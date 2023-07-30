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Бійці 129 ОБрТрО зупинили спробу штурму окупантів. ВIДЕО
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Завдяки злагодженій роботі аеророзвідників одного з батальйонів Криворізької бригади територіальної оборони та чіткій роботі артилерії було зупинено спробу штурму росіян з їх подальшим відступом з позицій.
Це підтвердило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
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Wlad West
показати весь коментар30.07.2023 12:06 Відповісти Мені подобається 13
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Boruh Zackelberger
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Владислав Сварчевський
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