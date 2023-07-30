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Українські артилеристи нищать окупантів під Бахмутом з іноземного озброєння. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України на Бахмутському напрямку потужно нищать російських окупантів з іноземного озброєння. Зокрема, у розпорядженні бійців артилерійського дивізіону 5-ї окремої штурмової бригади гармата М-119 американського виробництва.
Про особливості роботи цієї зброї розповів командир артилерійського розрахунку 5 ОШБР на ім'я Максим. Він зазначив, що попри свій незначний калібр, ця гармата добре виконує завдання і дає змогу влучати точно в ціль, передає Цензор.НЕТ.
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