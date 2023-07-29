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Зеленський (17381) Ніколаєнко Тетяна (294) Данилюк-Ярмолаєва (361)

РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСЬКОГО знищать Мальдіви? / Чому в ОПЗЖ все в шоколаді? // ЩО БУДЕ ДАЛІ? ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Тетяна Ніколаєнко у черговому "ЩО БУДЕ ДАЛІ"? на Цензор.НЕТ обговорюють Арістова і Мальдіви, вплив скандалів на рейтинг Володимира Зеленського, а ще – чому ОПЗЖ і далі почуває себе дуже навіть комфортно.

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступника голови Комітету ВР з нацбезпеки, "слугу народу" Арістова помітили на Мальдівах, - ЗМІ

Нагадаємо, заступника голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, "слугу народу" Юрія Арістова помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що на Мальдівах. Вартість проживання на двох за одну ніч у готелі Waldorf Astoria Maldives варіюється від 100 до 323 тис. гривень за віллу з двома спальнями та басейном.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював питання негайного призупинення членства у фракції Арістова. Згодом, 25 липня, Арістов написав заяву про складання повноваження народного депутата.

Тим часом 26 липня в Офісі генерального прокурора повідомили про початок розслідування законності виїзду "слуги" Арістова на Мальдіви під час війни. А співробітники СБУ та ДБР прийшли до нардепа з обшуками, у ході якого знайшли закордонний паспорт депутата з відмітками про відвідини Мальдів.

За даними слідства, спочатку нардеп виїхав до Польщі з робочою поїздкою, звідти дистанційно через приватну клініку відкрив собі лікарняний з 10 по 19 липня – і поїхав з родиною на Мальдіви, де перебував до 22 липня.

