Радіус дії - 800 км, може нести 300 кг вибухівки, - СNN зняли сюжет про український морський дрон. ВIДЕО

Американський телеканал зняв сюжет про нову розробку українського ВПК - морський безпілотник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про йдеться у сюжеті CNN.

У перші кілька секунд також відображається панель керування дроном. Радіус дії становить 800 кілометрів і може містити 300 кг вибухівки. Зазначається, що він повністю розроблений і вироблений в Україні.

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