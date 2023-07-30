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Мешканці РФ самотужки гасять пожежу, яка виникла після падіння безпілотника російської армії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Мешканці Росії самостійно гасять пожежу, яка виникла внаслідок падіння безпілотника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські пабліки.

Місцеві мешканці самостійно гасять пожежу під Таганрогом, яка виникла після вибуху БПЛА

"Люди гасять шлангами, бо ніхто не захотів до нас їхати, валяється безпілотник на дорозі", - пишуть у пабліках. Державні структури виявилися безпорадними.

Є версія, що БПЛА був російським, ймовірно, розвідувально-ударним безпілотником "Форпост-РУ".

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+43
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30.07.2023 22:35
+27
Що тут скажеш: нє бомбітє и небомбімі будете
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30.07.2023 22:39
+15
Колись А.П. Чехов писав про себе - "Я родился в живописном украинском городе Таганроге...".
Я так трохи натякаю...
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30.07.2023 22:49
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30.07.2023 22:35 Відповісти
Що тут скажеш: нє бомбітє и небомбімі будете
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30.07.2023 22:39 Відповісти
Потому что мужику на видео со шлангом надо было встать и прокричать: "Тагиииииил!!!"
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30.07.2023 22:42 Відповісти
для мужика длина шланга не главное, важнее уметь им пользоваться
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30.07.2023 22:46 Відповісти
чому новина не подобається ? я розумію що міг би на будинок ляпнутись ,але ж сьогодні вихідний. вподобайку лише я поставив , не скупіться .
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30.07.2023 22:44 Відповісти
Стесняюсь спросить, а что, можно лайки самим новостям ставить?
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30.07.2023 22:46 Відповісти
Можна.
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30.07.2023 22:48 Відповісти
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30.07.2023 22:52 Відповісти
В конце статьи, справа от символов Фейсбука, Телеги, Вайбера.
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30.07.2023 22:57 Відповісти
Росіянськи нацисти ******** Баганрог.
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30.07.2023 22:47 Відповісти
Видео, как из преисподни.
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30.07.2023 22:47 Відповісти
А раха завжди була і залишається прєісподнєй
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30.07.2023 22:51 Відповісти
Кацапы не были бы кацапами, если бы руководитель какой-то там структуры не приехал бы на УАЗ-452 "буханке" (в конце видео)
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30.07.2023 22:59 Відповісти
Колись А.П. Чехов писав про себе - "Я родился в живописном украинском городе Таганроге...".
Я так трохи натякаю...
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30.07.2023 22:49 Відповісти
Ймовірно що бпла москальський якщо впав на дорогу. Москалі дуже часто запускають крл.ракети, шахеди і розвід.бпла вздовж доріг, воно і понятно - в навігатори при покупці вже прошиті дороги і дуже актуально. Запхали Garmin в апарат і мають майже 100% якісного польотного завдання. Таке саме з руслами рік, по містах промахнуються бо забудова, похибки в висотах
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30.07.2023 22:49 Відповісти
Хоч би їхні чоловіки мимо жінок " промахнувались",щоб менше цих виродків було на планеті
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30.07.2023 22:56 Відповісти
тобто ви хочете щоб сюди прийшли воювати ще й злі незадоволені кацапки ?
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31.07.2023 00:23 Відповісти
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31.07.2023 06:22 Відповісти
На раZZії ще до війни приріст насілєнія був отріцатільним. Тому не думаю, що вічнобухі орки аж-аж стараються "влучити" у своїх орчих. Щоправда, тверезими очима на тих істот навіть дивится лячно. Певно, оркам також...
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31.07.2023 03:09 Відповісти
Зерно рациональности есть в ваших словах. С Шахедами может так оно и есть, это довольно медленный снаряд. А крылатым ракетам прокладывают маршруты исходя из карты расположения наших ПВО. Потому и поднимался постоянно самолёт-разведчик ДРЛО, пока его не грохнули дроном
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30.07.2023 23:06 Відповісти
"Форпост" модифікації "Бумеранг"
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30.07.2023 22:54 Відповісти
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31.07.2023 00:00 Відповісти
Якщо не ми... То не ми... Хфорпозд то хіба Європейське?
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31.07.2023 00:02 Відповісти
Зкріпно!
Уже не раз писав, але не гріх і повторити: не можна заважати кацапам самовистругуватися з нашої дійсності!
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31.07.2023 03:02 Відповісти
 
 