РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСЬКОГО знищать Мальдіви? / Чому в ОПЗЖ все в шоколаді? // ЩО БУДЕ ДАЛІ? ВIДЕО
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Марина Данилюк-Ярмолаєва і Тетяна Ніколаєнко у черговому "ЩО БУДЕ ДАЛІ"? на Цензор.НЕТ обговорюють Арістова і Мальдіви, вплив скандалів на рейтинг Володимира Зеленського, а ще – чому ОПЗЖ і далі почуває себе дуже навіть комфортно.
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Нагадаємо, заступника голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, "слугу народу" Юрія Арістова помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що на Мальдівах. Вартість проживання на двох за одну ніч у готелі Waldorf Astoria Maldives варіюється від 100 до 323 тис. гривень за віллу з двома спальнями та басейном.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював питання негайного призупинення членства у фракції Арістова. Згодом, 25 липня, Арістов написав заяву про складання повноваження народного депутата.
Тим часом 26 липня в Офісі генерального прокурора повідомили про початок розслідування законності виїзду "слуги" Арістова на Мальдіви під час війни. А співробітники СБУ та ДБР прийшли до нардепа з обшуками, у ході якого знайшли закордонний паспорт депутата з відмітками про відвідини Мальдів.
За даними слідства, спочатку нардеп виїхав до Польщі з робочою поїздкою, звідти дистанційно через приватну клініку відкрив собі лікарняний з 10 по 19 липня – і поїхав з родиною на Мальдіви, де перебував до 22 липня.
27 липня Рада достроково позбавила Арістова депутатських повноважень. У цей же день екснардепу "Слуги народу" Арістову вручили підозру у службовому підробленні. 28 липня суд обрав ексдепутату Арістову запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Президент Зеленський, коментуючи ситуацію з Арістовим, заявив: "Кожен намір чиновника чи депутата виїхати за кордон варто перевіряти до секунди".
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Метав перуни Він й словесний сіяв грім:
,, При владі був би, то б не здав, зберіг би Крим,
Кістьми би ліг, клянуся вам!''
А днесь
Здав Південь України майже ввесь!
Військові та волонтери здатні самотужки, без допомоги інших партій, створити парламентську коаліцію і сформувати уряд.
Добровольчим загонам довіряють 86,8%, не довіряють 8,6%.
Волонтерським організаціям довіряють 82,9%, не довіряють 11,2%.
А політичним партіям довіряють лише 17% - і це мінімальний показник серед усіх соціальних інститутів, менший, ніж у судової системи (19%) та чиновників держапарату (23%). Не довіряють партіям 68,2% опитаних.
73% ще не зняли рожеві окуляри боневтік, чи що???
і взагалі
президент, єрмак
зе, гарант-підписант!!!
Це круче, ніж ті, що боневтік пиляє?