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Українські військові показали штурм ворожих позицій на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Запорізькому напрямку військовослужбовці Нацгвардії штурмували одну із позицій ворога, наблизившись майже впритул.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео штурму бійців 15-ї БрОНу Нацгвардії "Кара-Даг" опублікував у телеграм-каналі Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+7 Danger Zone
показати весь коментар30.07.2023 14:49
+7 Red_Sky_On
показати весь коментар30.07.2023 15:08
+7 ХОРТ
показати весь коментар30.07.2023 15:28
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Будь ласка, зачекайте...
Вразі чого - диванний експерт.
Вийшли з БТРа.... і зібралися до купи...
Покемон працює просто так у напрямку та й щє поряд з групою.
Далі спроба пострілів "по самолійські"... тоб то у напямок супротивника...
Звісно що такий "штурм" зійшов на нівець.
Хлопці зробили все можливе....