Дякую всім за цей день на фронті. Сьогодні хороший день, потужний, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українців ввечері 30 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Сьогодні працюємо у Франківську, на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. І дякую вам за шеврони, хлопці! Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам – пишаємося нашими медиками, усіма, хто рятує життя.

Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють із Конгресом. Була дуже змістовна розмова.

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І звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті – хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі: Авдіївка, Марʼїнка, також, звісно, південні напрямки. Пʼята штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га та 110-та окремі механізовані бригади – дуже сильні. Морпіхи 35-ї та 36-ї бригад, десантники славетної "Сімдесятдевʼятки", 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці, воїни!

А особливо відзначу сьогодні спецпідрозділ "Артан" та 9-й департамент ГУР – дякую вам! Слава всім, хто бʼється заради України! Дякую тобі, Франківську, за цей день! Слава Україні!"

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