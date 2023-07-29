РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСЬКОГО знищать Мальдіви? / Чому в ОПЗЖ все в шоколаді? // ЩО БУДЕ ДАЛІ? ВIДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Тетяна Ніколаєнко у черговому "ЩО БУДЕ ДАЛІ"? на Цензор.НЕТ обговорюють Арістова і Мальдіви, вплив скандалів на рейтинг Володимира Зеленського, а ще – чому ОПЗЖ і далі почуває себе дуже навіть комфортно.

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Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступника голови Комітету ВР з нацбезпеки, "слугу народу" Арістова помітили на Мальдівах, - ЗМІ

Нагадаємо, заступника голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, "слугу народу" Юрія Арістова помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що на Мальдівах. Вартість проживання на двох за одну ніч у готелі Waldorf Astoria Maldives варіюється від 100 до 323 тис. гривень за віллу з двома спальнями та басейном.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював питання негайного призупинення членства у фракції Арістова. Згодом, 25 липня, Арістов написав заяву про складання повноваження народного депутата.

Тим часом 26 липня в Офісі генерального прокурора повідомили про початок розслідування законності виїзду "слуги" Арістова на Мальдіви під час війни. А співробітники СБУ та ДБР прийшли до нардепа з обшуками, у ході якого знайшли закордонний паспорт депутата з відмітками про відвідини Мальдів.

За даними слідства, спочатку нардеп виїхав до Польщі з робочою поїздкою, звідти дистанційно через приватну клініку відкрив собі лікарняний з 10 по 19 липня – і поїхав з родиною на Мальдіви, де перебував до 22 липня.

27 липня Рада достроково позбавила Арістова депутатських повноважень. У цей же день екснардепу "Слуги народу" Арістову вручили підозру у службовому підробленні. 28 липня суд обрав ексдепутату Арістову запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Президент Зеленський, коментуючи ситуацію з Арістовим, заявив: "Кожен намір чиновника чи депутата виїхати за кордон варто перевіряти до секунди".