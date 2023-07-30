Бійці 129 ОБрТрО зупинили спробу штурму окупантів. ВIДЕО

Завдяки злагодженій роботі аеророзвідників одного з батальйонів Криворізької бригади територіальної оборони та чіткій роботі артилерії було зупинено спробу штурму росіян з їх подальшим відступом з позицій.

Це підтвердило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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