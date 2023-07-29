Оператори дрона знищили російську БМП на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Оператори українського дрона чітким скиданням одночасно двох боєприпасів знищили російську БМП під час нічного полювання на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив народний депутат Юрій Мисягін, інформує Цензор.НЕТ.

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