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Бійці 129 ОБрТрО зупинили спробу штурму окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Завдяки злагодженій роботі аеророзвідників одного з батальйонів Криворізької бригади територіальної оборони та чіткій роботі артилерії було зупинено спробу штурму росіян з їх подальшим відступом з позицій.

Це підтвердило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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"За 3 недели ни одного попадания": в Украине тестируют антидроновую систему РЭБ для танков.https://focus.ua/digital/581541-za-3-nedeli-ni-odnogo-popadaniya-v-ukraine-testiruyut-antidronovuyu-sistemu-reb-dlya-tankov
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30.07.2023 12:06 Відповісти
Кацапи втекли на танку, аж курява здійнялась.
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30.07.2023 12:11 Відповісти
129та працює, молодці хлопці! Попри вілкулівське крадівництво, вони під Бахмутом на велосипедах ганяли!!! Сподіваюсь, зараз в них спорядження/зброя/броня хоч якесь зʼявилось.
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30.07.2023 12:51 Відповісти
129- тій вдачі!!! Але де вони стільки арти наколядували?
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31.07.2023 01:32 Відповісти
 
 