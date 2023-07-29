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У Маріупольському районі пролунав вибух, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В окупованому Маріупольському районі Донеччини у суботу ввечері пролунав вибух.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Звук вибуху чують в Маріупольському районі. В той самий час в районі АС2 в Маріуполі підіймається стіна диму з характерним сморідом горіння. Деталі з’ясовуємо", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міськрада Маріуполя показали, як зараз виглядає центр окупованого міста. ВIДЕО

У Маріупольському районі пролунав вибух, - Андрющенко 01
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Топ коментарі
+5
Мене все ж цікавить де Андрюха з Маріуполя.
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29.07.2023 23:33
+3
Шевченко,моряк? Може,дасть Бог,знайдеться
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30.07.2023 00:19
+1
То сальдо ппомом стрельнуло, і 24 шторма хрясь!!!! В дрєбєзгі!
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29.07.2023 23:40
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Мене все ж цікавить де Андрюха з Маріуполя.
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29.07.2023 23:33 Відповісти
Там же, де і Вадік мабуть, пиляють бюджет на відновлення
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29.07.2023 23:41 Відповісти
Ти в своєму розумі?
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29.07.2023 23:56 Відповісти
А кто это?
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29.07.2023 23:54 Відповісти
Ходив на сухогрузах чіфом якоїсь польської морської кампанії.
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30.07.2023 08:58 Відповісти
Шевченко,моряк? Може,дасть Бог,знайдеться
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30.07.2023 00:19 Відповісти
Он вроде квартиру в Польше перед войной купил
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30.07.2023 06:34 Відповісти
Чому ж не з"являється на Цензорі?
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30.07.2023 08:55 Відповісти
То сальдо ппомом стрельнуло, і 24 шторма хрясь!!!! В дрєбєзгі!
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29.07.2023 23:40 Відповісти
Але домік обходчека нє уберегли(
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29.07.2023 23:41 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/world/russia/4610949-u-rosii-prokomentuvaly-udar-po-dnipru
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30.07.2023 00:04 Відповісти
 
 