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Українські розвідники отримали доступ до секретних даних ВМС РФ, привітавши російських моряків із професійним святом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські розвідники у день ВМС РФ розіслали морякам привітання, яке містило шпигунську програму, яка дозволила отримати доступ до секретних файлів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Генерального управління розвідки Міноборони. 

"Військових моряків армії окупанта особливим чином привітали з днем вмс рф. Попередньо українські хакери помістили до російських систем масової розсилки повідомлень (рекламний spam). Таким чином російські моряки, в тому числі командири вмс рф, отримали повідомлення на месенджери Viber, Telegram, WhatsApp. Моряки сердечно дякували за привітання і лише потім відкривали зазначене відео. Саме "привітання" містило відео з атаками на російські військові кораблі, в тому числі на крейсер "москва"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у привітаннях містилась "троянська" програма, яка знімає інформацію з телефонів та перенаправляє її на українські сервери. На даний час потік інформації, в тому числі конфіденційної, продовжується.

"Одночасно зламано сервери трьох російських урядових сайтів. В тому числі сайт "євразійського економічного союзу". На них також було розміщеної згадане відео і отримано доступ до закритої інформації", - сказано в повідомленні. 

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Топ коментарі
+20
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30.07.2023 18:47
+14
Ну і нафіга рзпатякали?
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30.07.2023 18:51
+14
@Про пост Мадьяра по Старлінку. Поспілкувались із Мадьяром. Ні росіяни, ні марсіани не можуть обманути закони фізики.

Мова йдеться про розробку та застосування росіянами польових глушилок на частоти зв'язку Старлінка із супутником. Це працює тільки на нулі і тільки в чітко визначених ситуаціях, коли росіяни можуть затягнути такий РЕБ на висотку, елеватор або вежу мобільного зв'язку і під дуже великим кутом зверху заважати старлінку приймати сигнали з супутників.

Я випробував такий варіант, вiн працює буквально 500 метрів.

Резюмуючи
1. Наш противник постійно намагається щось створювати нове.
2. Глобальної загрози немає, але хлопці на нулі повинні знати, що таке можливо
3. Допоможуть заходи про які я писав багато разів
- глибоке прикопування в землю
- щільні сітки з металу або "колодязі" із профнастилу.
4. Така система РЕБ на цiй діапазон вимагає специфічної та помітної антени, тільки почнуть ставити, я одразу Вам її покажу.

Я спілкуюся з офіцерами ГШ з цієї теми, вони моніторять ситуацію по ЗСУ. Спілкуюся безпосередньо із військовими.
Поки що я маю лише один (за кілька місяців) факт роботи якоїсь системи РЕБ. І те, не підтверджений (с) Сергiй Флеш@
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30.07.2023 19:03
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30.07.2023 18:46 Відповісти
На **я зразу кричать на весь всіт. Нехай викладуть все, що знають.
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30.07.2023 20:05 Відповісти
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30.07.2023 18:47 Відповісти
Та їх там і так більше від кацапських, маацква вже давно цветной зоопарк.
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30.07.2023 19:03 Відповісти
‼️Важливо‼️
Хробача армія вже отримала технологію, що дозволяє глушити Starlink на «нулі». Випробовують та готують до промислового в-ва.
Для компетентних:
мова про Ku. Не про Ka.
Але розуміємо, що то питання часу.

Додаткової інформації та за способи можливої протидії бійцями - згодом інші джерела розшарять.
Звісно, передано до компетентних органів.
Але враховуючи їх кількість, велкам. Ви знаєте, як зі мною звʼязатися.

Нащо це тут?
Щоб більше спеців з клепкою морщили мозок над уніфікованими способами протидії. Фронт без Старлінку- суттєво складніше ніж навіть фронт без F-16.
Сліпне та глохне.

МАДЯР🇺🇦
30.07.23
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30.07.2023 18:48 Відповісти
скоріше за все будуть пробувати глушити наземні термінали. Тут в допомогу протирадіолокаційна ракета.
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30.07.2023 19:00 Відповісти
@Про пост Мадьяра по Старлінку. Поспілкувались із Мадьяром. Ні росіяни, ні марсіани не можуть обманути закони фізики.