27 липня Рада достроково позбавила Арістова депутатських повноважень. У цей же день екснардепу "Слуги народу" Арістову вручили підозру у службовому підробленні. 28 липня суд обрав ексдепутату Арістову запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Президент Зеленський, коментуючи ситуацію з Арістовим, заявив: "Кожен намір чиновника чи депутата виїхати за кордон варто перевіряти до секунди".
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Топ коментарі
+36
Пока есть марафон и военное положение он еще относительно спокоен. Он до усрачек боится окончания войны и доступа до всей информации
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29.07.2023 21:12
+30
Главная проблема не в этом наркоше. Главная проблема в том, что в головах зебилоголовых лайно вместо мозгов. И если потом им подсунут условную мосейчучку или верещёчку, они с дурным ржанием табунами побегут за неё голосовать.
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29.07.2023 21:15
+28
Мальдивы Мальдивами но наш лягушонок и без них уже на серьёзное расследование накосячил. В правовом государстве мог бы уже и присесть. Он, ****, виноват в гибели тысяч военных и гражданских, в том, в какую жопу рухнула страна в первые же дни войны.
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29.07.2023 21:12
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Тому і хоче Гундосик вибори влаштувати під час війни. Йому головне вибори і заховатися від кримінальної відповідальності. Шашликами нас вже нагодував...
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29.07.2023 21:04 Відповісти
А каким количеством лапши, вместе со своими кукловодами он накормил своих адептов? Все сыты и довольны.
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30.07.2023 09:18 Відповісти
Какая разница
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29.07.2023 21:08 Відповісти
Пока есть марафон и военное положение он еще относительно спокоен. Он до усрачек боится окончания войны и доступа до всей информации
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29.07.2023 21:12 Відповісти
...і підсвідомо, а може свідомо, тих хто прийде з фронта
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29.07.2023 21:58 Відповісти
Да чего ему бояться…кто ему что сделает в Украине. Языками конечно почесать не запретишь…а по факту уже диктатор и никто не предъявляет….. даже за сдачу левобережья с украинцами и патриотов в плен рашистам.А кого выберут следом нпервым же указом неприкосновенность и обеспечит индульгенцию.
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30.07.2023 11:31 Відповісти
Я еще хорошо помню как летом 2013 года люди из высоких кабинетов убеждали меня, что Янукович - это очень надолго. Что он и его холуи так основательно подмяли все под себя и везде поставили верных людей, что всковырнуть это просто нереально
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30.07.2023 11:50 Відповісти
И где Янукович.,.сидит девок молодых торкает и жизни радуется.В этом и заблуждение или непонимание многих….либо очевидное не хотите принять…что Майдан это договорняк Янука и ********** по ПРОДАЖЕ Крыма кацапам.Что что-то не так было понятно когда студентов 30 ноября когда сами от холода расходиться начали а их догоняли ловили и били.Без Майдана бы сказки про госпереворот и хунта пришла к власти лаптеногие бы не придумали…..и Крым не навинтили.Обычный разводняк-двоечка
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30.07.2023 12:01 Відповісти
Та ну? Він же не сам на Мальдіви їздив. Якщо що й знищить його рейтинг, то явно не це. В нього є багато й інших "гріхів" від ковідного мору, коли під час Дельти на декілька місяців закрився єдиний завод з виробництва кисню і майже дійшло до війн за кисень між містами. Також загадково швидке завоювання більшої частини Півдня України. Розкрадання коштів під час війни. А ці поїздки у відпустку його депутатів це невинні пустощі порівняно з вищевказаним.
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29.07.2023 21:12 Відповісти
А хто знає де знаходиться, живе і відпочиває гундосик. Воно може з мальдів і не вилазки раз у місяць в Україні показується і знову звалює з країни
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29.07.2023 22:11 Відповісти
Мальдивы Мальдивами но наш лягушонок и без них уже на серьёзное расследование накосячил. В правовом государстве мог бы уже и присесть. Он, ****, виноват в гибели тысяч военных и гражданских, в том, в какую жопу рухнула страна в первые же дни войны.
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29.07.2023 21:12 Відповісти
продолжает ЗЕИУДА МАРАДЕРИТЬ ,КРЫШЕВАТЬ БАКАНОВА , ВСЕХ КРОТОВ , а самое страшное , что все с ,МАФИЕЙ КАЛАМОЙДЕРЬМАЧЬЯ ЗЕЛЁНОГО СМИРИЛИСЬ
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30.07.2023 06:43 Відповісти
Всі про все знають за зегівнюка і його всіх оточення ублюдків, навіть про страшні злочини, за які загинули тисячі захистників. Далі продовжується таке саме, крадівництво, зрадничиство, корупція і т.д. Чого ще чекати?
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29.07.2023 21:13 Відповісти
Не уверен, что этот депутат уж так сильно повлияет на рейтинги. Конечно будет меньше, чем было. Но, если Зеленский пойдет на второй, то во втором туре он будет. А там... пока никто не знает.
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29.07.2023 21:15 Відповісти
А якщо у роті гриби виростуть ?
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29.07.2023 21:21 Відповісти
ух як ********* заскавуліла
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29.07.2023 21:51 Відповісти
єтот депутат вообще(!) никак не повлияет...пример Юрченко, Иванисова, Трухина и т.д. и т.п. яркие примеры. Я уже молчу про фриков типа Безуглой и Тищенко. Вот эти примеры + умственные способности лектората вселяют тревогу...
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29.07.2023 22:01 Відповісти
Главная проблема не в этом наркоше. Главная проблема в том, что в головах зебилоголовых лайно вместо мозгов. И если потом им подсунут условную мосейчучку или верещёчку, они с дурным ржанием табунами побегут за неё голосовать.
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29.07.2023 21:15 Відповісти
Який там рейтинг.. ( принаймі у притомних людей ))). Пафосним юпітерам, які випадково під'єдналися до воїнського астралу, мислять суфлером і переоцінюють силу спічрайтерів, треба зняти з себе бункерні обладунки, пошиті на виріст, і звикнутися з думкою, що це незабаром дуже хріново закінчиться ( для них ).
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29.07.2023 21:17 Відповісти
Як вже надоїв цей зелений лопух...
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29.07.2023 21:20 Відповісти
До вас никак не доходит , что зеоборотень не простой «лопух»- ОНО СВЕРХ МРАЗИНА , хуже ***** , ИСПОЛЬЗОВАЛ ДОВЕРИВШИХСЯ ЕМУ 73% ( пусть недалёких ) граждан и СОГЛАСИЛСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ Украину ИЗНУТРИ с ПОДРУЧНЫМИ ЕРМАКОМ, ТАТАРОВЫМ,КУЛИНИЧЕМ ……………… ПРИ ТРУСОСТИ не дураков « общественных лидеров «, ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ( понимают и не протестуют ) ЖУРНАГЛИСТОВ - « украинская правда «- в кармане Ермака
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30.07.2023 06:50 Відповісти
Це відволікають увагу від кримінальних державних злочинів боневтіка оцими мальдівськими дрібницями? Це лапша для зебаранів. Зебанда розкрадає мільярди бюджету, грабує Армію у воєнний час. Зараз суки заблокували доставки пального на фронт, а тута журнашлюхи будуть товкти воду у ступі про якісь там мальдіви.
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29.07.2023 21:22 Відповісти
Поки грає свою роль -- лабух
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29.07.2023 21:23 Відповісти
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29.07.2023 21:24 Відповісти
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29.07.2023 22:04 Відповісти
Що ж може об*єднати оцю всю тявкуючу на президента гидливу купку щенят?Думки про Україну?Та забудьте...Кого зараз цікавить чийсь рейтинг?Кому він цікавий?Видно що спроби всіх об*єднати-політиків,блогерів,журнашлюх-марна трата часу.Тільки той,що по трупах українців хоче добратися до корита-розводить цю маячню...
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30.07.2023 00:07 Відповісти
Немає слів, одні матюки в голову лізуть!
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29.07.2023 21:29 Відповісти
Нагадую. В "першій сотні" Зє 76 євреїв, 14 кацапів, 1 мегрел (арахамія) і лише 9 українців. Очевидно що для 91% депутатів з цієї "сотні Зє" Україна не є Батьківщиною. Наприклад, голова фракції "слуг Зє" Арахамія отримав громадянство України в ... 2015 році. Більшість це "понаєхи", космополіти і манкурти. З одного боку Україні зараз вигідно мати президентом єврея, що повністю знищує будь які звинувачення ***** в нацизмі, бо як відомо нацисти знищують жидів, а не обирають їх президентами. З другого боку, Зє виявився дурником, і корупціонером та ще й зрадником (Оман, Єрмак, Баканов, "Велике Крадійництво", "Вагнергейт", Чонгар, барабани, "яйця по 17", секс-послиця в Болгарію...) і потрібно якось позбавитись від нього та його корумпованої монобільшості, яку складають етнічні меншини. Адже в Україні 80% населення це етнічні українці і Президентом має бути виключно представник титульної нації. Вбивати це "непорозуміння" не можна бо звинуватять в "нацизмі" та "антисемітизмі". Залишається тільки легітимно прибрати через вибори і вже потім судити. Або ... підкласти під кацапську ракету. До речі це найкраще для України - тоді вже ми могли б звинуватити ********* в нацизмі та антисемітизмі. Найгірше для України якщо цей довбень нанюхається коксу до смерті і вся нація буде виглядати дурнями які обрали наркомана...
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29.07.2023 21:32 Відповісти
Дострокові?
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29.07.2023 22:00 Відповісти
Не на часі... та не з нашим щастям. Треба наполягати на чергових за військового стану.
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29.07.2023 22:05 Відповісти
Поміняйте у свому тексті "антисемітизм" на "антисіонізм" Тоді до нас не буде ніяких притензій, бо сіонізм мало чим відрізняється від нацизму.
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30.07.2023 01:17 Відповісти
Епіграма на (вгадайте самі)
Метав перуни Він й словесний сіяв грім:
,, При владі був би, то б не здав, зберіг би Крим,
Кістьми би ліг, клянуся вам!''
А днесь
Здав Південь України майже ввесь!
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29.07.2023 21:44 Відповісти
Чомусь зелена шобла мені нагадує Францію часів Марії Антуанети.
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29.07.2023 21:49 Відповісти
дуже глибоко копнув)))
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29.07.2023 22:08 Відповісти
Куди їм до аристократії, яка з народження їла тістечка. Ці жерли сосиски та пельмєшкі...
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29.07.2023 22:09 Відповісти
Господи! Спаси Україну!
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29.07.2023 22:02 Відповісти
"Військові" партії проти "Слуги народу".

