Українські розвідники отримали доступ до секретних даних ВМС РФ, привітавши російських моряків із професійним святом. ВIДЕО
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Українські розвідники у день ВМС РФ розіслали морякам привітання, яке містило шпигунську програму, яка дозволила отримати доступ до секретних файлів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Генерального управління розвідки Міноборони.
"Військових моряків армії окупанта особливим чином привітали з днем вмс рф. Попередньо українські хакери помістили до російських систем масової розсилки повідомлень (рекламний spam). Таким чином російські моряки, в тому числі командири вмс рф, отримали повідомлення на месенджери Viber, Telegram, WhatsApp. Моряки сердечно дякували за привітання і лише потім відкривали зазначене відео. Саме "привітання" містило відео з атаками на російські військові кораблі, в тому числі на крейсер "москва"", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у привітаннях містилась "троянська" програма, яка знімає інформацію з телефонів та перенаправляє її на українські сервери. На даний час потік інформації, в тому числі конфіденційної, продовжується.
"Одночасно зламано сервери трьох російських урядових сайтів. В тому числі сайт "євразійського економічного союзу". На них також було розміщеної згадане відео і отримано доступ до закритої інформації", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Хробача армія вже отримала технологію, що дозволяє глушити Starlink на «нулі». Випробовують та готують до промислового в-ва.
Для компетентних:
мова про Ku. Не про Ka.
Але розуміємо, що то питання часу.
Додаткової інформації та за способи можливої протидії бійцями - згодом інші джерела розшарять.
Звісно, передано до компетентних органів.
Але враховуючи їх кількість, велкам. Ви знаєте, як зі мною звʼязатися.
Нащо це тут?
Щоб більше спеців з клепкою морщили мозок над уніфікованими способами протидії. Фронт без Старлінку- суттєво складніше ніж навіть фронт без F-16.
Сліпне та глохне.
МАДЯР🇺🇦
30.07.23
Мова йдеться про розробку та застосування росіянами польових глушилок на частоти зв'язку Старлінка із супутником. Це працює тільки на нулі і тільки в чітко визначених ситуаціях, коли росіяни можуть затягнути такий РЕБ на висотку, елеватор або вежу мобільного зв'язку і під дуже великим кутом зверху заважати старлінку приймати сигнали з супутників.
Я випробував такий варіант, вiн працює буквально 500 метрів.
Резюмуючи
1. Наш противник постійно намагається щось створювати нове.
2. Глобальної загрози немає, але хлопці на нулі повинні знати, що таке можливо
3. Допоможуть заходи про які я писав багато разів
- глибоке прикопування в землю
- щільні сітки з металу або "колодязі" із профнастилу.
4. Така система РЕБ на цiй діапазон вимагає специфічної та помітної антени, тільки почнуть ставити, я одразу Вам її покажу.
Я спілкуюся з офіцерами ГШ з цієї теми, вони моніторять ситуацію по ЗСУ. Спілкуюся безпосередньо із військовими.
Поки що я маю лише один (за кілька місяців) факт роботи якоїсь системи РЕБ. І те, не підтверджений (с) Сергiй Флеш@
А це балабала скрізь, що треба що не треба, вже реально бісить.