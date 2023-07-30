13 912 8
Воїни ЗСУ знищили ворожу техніку із САУ "Краб" та HIMARS. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Воїни 3-ої окремої штурмової бригади та артилеристи 26 механізованої бригади знищили техніку та особовий склад росіян. Наші бійці пошкодили гармату 152 мм, уразили САУ 2С3 "Акація", знищили телекомунікаційну інфраструктуру та особовий склад росіян.
Про це повідомив перший командир полку "Азов" Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Serhiy Talatynnik
показати весь коментар30.07.2023 13:18 Відповісти Мені подобається 18
✘
Павло Бубенко 9e42f340
показати весь коментар30.07.2023 13:22 Відповісти Мені подобається 2
Алекс Ростиков c7db590d
показати весь коментар30.07.2023 13:26 Відповісти Мені подобається 3
5 копійок
показати весь коментар30.07.2023 14:17 Відповісти Мені подобається 0
Alfa Alpha
показати весь коментар30.07.2023 21:49 Відповісти Мені подобається 0
Ihor Opatsa
показати весь коментар30.07.2023 14:30 Відповісти Мені подобається 4
Alfa Alpha
показати весь коментар30.07.2023 21:42 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...