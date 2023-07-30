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війна (56124) Росія (47118) Захарова (319)

Захарова спробувала пояснити, навіщо Росія напала на Україну: "Россияне отдают жизни за то, чтобы африканцы и остальные были свободными". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

За словами Марії Захарової, саме кровопролитна загарбницька війна в Україні має якимось чином забезпечити свободу народам Африки та мир у всьому світі.

Таку заяву зробила представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова під час зустрічі з лідерами африканських країн, присвяченій питанням мирного врегулювання війни в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Вы разве не видите за что мы сражаемся? Вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни? Не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными", - заявила Захарова.

Також дивіться: Ми не викрадали українських дітей, а вивозили дитячі будинки з-під ударів артилерії, - Путін. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+53
"... Черные братцы, я за вас потеряла в атаке глаз ..."
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30.07.2023 11:26
+42
Ого -- маразм крепчає
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30.07.2023 11:26
+37
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30.07.2023 11:31
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Что слабо с Америкой воевать? Молодец против овец, а против молодца и сам - овца. Сидели бы в своей скорлупе, варились бы в собственной ненависти ко всему миру, нет - нужно было Украину затронуть...
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30.07.2023 12:10 Відповісти
не иначе захерова окончательно перешла с кокса на какоето лютое ширево. иначе такой бред объяснить нечем
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30.07.2023 12:12 Відповісти
Захарова візьми путіна, шойгу, піськова і всю рать москальську і терміново їдьте в район Бахмута і там здохніть! Вам не тільки Африка буде вдячна, а й всі народи світу!
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30.07.2023 12:12 Відповісти
Алкоголічка Захарова хоч знає географію?
Де Україна а де країни Африки ?
І до чого Африка Україна ніколи не мала територіальних претензій до інших країн
Кацапи не знають як виправдати війну тому і говорять таке
Народи Африки як жили так і будуть жити це їхнє життя і краще від війни в Україні їм не буде
А для України слова рашистської алкоголічка не мають значення
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30.07.2023 12:13 Відповісти
дайте цій сучці літру "бояришника", бо в неї труби горять
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30.07.2023 13:56 Відповісти
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30.07.2023 14:19 Відповісти
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30.07.2023 14:40 Відповісти
краще б кацапи воювали за "свободную африку" в в Африці
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30.07.2023 19:33 Відповісти
И все посмотрели на обдолбанную клячу "захерову", с явным сочувствием и пониманием: лето, белены объелась... =(=
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30.07.2023 12:13 Відповісти
Ну, звичайно! Адже Україна має навкруги спільні кордони з африканськими країнами! Алкоголічка шизонута!
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30.07.2023 12:14 Відповісти
ЗХРВ ПНХ!
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30.07.2023 12:14 Відповісти
Чекаємо на "свідєтєльства ачєвідцев", що тепер воїнам ЗСУ обіцяють крім двох рабів з "маладих рєспублік" ще й по негру на додачу, а також "распятіє чєрнакожєва малічіка в трусіках".
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30.07.2023 12:14 Відповісти
Наркоманский стендап этой Машки нужно обязательно перевести и показывать всем африканцам.
Прям по телевизору в каждой стране!
Чтобы до всех африканцев дошло наконец, с кем они имеют дело...
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30.07.2023 12:19 Відповісти
Курва кончена.
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30.07.2023 12:19 Відповісти
блокування поставок зерна в африку це значить «боротися» за свободу африки??

в якому місці тут свобода
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30.07.2023 12:20 Відповісти
Поцієнт абсолютно невиліковний, навіть лоботомія не допоможе.

