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Одеса (4014) ЮНЕСКО (136)

Місія ЮНЕСКО прибула до Одеси дослідити наслідки російських ракетних ударів по об’єктах Всесвітньої спадщини. ВIДЕО

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До Одеси прибули представники ЮНЕСКО, щоб оцінити шкоду, якої завдала Росія ракетними ударами по місту з 19 по 23 липня.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідав Спасо-Преображенський собор в Одесі: Партнери з Європи готові долучитись до відбудови. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Труха зафиксував и начал потирать потные ладошки в поисках откатов на восстановление.
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30.07.2023 16:24 Відповісти
На другу квартиру в Лондоні назбирає
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30.07.2023 16:59 Відповісти
Дармоїди приїхали, озабоченці.
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30.07.2023 16:45 Відповісти
ЮНЕСКО! ООН Ще б Спортлото прислали!
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30.07.2023 17:04 Відповісти
Кацапська спадщина (собор) і культурна спадщина - это 2 большие разницы
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30.07.2023 17:05 Відповісти
Ага. Напишуть в звіті, що ХТОСЬ обстріляв і зруйнував об'єкти культурної спадщини і закличуть ВСІХ до миру...
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30.07.2023 17:16 Відповісти
а мені дуже подобається надпис: "будівля під захистом юнеско".
"під захистом", ****.
ну, як? захистили?
добре, не вдалось захистити, а далі що?
грьобані всраті нікчемні лєвацькі організації! з дорогущими офісами, з роздутим штатом та нескінченними зарплатами.
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30.07.2023 17:23 Відповісти
Чому кіпєр досі не сидить?
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30.07.2023 17:30 Відповісти
 
 