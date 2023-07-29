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Радіус дії - 800 км, може нести 300 кг вибухівки, - СNN зняли сюжет про український морський дрон. ВIДЕО
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Американський телеканал зняв сюжет про нову розробку українського ВПК - морський безпілотник.
Як інформує Цензор.НЕТ, про йдеться у сюжеті CNN.
У перші кілька секунд також відображається панель керування дроном. Радіус дії становить 800 кілометрів і може містити 300 кг вибухівки. Зазначається, що він повністю розроблений і вироблений в Україні.
Топ коментарі
+34 Олександр Кондратюк 20691541
показати весь коментар29.07.2023 18:49
+29 Amber
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+28 Darnytsya Kyiv c641822a
показати весь коментар29.07.2023 18:51
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Будь ласка, зачекайте...
Навчись спочатку адекватності, і вмінню вести діалог.
https://www.youtube.com/watch?v=Iv1WbNY-yB0
Смерть рашистам!
нашим суднам пересуватися Чорним морем 😠
І це все-таки гібрид підводного човна з екіпажем до 11 чоловік, барокамерою, і виходом під воду для дайверів, з безпілотним дроном.
Цей - це MAGURA V5.
Підводний - це сімейство дронів Толока. Чи випускаються вони серійно - наразі невідомо.
Мультяшка - слово російське.
Не "ладошки", а долоні,і не " хлопати", а плескати.
Садись, Вовочка, *******.
Рухатись під водою не обов'язково . В заданий квадрат можна дійти і надводним способом . А там - занурився на пару метрів аби тільки тебе не бачили , щоб лиш антена виглядала , і чекай на жертву . Буде щось цікаве проходити поруч - виринув , запустив двигун і вдарив .
А де все інше?
Таке враження, що в українському ВПК працює тільки ОДИН Інститут Морських Розробок.
Всіх інших напрямків ВПК не бачити та новинок не чути.
Гідроцикл витрачає в економ-режимі до 20 літрів палива на годину і це швидкість близько 50 км/год!
Щоб подолати відстань 800 кілометрів знадобиться 320 літрів палива!
І це в економ режимі, бо на максимумі, витрата пального збільшується у півтора-два рази.
А крім того, заявлена можливість нести 300 кг вибухівки.