Тільки евтаназія. Можна не добровільна.
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30.07.2023 12:20 Відповісти
"..а как правильна пісать:
- аблігація, ілі, облігація?.."
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30.07.2023 12:21 Відповісти
Правільно пісать "Манька-обРигація" 😂
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30.07.2023 12:23 Відповісти
О ****!!
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30.07.2023 12:23 Відповісти
Лікарський висновок щодо огляду алкозалежної пацієнки Марусі Захарової: Психічних відхилень не виявлено,просто дурна.
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30.07.2023 12:24 Відповісти
у машки оргазм маразма , наверное на болотах появился новый сорт дури.....
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30.07.2023 12:24 Відповісти
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30.07.2023 12:25 Відповісти
Як ото послухати ту Машку, Дімона, Коняку чи навіть самого ху-ла, то таке враження, що слухаєш стаю дресованих папуг. Їм у їхньому "червоногалстучному' дитинстві вбили у маленькі міжухові ганглії якісь тріскучі, але беззмістовні фрази, і вони їх зараз повторюють у рандомному порядку. Іноді сенс фрази співпадає з ситуацією, іноді - ні, але нічого більшого від папуги чекати не можна - воно ж не розуміє, що верзе.
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30.07.2023 12:27 Відповісти
Свободу Луісу Корвалану!від захерової.Сьогодні росія виборює в Україні права і свободи африканського континенту який як виявилося колонізувала Україна, а завтра вони захотять віддавати свої життя в Україні за свободу Південної Америки потім за свободу пінгвінів в льодах Антарктиди чи свободу кенгуру на просторахАвстралії головне щоб військові дії відбувалися в Україні і сво (від слова сволота)досягнуа цілі
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30.07.2023 12:27 Відповісти
Ее , после победы Украины , предлагаю переселить в Конго или Южное Сомали .
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30.07.2023 12:29 Відповісти
це вам Орвелл в реальному житті. Океанія. «Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила»
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30.07.2023 12:34 Відповісти
От мені вже прсто цікаво чи є в росії істоти з ознаками здорового гузду?
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30.07.2023 12:35 Відповісти
А папуаси про це знають?
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30.07.2023 12:35 Відповісти
Они в шоке . Им хочет "помочь" пьяная сумасшедшая русская баба .
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30.07.2023 12:38 Відповісти
Знають! До війни готуються, хто її без солі та цибулі, щоб бути розумним, як машка-****!
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30.07.2023 12:47 Відповісти
Камбэк по-николаевски: Украина побеждает США в четвертьфинале ЧМ-2023 по фехтованию
Ольга Харлан выводит сборную Украины в полуфинал чемпионата мира по фехтованию на саблях в Милане.
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30.07.2023 12:39 Відповісти
Африка:путя введи войска!
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30.07.2023 12:43 Відповісти
клизму он введет себе в зад
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30.07.2023 12:43 Відповісти
Що ж воно таки курить? Кончене посміховисько!
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30.07.2023 12:47 Відповісти
Кому кацапи втирають?
Там одна Нігерія - 190 млн населення, нафти,золота і всього - по діри в носі..,корупція страшна,гірше нашої.
Африка дивиться на раіссю як курка на просо!
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30.07.2023 12:47 Відповісти
Зразу згадав : "..Вы слышите меня , бандерлоги ..?"