Військові та волонтери здатні самотужки, без допомоги інших партій, створити парламентську коаліцію і сформувати уряд.

Добровольчим загонам довіряють 86,8%, не довіряють 8,6%.

Волонтерським організаціям довіряють 82,9%, не довіряють 11,2%.

А політичним партіям довіряють лише 17% - і це мінімальний показник серед усіх соціальних інститутів, менший, ніж у судової системи (19%) та чиновників держапарату (23%). Не довіряють партіям 68,2% опитаних.
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29.07.2023 22:07 Відповісти
Але оті 17% і роблять ''погоду'' на виборах! Напрошуються запитання-"Чому''!
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29.07.2023 22:11 Відповісти
Заступник голови комітету з національної безпеки який має секретну інформацію поїхав в те місце де кишить кацапами ,а як ви думаєте хто його туди відіслав
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29.07.2023 22:40 Відповісти
Сам ZE🤢БОРОТЕНЬ , ПОД МЕНЕДЖЕРСТВОМ - АГЕНТА Ермака !
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30.07.2023 06:57 Відповісти
а про який рейтинг йдеться???
73% ще не зняли рожеві окуляри боневтік, чи що???
і взагалі
президент, єрмак
зе, гарант-підписант!!!
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29.07.2023 22:59 Відповісти
Відосики не дивлюся.
Це круче, ніж ті, що боневтік пиляє?
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29.07.2023 23:44 Відповісти
РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСКОГО-- простите, А Он есть Вообще?
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29.07.2023 23:50 Відповісти
Ну это 🐸🦠🎪🤡 их ПРОТЕЖЕ , стараются оправдать , не смотря на ВСЕ , что принёс пособник
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30.07.2023 07:04 Відповісти
 
 