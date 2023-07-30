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Бійці Нацгвардії знищили ворожий танк на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Бахмутському напрямку аеророзвідники 27-ї Печерської бригади Нацгвардії знищили танк окупантів.

Про це повідомили у телеграм-каналі Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни ЗСУ знищили ворожу техніку із САУ "Краб" та HIMARS. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+12
Що це за день такий, феєрверк за феєрверком, може свято якесь ...
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30.07.2023 14:06
+7
Тунгусский метеорит прилетел.
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30.07.2023 14:05
+6
Нет, он познакомился с дроном таскающим с собой минометные мины, может 60мм, а может и 82мм.
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30.07.2023 14:52
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Тунгусский метеорит прилетел.
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30.07.2023 14:05 Відповісти
Що це за день такий, феєрверк за феєрверком, може свято якесь ...
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30.07.2023 14:06 Відповісти
Кацапський танк посварився з мiстером Хаймером
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30.07.2023 14:07 Відповісти
Нет, он познакомился с дроном таскающим с собой минометные мины, может 60мм, а может и 82мм.
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30.07.2023 14:52 Відповісти
Или РКГ-3, их наши очень *********
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30.07.2023 16:41 Відповісти
Нет, там видно что мины
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30.07.2023 16:43 Відповісти
РКГ-3 для дронов очень похож на мину. В ручку приделывают лепестки. Внешне по такому качеству видео очень похоже
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30.07.2023 16:55 Відповісти
хто автор пісні як вона називається?
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30.07.2023 14:26 Відповісти
Контрнаступ · TUMANYAROM · Криворотов Дмитро

https://www.youtube.com/watch?v=d0WLMXQ8HxQ
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30.07.2023 20:26 Відповісти
Вот падлюки , даже взриватись чемно не вміють. Добре що нашого Мавіка не зачепили.
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30.07.2023 16:13 Відповісти
Гнездо свєтлячьков накрыли... Дроздов - Вы слыхали, как он поёт?
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31.07.2023 00:16 Відповісти
 
 