З.І. Говорить як з лохами і дивиться на на них як на гівно..
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30.07.2023 12:49 Відповісти
Дура бешеннвя, ты со всем сошла с ума.
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30.07.2023 12:56 Відповісти
Героїн?
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30.07.2023 13:03 Відповісти
Т.е. нужно захватить чужие земли т.е. провести люто ненавидимый африканцами акт империализма.... чтобы освободить африканцев.Заодно и весь мир.
А от чего? Все в обед сто лет свободные.
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30.07.2023 13:03 Відповісти
а вот народы последней империи неа...
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30.07.2023 13:05 Відповісти
Мне нравиться такая смесь спеси и параноидальной шизофрении
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30.07.2023 13:04 Відповісти
негры с дуры просто вежливо поржали
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30.07.2023 13:06 Відповісти
У неё родственников за границей нет случайно?
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30.07.2023 13:22 Відповісти
іпануться
яка вумна..з палати №:6
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30.07.2023 13:22 Відповісти
Гмм... а шош тагда африканцы от пары дебилов раши и сябров прут в Европу и Америку? Навеггное сибирская лагерная свабода не ошшень нгавится??? Машка, перед тем как сесть ******* в стакан наливай левой рукой, а не пгавой, и не греми зубами о стакан, а то фсю аудиторию распугаешь. АРХ М
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30.07.2023 13:23 Відповісти
"Добро пожаловать в совок"!
Програма "Время".
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30.07.2023 13:27 Відповісти
Кажу вже давно - У майбутньому, прийде час й вчені вивчатимуть ******* РФ як приклад масової шизофренії.
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30.07.2023 13:27 Відповісти
Кацапи дохнуть щоб африканці звільнились від хлібо-булочних виробів в раціоні
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30.07.2023 13:35 Відповісти
Вспоминаю рассказы дядьки который воевал в Афганистане в 80-е гг. так вот им там в уши тоже заливали, что мол они на дальних подступах воюют за родину за совецкий союз который проклятые талибы хотят захватить. Правда ведь маразм? Я долго смеялся, а дядька сказал - посмеялся бы ты в то время, тебя бы замполит и особист быстро в предатели и во враги ссср записали. Потом бы ещё следили чтобы ты в капиталистический мир не убежал. Теперь из высера маньки захеровой я вижу, что рашка ничем от совка не отличается только партии название поменяли - были коммуняки, а сейчас единоросы. Такая же картина только теперь дупой к верху….
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30.07.2023 13:40 Відповісти
результат будет тот же. Враньем не победишь
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30.07.2023 22:09 Відповісти
Вот такая полупъяная дура олицетворяет "великую" страну...
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30.07.2023 13:41 Відповісти
Захарова у бою
загубила цноту
на лівоиу вусі
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30.07.2023 13:53 Відповісти
Це така собі відповідь на БЛМ в США.Ви там типу негрів притісняєте,а наші російські ванюшки дохнуть за те щоб їх чорні зади буди вільними.😆
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30.07.2023 13:58 Відповісти
Про таких кажуть "та вона обнута", а про цю говорящю кінську голову варто казати "вона, мабуть, недообнута".
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30.07.2023 14:04 Відповісти
Опана...Скотобєєва і соловйов плачуть далеко від студії.Захарова вже переплюнула всіх,навіть *****.Ця маячня немає назви.Не знаю,що там переклали африканські перекладачі,але виверт маньки заліковий.Кацапи воюють,щоб не було пісчанихбурьЮзасух і голоду в Африці-це комусь "налазить" на голову?
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30.07.2023 14:04 Відповісти
Дайте їй вже опохмелитися
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30.07.2023 14:19 Відповісти
Неблагодарные ниггеры! За вашу свободу роисся-пенис душилин-душилин, а вы мля! -- подчеркнула захер ова.
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30.07.2023 14:51 Відповісти
ВЫ что курите, товарищ Захарова? Или уже колите???
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30.07.2023 15:12 Відповісти
Мадам, да вы дура!
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30.07.2023 15:15 Відповісти
Гости сидят такие изнемогающие под украинским гнётом ...
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30.07.2023 15:19 Відповісти
И думают: что будем жрать ?
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30.07.2023 15:22 Відповісти
Ну баба, во ее несет, опять нанюхалась, видно поступила новая партия герыча из их аргентинского посольства.
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30.07.2023 15:24 Відповісти
Мне интересно, они с медведевым в одной палате или нет?
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30.07.2023 15:57 Відповісти
а кацапи на фронтах в курсі, що вони виборюють свободу африканців?
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30.07.2023 16:01 Відповісти
вона/вони *******. Нема чого там зрозуміти чи збав Боже спробувати домовитись.
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30.07.2023 16:01 Відповісти
Манька-стакан в своем репертуаре
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30.07.2023 16:22 Відповісти
Опять не закусывала…
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30.07.2023 16:51 Відповісти
Свободу Анжеле Девис!. от Анжелі девис руки!
Дайте свободу Анжеле Деівис
Дайте Свободу суке!
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30.07.2023 17:10 Відповісти
Верх идиотизма !!!
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30.07.2023 17:17 Відповісти
Тупая алкоголичка!
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30.07.2023 17:30 Відповісти
Їм вже давно начхати хто і що про них подумає. Там немає жодної репутації, що про неї дбати. Це воєнні злочинці і терористи. Крапка.
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30.07.2023 17:44 Відповісти
Що воно вже горілку не п'є????? Виходить тільки кокс, бо як пояснити цю пургу, що воно несе!!!!
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30.07.2023 19:06 Відповісти
Интересно, что КУРИТ эта *****.
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30.07.2023 19:38 Відповісти
похоже, пресс-алкаше Машка ZахароVа стала косить под дурочку. не, не прокатит, все равно сядет вместе со всеми на скамью подсудимых в Гааге...
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30.07.2023 19:38 Відповісти
Ми воюємо на своїй рідній землі за те що би бути вільними щасливими та багатими! А рашисти воюють за негрів з Африки. Мля, перший раз такий розклад чую. Манька запалює!!!
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30.07.2023 19:58 Відповісти
Налейте ей еще пол-стакана...
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30.07.2023 20:19 Відповісти
В те сурло ДВi ВiДРi буде замало.
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30.07.2023 23:37 Відповісти
Brazzers начало.
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30.07.2023 21:24 Відповісти
А їй дімка медвєдєв між запоями якусь галюциногенщину припер! Машку вштиріло, що пипець!
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30.07.2023 22:07 Відповісти
Гнидота. Слів невистачає. Курва. І там таких біільшість.
Всіх до кобзона.
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30.07.2023 22:09 Відповісти
Кривосцяка *********
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30.07.2023 22:25 Відповісти
Не ну как маленькая, похмеляться же надо )
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30.07.2023 23:11 Відповісти
Дык, она по чесноку сказала... В каазламордии неграм будет вольготней , чем больше чмобиков будет задвухсочено... Пусть даже и по пьяне, но разболтала все секреты.
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30.07.2023 23:35 Відповісти
Ща саудиты с БРИКСом и Африкой покажут кацапам где раки зимуют.
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30.07.2023 23:38 Відповісти
Список агентов рф в владе Украины и чиновников разослать всем знакомым, пусть это будет их последний срок на "службе".
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31.07.2023 00:01 Відповісти
і не поспориш!

мертві "рАсєянє" (особливо вагнерівці) і справді роблять Африку спокійнішим місцем на планеті.
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31.07.2023 00:22 Відповісти
Машка-водка-3рубля стала ліберальним гуманістом)
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31.07.2023 03:13 Відповісти
рфия - Страна Победившая РАЗУМ... Отмирающая ветвь человечества...
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31.07.2023 06:34 Відповісти
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