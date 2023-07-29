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Оператори дрона знищили російську БМП на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оператори українського дрона чітким скиданням одночасно двох боєприпасів знищили російську БМП під час нічного полювання на Запорізькому напрямку.
Про це повідомив народний депутат Юрій Мисягін, інформує Цензор.НЕТ.
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Саша Пончик
показати весь коментар29.07.2023 16:55 Відповісти Мені подобається 8
Николай Тесля 75f3cb4e
показати весь коментар29.07.2023 18:17 Відповісти Мені подобається 0
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