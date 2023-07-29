Артилерія ЗСУ накрила вогнем групу окупантів, які відкрили вогонь по нашому дрону. ВIДЕО

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив кадри одного з бойових епізодв. Коли росіяни почали стріляти по українському дрону із автоматів по ним прилетіли артилерійські снаряди.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опубліковані у його твіттері.

"Артилерія заступилася за маленького дрона якого хотіли збити рашисти", - зазначив Штефан.

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