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Українські військові показали штурм ворожих позицій на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Запорізькому напрямку військовослужбовці Нацгвардії штурмували одну із позицій ворога, наблизившись майже впритул.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео штурму бійців 15-ї БрОНу Нацгвардії "Кара-Даг" опублікував у телеграм-каналі Юрій Бутусов.

Також дивіться: Бійці Нацгвардії знищили ворожий танк на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+7
Голе поле. Всі як на долоні. І рашисти в укриттях. Половина поранені.
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30.07.2023 14:49
+7
Як же нашим хлопцям бракує підтримки з повітря...
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30.07.2023 15:08
+7
Дійсно так, як не повинно виконувати штурм.
Вийшли з БТРа.... і зібралися до купи...
Покемон працює просто так у напрямку та й щє поряд з групою.
Далі спроба пострілів "по самолійські"... тоб то у напямок супротивника...
Звісно що такий "штурм" зійшов на нівець.
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30.07.2023 15:28
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Голе поле. Всі як на долоні. І рашисти в укриттях. Половина поранені.
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30.07.2023 14:49 Відповісти
Щось з розряду як непотрібно роботи....
Вразі чого - диванний експерт.
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30.07.2023 15:10 Відповісти
Так я заметил, что многие комментируют ради комментирования. Вчера была новость про акцию под стенами российского посольства в Киеве и в топ по количеству лайков попал комментарий: "А как это так - посольство русни работает до сих пор?". То есть люди даже не владея информацией ринулись комментировать ))
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30.07.2023 15:25 Відповісти
Дійсно так, як не повинно виконувати штурм.
Вийшли з БТРа.... і зібралися до купи...
Покемон працює просто так у напрямку та й щє поряд з групою.
Далі спроба пострілів "по самолійські"... тоб то у напямок супротивника...
Звісно що такий "штурм" зійшов на нівець.
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30.07.2023 15:28 Відповісти
Друже, так піди до хлопаків на 0, твої поради стануть в нагоді.
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30.07.2023 16:25 Відповісти
вже був фрагмент того відосика на цензорі.
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30.07.2023 15:08 Відповісти
Як же нашим хлопцям бракує підтримки з повітря...
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30.07.2023 15:08 Відповісти
І не лише це, там головну скрипку мали виконувати машини десанту + прикриття дронів, очі + скиди.
Хлопці зробили все можливе....
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30.07.2023 15:14 Відповісти
@бнутся можно...чисто субьективное мнение моё-нужно сворачивать это наступление пока не появится авиация...
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30.07.2023 15:12 Відповісти
навіть німці придумали у війну маленький танк на дистанційному управлінні який їде до позицій дідів і вибухав ..а тут пістець
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30.07.2023 15:27 Відповісти
Бо втрачене життя військових НАТО коштує уряду дорожче втраченої техніки.
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30.07.2023 16:35 Відповісти
Трындец!
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31.07.2023 00:11 Відповісти
 
 