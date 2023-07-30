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Українські артилеристи нищать окупантів під Бахмутом з іноземного озброєння. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України на Бахмутському напрямку потужно нищать російських окупантів з іноземного озброєння. Зокрема, у розпорядженні бійців артилерійського дивізіону 5-ї окремої штурмової бригади гармата М-119 американського виробництва.

Про особливості роботи цієї зброї розповів командир артилерійського розрахунку 5 ОШБР на ім'я Максим. Він зазначив, що попри свій незначний калібр, ця гармата добре виконує завдання і дає змогу влучати точно в ціль, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Українські військові показали штурм ворожих позицій на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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30.07.2023 15:49 Відповісти
"іноземного озброєння" - німці ж сказали, що корректно казати "українське озброєння іноземного походження" .
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30.07.2023 15:54 Відповісти
Супер!
Как изменилась украинская армия
Если бы не пейзаж - такой родной, украинский
Кажется,что это американская армия
Слава украинским героям!
Они американцам еще опыт передавать будут
Как русню мочить
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30.07.2023 15:57 Відповісти
Вооружение стран НАТО предназначено для уничтожения оккупантов...
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30.07.2023 16:21 Відповісти
А де наші гармати, САУ ""Квартал" чи "Беня"? А можливо є якісь секретні "Свати?", а наріду 73%?
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30.07.2023 16:42 Відповісти
 
 