роз,ясненнями в центр, зокрема до голови конгресу територіальних громад, він же і голова оп, але того було ніде зустріти в перші дні окупації...
як було повестись цим людям, в основному і часто жінкам?
гадаємо, що тушонка просрочена і цій жінці це зарахується...і вона вхожа в розташування ворога і має інформацію про те...напевне і готова поділитись нею з розвідниками буданова...
"штурмовики", млять!
і таке падло буде сидіти в окопі, поки не вб'ють 👿
ну, пишут, Наполёон тожё так жё знал.
Паноптікум! Чесне слово!! )
- безымянная самка вагнера.
хорошо хоть бутылки за кадром остались
яка натура пропадає 😂
.
Уверен, это их ещё попросили не нахерачиваться , а то ж корреспонденты приедут. А попросил их, скорей всего, тот что с фингалом под глазом. В результате короткой "дискуссии" вопрос был снят с повестки дня))
Ось воно яке оте дєла.
Права ГОЛЫХ ОБЕЗЬЯН - это фикция и декорация для лохов (которых наглым образом дурят ДЕКЛАРАЦИЯМИ и ОБЕЩАНИЯМИ), а ПОЛИТИКА - инструмент манипуляции и УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ.
Всей полнотой прав должны обладать лишь фактические(настоящие) ГРАЖДАНЕ, а не просто ЛЮДИ (как популяция голых обезьян)!
Як таке Українська земля носила
І мисля на лобі написана : А пустить би тєбя по кругу ...!"
В плєн - не брать!
болото, бадилля, сміття.