УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15604 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
15 107 36
Зеленський (17381) звернення (346)

Дякую всім за цей день на фронті. Сьогодні хороший день, потужний, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українців ввечері 30 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Сьогодні працюємо у Франківську, на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. І дякую вам за шеврони, хлопці! Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам – пишаємося нашими медиками, усіма, хто рятує життя.

Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють із Конгресом. Була дуже змістовна розмова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідав реабілітаційний центр в Івано-Франківську і нагородив українських захисників

І звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті – хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі: Авдіївка, Марʼїнка, також, звісно, південні напрямки. Пʼята штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га та 110-та окремі механізовані бригади – дуже сильні. Морпіхи 35-ї та 36-ї бригад, десантники славетної "Сімдесятдевʼятки", 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці, воїни!

А особливо відзначу сьогодні спецпідрозділ "Артан" та 9-й департамент ГУР – дякую вам! Слава всім, хто бʼється заради України! Дякую тобі, Франківську, за цей день! Слава Україні!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський до місцевих адміністрацій: "Зараз точно не час для заміни бруківки"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восени та взимку ворог спробує повторити терор проти енергетики України, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
Особое "спасибо" этим спецназовцам. По ордену им. По ОРДЕНУ! Ну и Юре Горбунове третий орден, как без этого.
показати весь коментар
30.07.2023 18:59
+26
На традиційний висер - традиційна відьповідь: пішло нах.. чмо тупориле!
показати весь коментар
30.07.2023 18:58
+22
Знов виліз бомжара на призвісько дякула.
показати весь коментар
30.07.2023 18:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
МАЗЕЛТОВ !!!
показати весь коментар
30.07.2023 18:52 Відповісти
А шо таке потужний день? Це як ?
показати весь коментар
30.07.2023 19:34 Відповісти
Потужний це коли добре дувся та дебело посрав собі в штани.
показати весь коментар
30.07.2023 20:58 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2023 22:04 Відповісти
А шо таке потужний день? Це як?
показати весь коментар
30.07.2023 19:35 Відповісти
Не понял к чему это
показати весь коментар
30.07.2023 18:53 Відповісти
Щоб бути на слуху у лохторату.
показати весь коментар
30.07.2023 18:57 Відповісти
Звучить дуже обнадійливо. Чекаю на подробиці.
показати весь коментар
30.07.2023 18:54 Відповісти
Знов виліз бомжара на призвісько дякула.
показати весь коментар
30.07.2023 18:56 Відповісти
Польською Дзенькула.
показати весь коментар
30.07.2023 20:07 Відповісти
На традиційний висер - традиційна відьповідь: пішло нах.. чмо тупориле!
показати весь коментар
30.07.2023 18:58 Відповісти
Особое "спасибо" этим спецназовцам. По ордену им. По ОРДЕНУ! Ну и Юре Горбунове третий орден, как без этого.
показати весь коментар
30.07.2023 18:59 Відповісти
"Три богатыря"
"Три мушкетёра"
"Три танкиста"
"Три толстяка"
"Три тополя на Плющихе"
"Три поросёнка"
"Три кота"
"Три товарища" (Э. М. Ремарк)
"Три орешка для Золушки.
(на любой вкус)
показати весь коментар
30.07.2023 22:41 Відповісти
Три скота.
показати весь коментар
31.07.2023 06:59 Відповісти
А можна хоч один день без цієї квартальної гидоти?
показати весь коментар
30.07.2023 19:08 Відповісти
можна. Не читай новин один день.
показати весь коментар
30.07.2023 19:32 Відповісти
Краще б не висовувався не злив народ!
показати весь коментар
30.07.2023 19:09 Відповісти
ПТН ПШНХЙ
показати весь коментар
30.07.2023 19:19 Відповісти
У героїчного народу так непоразуміння ходить в "президентах".
показати весь коментар
30.07.2023 19:21 Відповісти
Я уявляю, що б сталося з Б. Хмельницьким та С. Петлюрою коли б вони дізналися хто нами, українцями наразі керує.
показати весь коментар
30.07.2023 21:25 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2023 19:21 Відповісти
Десь під Ужгородом ?
показати весь коментар
30.07.2023 19:23 Відповісти
дякуємо тобі, що в нас широкомасштабна війна
показати весь коментар
30.07.2023 19:38 Відповісти
лпіпл цілодобово зомбують цією неголеною пикою ватного конферансьє, як ту собачку павлова, щоб при її появі виділялась "електоральна слина", щоб на підсвідомості у піпла формувався образ "важдя"... Нічого не нагадує?
Цитата з роману Орвела "1984":
На кожному майданчику зі стіни дивилася все та сама особа. Портрет був виконаний так, що, куди б ти не став, очі тебе не відпускали. СТАРШИЙ БРАТ ДИВИТЬСЯ НА ТЕБЕ - свідчив підпис.
показати весь коментар
30.07.2023 19:39 Відповісти
Мабуть потужні речі підвезли до нього - трохи переплутав. Інакше як це пояснити?
показати весь коментар
30.07.2023 20:07 Відповісти
тут дочка поместила призыв помочь собрать призывника надо около 17 тыс гр mr. president could you help please is it so hard to donate any money?
показати весь коментар
30.07.2023 20:23 Відповісти
Як побачу цю ХАРЮУЙОПКАЗЕМАКАКИ, "Так блэвать і кідАт!"©
показати весь коментар
30.07.2023 20:23 Відповісти
орки рашисткие, а вы уже выучили УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК?, раз пишите комменты по украински, браво!!!
Слава Украине!!й
показати весь коментар
30.07.2023 20:39 Відповісти
тебя с опы выпустили?
показати весь коментар
30.07.2023 21:19 Відповісти
Ти більше схожий на орка якщо завів стару пластинку про мову та ще й на мові оригіналу.
показати весь коментар
30.07.2023 23:02 Відповісти
Гундосік виліз на відосік!
показати весь коментар
30.07.2023 21:05 Відповісти
Забагато коксу видно нюхнуло!
показати весь коментар
23.09.2023 22:58 Відповісти
 
 