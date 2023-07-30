Місія ЮНЕСКО прибула до Одеси дослідити наслідки російських ракетних ударів по об’єктах Всесвітньої спадщини. ВIДЕО
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До Одеси прибули представники ЮНЕСКО, щоб оцінити шкоду, якої завдала Росія ракетними ударами по місту з 19 по 23 липня.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
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"під захистом", ****.
ну, як? захистили?
добре, не вдалось захистити, а далі що?
грьобані всраті нікчемні лєвацькі організації! з дорогущими офісами, з роздутим штатом та нескінченними зарплатами.