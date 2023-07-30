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Бійці Нацгвардії знищили ворожий танк на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
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На Бахмутському напрямку аеророзвідники 27-ї Печерської бригади Нацгвардії знищили танк окупантів.
Про це повідомили у телеграм-каналі Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+12 Алекс Ростиков c7db590d
показати весь коментар30.07.2023 14:06
+7 Colt
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+6 Евгений Пономарев b15b2ab9
показати весь коментар30.07.2023 14:52
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