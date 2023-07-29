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Оператори дрона знищили російську БМП на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оператори українського дрона чітким скиданням одночасно двох боєприпасів знищили російську БМП під час нічного полювання на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив народний депутат Юрій Мисягін, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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29.07.2023 16:55 Відповісти
Депутат немного опоздал-это видео я видел недели 2 назад.
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29.07.2023 18:17 Відповісти
 
 