Бійці Нацгвардії знищили ворожий танк на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

На Бахмутському напрямку аеророзвідники 27-ї Печерської бригади Нацгвардії знищили танк окупантів.

Про це повідомили у телеграм-каналі Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Також дивіться: Воїни ЗСУ знищили ворожу техніку із САУ "Краб" та HIMARS. ВIДЕО