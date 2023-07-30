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Воїни ЗСУ знищили ворожу техніку із САУ "Краб" та HIMARS. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни 3-ої окремої штурмової бригади та артилеристи 26 механізованої бригади знищили техніку та особовий склад росіян. Наші бійці пошкодили гармату 152 мм, уразили САУ 2С3 "Акація", знищили телекомунікаційну інфраструктуру та особовий склад росіян.

Про це повідомив перший командир полку "Азов" Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 15-ї бригади артрозвідки знищили ворожий комплекс "Бук". ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Хлопці нищать ту рашиску курву. Любо дивитися вірю ЗСУ
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30.07.2023 13:18 Відповісти
А що, для когось ще є секретом, що полковник Білецькиї - командир 3-ї ОШБ?
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30.07.2023 13:22 Відповісти
Vielen Dank, ЗСУ!
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30.07.2023 13:26 Відповісти
Чомусь завжди в момент знищення зображення віддаляється.
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30.07.2023 14:17 Відповісти
Единственное объяснение этому "феномену" я нахожу в том, что при близком фокусировании поражения цели в кадр может попасть скрепный разлёт кацапских лаптей, кишок, мозгов и прочей требухи и потом тот же YouTube может забанить видео к просмотру даже с 18+. Другого объяснения у меня нет.
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30.07.2023 21:49 Відповісти
Щоб коптер не пошкодили вибуховою хвилею!...
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30.07.2023 14:30 Відповісти
Если вы считаете, что удаление/приближение картинки меняется из-за удаления/приближения самого дрона, то я вам сочувствую. Про оптический и цифровой zoom что-то слышали?
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30.07.2023 21:42 Відповісти
 
 