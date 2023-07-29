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артилерія (712) ЗСУ (5686) дрони (2456)

Артилерія ЗСУ накрила вогнем групу окупантів, які відкрили вогонь по нашому дрону. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив кадри одного з бойових епізодв. Коли росіяни почали стріляти по українському дрону із автоматів по ним прилетіли артилерійські снаряди.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опубліковані у його твіттері.

"Артилерія заступилася за маленького дрона якого хотіли збити рашисти", - зазначив Штефан. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники завдали влучного удару по окупантах на Сватівському напрямку. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
"Птичку нашу попрошу не обижать!" (С) Матроскин
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29.07.2023 22:39
+8
Дрон зробив свою справу.
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29.07.2023 22:40
+6
********
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29.07.2023 23:16
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"Птичку нашу попрошу не обижать!" (С) Матроскин
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29.07.2023 22:39 Відповісти
Дрон зробив свою справу.
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29.07.2023 22:40 Відповісти
Жодний мисливець не скоїв би таку тупість - навіть сільский алкаш, яких стріляє в окрузі зайців не став би палити у качку із нароізної сайги чи вепра, бо влучити в неї можна лише шротом з двостволки і він би не марнував патрони. Теж саме і по дрону з калаша
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29.07.2023 22:42 Відповісти
А ви думаєте орки це розуміють....
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30.07.2023 04:40 Відповісти
Ну правильно -- шоб до дрона не чіплялися
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29.07.2023 22:44 Відповісти
Взяли москалів на живця ..
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29.07.2023 22:56 Відповісти
********
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29.07.2023 23:16 Відповісти
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30.07.2023 07:05 Відповісти
Улыбнитесь орки вас снимает скрытая камера с фотовспышкой.
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30.07.2023 08:27 Відповісти
Как всегда, оккупантов показывают очень вблизи, а попадания снарядов, очень издалека.
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30.07.2023 08:53 Відповісти
це не проблема - поїдь скорегуй дії і все побачиш зблизька
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30.07.2023 09:46 Відповісти
 
 