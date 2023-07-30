Українські розвідники отримали доступ до секретних даних ВМС РФ, привітавши російських моряків із професійним святом. ВIДЕО

Українські розвідники у день ВМС РФ розіслали морякам привітання, яке містило шпигунську програму, яка дозволила отримати доступ до секретних файлів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Генерального управління розвідки Міноборони.

"Військових моряків армії окупанта особливим чином привітали з днем вмс рф. Попередньо українські хакери помістили до російських систем масової розсилки повідомлень (рекламний spam). Таким чином російські моряки, в тому числі командири вмс рф, отримали повідомлення на месенджери Viber, Telegram, WhatsApp. Моряки сердечно дякували за привітання і лише потім відкривали зазначене відео. Саме "привітання" містило відео з атаками на російські військові кораблі, в тому числі на крейсер "москва"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у привітаннях містилась "троянська" програма, яка знімає інформацію з телефонів та перенаправляє її на українські сервери. На даний час потік інформації, в тому числі конфіденційної, продовжується.

"Одночасно зламано сервери трьох російських урядових сайтів. В тому числі сайт "євразійського економічного союзу". На них також було розміщеної згадане відео і отримано доступ до закритої інформації", - сказано в повідомленні.

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