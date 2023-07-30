Воїни ЗСУ знищили ворожу техніку із САУ "Краб" та HIMARS. ВIДЕО

Воїни 3-ої окремої штурмової бригади та артилеристи 26 механізованої бригади знищили техніку та особовий склад росіян. Наші бійці пошкодили гармату 152 мм, уразили САУ 2С3 "Акація", знищили телекомунікаційну інфраструктуру та особовий склад росіян.

Про це повідомив перший командир полку "Азов" Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

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