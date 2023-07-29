Зрадниця Уманець привезла пару бляшанок тушонки окупантам із "Шторм-Z" та наказала їм "стояти до кінця". ВIДЕО

Колишня "керівниця" Кирилівської громади та зрадниця Уманець привезла пару бляшанок тушонки окупантам із "Шторм-Z" та наказала їм "стояти до кінця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував відповідне відео.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Зэки закуске и какой-никакой бабе обрадовались и ждали продолжения, но та залезла на броневик и начала вещать про "страха нет, ни шагу назад". Избиратель попался непатриотичный, честно признался, что страх есть, но заградотряды никто не отменял", - написав Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 3 ОШБр біля Бахмуту штурмом взяли позицію РФ. ВIДЕО