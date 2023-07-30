Ми не викрадали українських дітей, а вивозили дитячі будинки з-під ударів артилерії, - Путін. ВIДЕО
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Російський президент Володимир Путін цинічно заявив, що РФ не викрадала українських дітей, а нібито намагалась врятувати їх з-під обстрілів.
Про це Путін заявив на пресконференції з приводу саміту Росія-Африка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Диктатор заявив, що "історія" з викраденням дітей "була роздута".
"Ви знаєте: ніякого викрадення не було, були дії, направлені на порятунок дітей із зони бойових дій. Що ж дитячі будинки залишати під ударами артилерії?" - заявив він.
Топ коментарі
+72 Александр Алекс de6e56ae
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+52 Vasilisa Evlampieva
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+49 Юрій Гросарчук fac575f1
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Чего-ж так напрягаешься ? - расслабся ...
Проблема в тому, що в Чечні це спрацювало на ура, світ промовчав, ті хто вижили стали цепними псами режиму. От вони і продовжують.
Навіть Європа вже це знає, але не *******.)))
пи₴дець яка жалісна історія
питання звісно ж риторичне!
та й взагалі не треба ніде писати, цитувати чи показувати цього лисого обнуленого єврейського карлика....
кацапією останні 100 ороків (з для жовтневого дежперевароту ) завжди керували євреї !!!
а вернуть украденное?
-Ы-ы-ы-ы-ы, рыдает Вовочка,- я не воровал, ы-ы-ы-ы...
А что же ты сделал?
-Ы-ы-ы-ы-ы, я потихоньку взял (конфетку из кармана пальто друга, в шкафчике).
Гандон. Шматками різати мало.
РФ - держава терорист!