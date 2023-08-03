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Маріуполь (2822) руйнування (187)

Міськрада Маріуполя показала, який вигляд має центр окупованого міста. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міська рада тимчасово окупованого російськими військами Маріуполя показала центральну частину міста після понад року окупації.

Відповідне відео опублікувано в телеграм-каналі міськради, передає Цензор.НЕТ.

"Центр окупованого Маріуполя з вікна автобуса. Від Театрального скверу до вулиці Торгової – цим шляхом маріупольці любили гуляти у вільному українському Маріуполі. Тут кожна будівля – частка міської історії. Майже з кожною повʼязані якісь важливі історичні чи культурні події.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі під палючим сонцем дітей змушують ходити стройовим кроком, у Криму окупанти створили "православно-казачий" табір для дітей. ВIДЕО

Сьогодні тут майже кожна будівля зруйнована. Палац культури "Молодіжний", редакція газети "Приазовський робочий", Маріупольський коледж мистецтв – не впізнати. Боляче та сумно бачити, що окупанти зробили з центром нашого рідного міста.

Проте душа нашого міста жива. Вона в людях, які прагнуть повернутися та відродити рідний дім. Тому спільно з партнерами та маріупольцями вже готуємо План відродження – "Mariupol Reborn". А найкращі архітектурні команди вже презентували свої проєкти відновлення", - йдеться в описі відео
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Топ коментарі
+32
Дякую, зє. Дякую, 73%...


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29.07.2023 19:01
+31
"Зато бес біндєр". І без ненависної біндєравскай мови".
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29.07.2023 18:53
+28
Рюзьге мір - частина мешканців його дуже хотіла в 2014.
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29.07.2023 18:51
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Рюзьге мір - частина мешканців його дуже хотіла в 2014.
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29.07.2023 18:51 Відповісти
Малоросские братухивыбравшие в 2019 колени перед куйло вместо Армия Мова Вера не ожидали такой развязки и что тоже под замес попадут…
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29.07.2023 19:33 Відповісти
Армия ,язык,вера. Этот тезис был в царской России при Николае Втором . Об этом можно прочитать,например, у заместителя главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерея Николая Данилевича. При Порошенко об этом все с осуждением говорили.
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29.07.2023 20:18 Відповісти
И по этой причине ты выбрал колени перед куйло чтобы в глаз посмотреть? Ты когда пишешь думать пытайся.Мне наплевать на твоего Николая второго… потому как сами лозунги ДОСТОЙНЫЕ
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29.07.2023 21:53 Відповісти
Всі тези можна розвернути в різні боки, головне контекст. При царі була імперія, і це грало одними барвами, при Порошенко була самостійна країна, яка зазнала агресії, тому це зовсім інша справа ...
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29.07.2023 22:19 Відповісти
Їх майже всіх ***** вже вбив...
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29.07.2023 21:45 Відповісти
автомобілі їздять..рускій мір в красі.... а будинки ? дамбілі бамбас
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29.07.2023 18:52 Відповісти
"Зато бес біндєр". І без ненависної біндєравскай мови".
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29.07.2023 18:53 Відповісти
Тобто, це добре, що немає міста?
Яке наступне? Одеса, Харків, Запоріжжя, Дніпро, бо там теж майже всі російськомовні?
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29.07.2023 21:36 Відповісти
Ну вот так выглядит руцкий мир и счастливые освобожденные руцкоязычные. Правда что то не вижу радостных людей сидящих на развалинах домов. Даже росийские технологии вижу пришли- сеткой прикрыли фасады домов как потемкинские деревни на рашке.
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29.07.2023 18:58 Відповісти
Їх уже в траншеях за містом прикопали...
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29.07.2023 21:47 Відповісти
Кацапський світ
На Марсі певно жити легше, ніж із кацапами…
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29.07.2023 18:58 Відповісти
Руские пришли из крима.
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29.07.2023 18:58 Відповісти
Дякую, зє. Дякую, 73%...


