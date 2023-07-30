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Захарова спробувала пояснити, навіщо Росія напала на Україну: "Россияне отдают жизни за то, чтобы африканцы и остальные были свободными". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
За словами Марії Захарової, саме кровопролитна загарбницька війна в Україні має якимось чином забезпечити свободу народам Африки та мир у всьому світі.
Таку заяву зробила представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова під час зустрічі з лідерами африканських країн, присвяченій питанням мирного врегулювання війни в Україні, передає Цензор.НЕТ.
"Вы разве не видите за что мы сражаемся? Вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни? Не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными", - заявила Захарова.
Топ коментарі
+53 18c49ed2
показати весь коментар30.07.2023 11:26
+42 Валентин Коваль 2a613f18
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+37 Алекс Скела
показати весь коментар30.07.2023 11:31
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Будь ласка, зачекайте...
Де Україна а де країни Африки ?
І до чого Африка Україна ніколи не мала територіальних претензій до інших країн
Кацапи не знають як виправдати війну тому і говорять таке
Народи Африки як жили так і будуть жити це їхнє життя і краще від війни в Україні їм не буде
А для України слова рашистської алкоголічка не мають значення
Прям по телевизору в каждой стране!
Чтобы до всех африканцев дошло наконец, с кем они имеют дело...
в якому місці тут свобода
Тільки евтаназія. Можна не добровільна.
- аблігація, ілі, облігація?.."
Ольга Харлан выводит сборную Украины в полуфинал чемпионата мира по фехтованию на саблях в Милане.
Там одна Нігерія - 190 млн населення, нафти,золота і всього - по діри в носі..,корупція страшна,гірше нашої.
Африка дивиться на раіссю як курка на просо!
З.І. Говорить як з лохами і дивиться на на них як на гівно..
А от чего? Все в обед сто лет свободные.
яка вумна..з палати №:6
Програма "Время".
загубила цноту
на лівоиу вусі
Дайте свободу Анжеле Деівис
Дайте Свободу суке!
Всіх до кобзона.
мертві "рАсєянє" (особливо вагнерівці) і справді роблять Африку спокійнішим місцем на планеті.