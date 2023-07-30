Дякую всім за цей день на фронті. Сьогодні хороший день, потужний, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українців ввечері 30 липня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.
Український президент зазначив: "Сьогодні працюємо у Франківську, на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. І дякую вам за шеврони, хлопці! Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам – пишаємося нашими медиками, усіма, хто рятує життя.
Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють із Конгресом. Була дуже змістовна розмова.
І звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті – хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі: Авдіївка, Марʼїнка, також, звісно, південні напрямки. Пʼята штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га та 110-та окремі механізовані бригади – дуже сильні. Морпіхи 35-ї та 36-ї бригад, десантники славетної "Сімдесятдевʼятки", 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці, воїни!
А особливо відзначу сьогодні спецпідрозділ "Артан" та 9-й департамент ГУР – дякую вам! Слава всім, хто бʼється заради України! Дякую тобі, Франківську, за цей день! Слава Україні!"
Будь ласка, зачекайте...
"Три мушкетёра"
"Три танкиста"
"Три толстяка"
"Три тополя на Плющихе"
"Три поросёнка"
"Три кота"
"Три товарища" (Э. М. Ремарк)
"Три орешка для Золушки.
(на любой вкус)
Цитата з роману Орвела "1984":
На кожному майданчику зі стіни дивилася все та сама особа. Портрет був виконаний так, що, куди б ти не став, очі тебе не відпускали. СТАРШИЙ БРАТ ДИВИТЬСЯ НА ТЕБЕ - свідчив підпис.
Слава Украине!!й