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29.07.2023 19:01 Відповісти
А 73% так нічого і не второпали, особисто засвідчився ...таких горбатих і могила не виправить ...
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29.07.2023 19:23 Відповісти
Мои друзья и знакомые, как были за "Слуг", так и сейчас. Правда некоторые начинают что-то подозревать
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29.07.2023 19:57 Відповісти
Хм... Чого б це?
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29.07.2023 20:39 Відповісти
А парашники делают вид, что начали восстановление. Для распила бабла, естественно.
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29.07.2023 19:03 Відповісти
ну звичайний такий рускій мір, автобуси їздять, навіть колаборантське керівництво на легковиках пересувається... Хоча хєрйого знає - може, судячи по шуму вітру, це відео знімали з броні БТРа.
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29.07.2023 19:09 Відповісти
Сподіваюсь що кожне росіянське місто згодом буде виглядати так як зараз Маріуполь.
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29.07.2023 19:16 Відповісти
а єдиний промисел орків буде розведення мишей. Хвости на юшку, сало на свічки, а шкурки на одяг.
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29.07.2023 19:29 Відповісти
Що-ж. Тут Ви праві. Попробуйте наступати по мінним полям, прориваючи глибоко ешелоновану оборону. Дуже бажано не слухати диванних есперДів, єдиномарафонців, корисних ідіотів і зеленої" шалупені з хворобою "шапкозакидонства"
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29.07.2023 19:58 Відповісти
Звільнення по кацапськи. Горіть у пеклі кацапи. Усі.
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29.07.2023 19:37 Відповісти
голова міста оккупованих територій хто це вигадав і хто фінансує цю віртуальну міськраду
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29.07.2023 19:48 Відповісти
Ця "міськрада Маріуполя" - дивовижний орган - вони отримують зарплатню, розподіляють бюджет міста, виділяють кошти на ремонти по місту - при тому, що місто зараз окуповано...
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29.07.2023 20:02 Відповісти
На жаль дуже багато мешканців вважають, що то справа рук "Азова" і НГУ. Серед знайомих є такі.
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29.07.2023 20:57 Відповісти
То ви не знаєте скількі в харкові вважають , що квартири на салатівці мародерили зсу. ((( і скількі зараз сидячих в Німеччині з Донецької області , вважають що війну розв'язала Німеччина та США.
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29.07.2023 22:19 Відповісти
Cумно і прикро.
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30.07.2023 22:42 Відповісти
по мені маріуполь сепарське місто. даунбасці за що боролись на те і напоролись. Азов це Герої України. Слава ЗСУ!
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29.07.2023 21:16 Відповісти
Ну далеко не всі там сепари .. таке саме місто як і Краматорськ. Навіть в окупованій Горлівці багато патріотів , які чекають на Україну. Але казати там про це не можна. Звісно дуже багато сепарів , дуже. І я не розумію , що ми з ними будемо робити пі дя перемоги і дуже сумніваюсь навіщо вони нам. Їх вже не виправиш. Майже в кожній родині є ті хто воював або зараз воює. Я не уявляю як нам з ними жити в майбутньому.
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29.07.2023 22:23 Відповісти
Що ти знаєш про Маріуполь що піз...ш.Сепарів там було не більше ніж в будь якому місті України.І значно меньше чім в Закарпатті,чі на той же Львівщіні.
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29.07.2023 23:53 Відповісти
Ти то сам з Маріка чи звідки знаєш? А я кажу що сепарів в рази було більше чим в Закарпатті. Вони підходили до бійців ЗСУ : "зачем ви сюда прієхалі,ми ждьом рассєю", починаючи з 2014 року, хлопці ЗСУ приїзжали розчаровані з Маріуполя...
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30.07.2023 01:11 Відповісти
Маріуполь маріком назвали Донецькі сепара.Раз ти це повторюєш,то нічім принцепово від них не відрізняєшся.
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30.07.2023 09:40 Відповісти
Самі містяни так говорять і хлопці ЗСУ теж так говорять,то ти кажеш що всі ми сепари? Я говорю про те,що наші хлопці були в шоці від місцевих,але Державу треба боронити, це Українська земля, українське місто. А місцеві - це наслідок від влади регіоналів і бездіяльності української влади. Влада закрила аналогові телевізійні канали,перевели в т2, а російські телеканали в цей час йшли як то кажуть "до вибору,до кольору".
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30.07.2023 16:30 Відповісти
Та ти вже якось виріши Маріуполь сепарське місто,чі Маріуполь українське місто.Бо по перше,коли ви кажете що Маріуполь сепарське місто ви ображаєте всіх маріупольців,разом з тими маріупольцями які загинули за дев'ять років війни захищаючі країну.По друге місто не може бути сепарським,патриотичним чі ще якімось,бо місто це тереторіально-географічне поняття.А присваювати тереторіально-географічному поняттю морально-єтічні,або політичні вподобання по перше не разумно,а по друге образливо для мешканців,бо в Маріуполі жили різні люди з різними поглядами,як і будь якому українському місті.В третіх сепаратизм це не крик "пу... введи войска".Це наслідок сепаратизму.Сепаратизм це коли кордони твого міста,района чі області для тебе важливійше кордонів держави.А таких на заході України більше ніж було в Донецьку до 14 року.Бо саме жителі заходу України схильні до цього,тому що вважають себе кращіми українцями ніж жителів інших регіонів.І з саме цього і починається сепаратизм.
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30.07.2023 17:26 Відповісти
 
 