Мова йдеться про розробку та застосування росіянами польових глушилок на частоти зв'язку Старлінка із супутником. Це працює тільки на нулі і тільки в чітко визначених ситуаціях, коли росіяни можуть затягнути такий РЕБ на висотку, елеватор або вежу мобільного зв'язку і під дуже великим кутом зверху заважати старлінку приймати сигнали з супутників.

Я випробував такий варіант, вiн працює буквально 500 метрів.

Резюмуючи
1. Наш противник постійно намагається щось створювати нове.
2. Глобальної загрози немає, але хлопці на нулі повинні знати, що таке можливо
3. Допоможуть заходи про які я писав багато разів
- глибоке прикопування в землю
- щільні сітки з металу або "колодязі" із профнастилу.
4. Така система РЕБ на цiй діапазон вимагає специфічної та помітної антени, тільки почнуть ставити, я одразу Вам її покажу.

Я спілкуюся з офіцерами ГШ з цієї теми, вони моніторять ситуацію по ЗСУ. Спілкуюся безпосередньо із військовими.
Поки що я маю лише один (за кілька місяців) факт роботи якоїсь системи РЕБ. І те, не підтверджений (с) Сергiй Флеш@
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30.07.2023 19:03 Відповісти
Читайте т-канал Сергія Флеш. У орків немає технологій, які здатні порушувати відомі закони фізики поширення радіохвиль. Ці закони, для Старлінків на нулі , - на боці ЗСУ.
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30.07.2023 23:47 Відповісти
Ну і нафіга рзпатякали?
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30.07.2023 18:51 Відповісти
У мене теж спало на думку, навіщо про це базікати для пересічних?
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30.07.2023 20:16 Відповісти
Продовження вагнергейту. Зливають все. Нещодавно якесь падло злило в мережу за допомогою яких дешевих примочок хлопці відстежуть рашистські БПЛА за 12 км, а це не 2-3. Тепер цяцьки подорожчають, але головна шкода, що москалі теж візьмуть собі на озброєння.
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30.07.2023 21:49 Відповісти
Зачьотний тролінг лапатнікав-розвідникам респект...
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30.07.2023 18:51 Відповісти
Ааа, я і забув що у них день вмф в останню неділю липня. Я теж раніше святкував це свято. Ну а як святкують його на болотах всім відомо.
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30.07.2023 18:52 Відповісти
Так вот откуда у них пошла традиция "садиться на бутылку": сначала они пробовали "сесть на фонтан". Но у них это не получилось, так как в заднице давление меньше, чем в городском водопроводе
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30.07.2023 19:20 Відповісти
"Па-ма-ги-тяяяя!!!"
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31.07.2023 13:24 Відповісти
У русні немає ВМС, у них вмф...поки що надіюсь.
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30.07.2023 19:08 Відповісти
Трубу у Прутня прорвалО ! Слив продолжаецЦЦЦа !
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30.07.2023 19:10 Відповісти
Головне, щоб мокши не змавпували й наші не повідкривали..
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30.07.2023 19:11 Відповісти
Як вже ці кацапи надоїли! Зникли б вони з нашої землі, ніхто б за ними не жалкував!
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30.07.2023 19:14 Відповісти
Особые поздравления экипажу крейсера "Масква". Ведь в умах обезумевших "дарагих расиян" он, наверное, до сих пор несёт службу!
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30.07.2023 19:23 Відповісти
а навіщо афішувати, треба як підводника тихо хлопнути, всіх хлопнути
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30.07.2023 19:31 Відповісти
Мир праху кацапії!
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30.07.2023 19:50 Відповісти
Хакінг, як і гроші, любить тишину. Якщо хакера знають, то це поганий хакер. Так як і шпигун.

А це балабала скрізь, що треба що не треба, вже реально бісить.
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30.07.2023 20:05 Відповісти
Дешева туфта.
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30.07.2023 20:19 Відповісти
Ні холодно ні жарко,ну так щоб *поржать*,може б ці розвідники хоч попробували б отримати доступ до програм (програмістів)які програмують шлях ракетам.
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30.07.2023 20:22 Відповісти
Краще тихенько перенаправляти "Калібри" та "Кинжали" на Москву.
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30.07.2023 21:42 Відповісти
ВОТ ЭТО КРАСИВО И С ЮМОРОМ )))
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30.07.2023 23:44 Відповісти
 
 