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Мешканці РФ самотужки гасять пожежу, яка виникла після падіння безпілотника російської армії. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Мешканці Росії самостійно гасять пожежу, яка виникла внаслідок падіння безпілотника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські пабліки.
Місцеві мешканці самостійно гасять пожежу під Таганрогом, яка виникла після вибуху БПЛА
"Люди гасять шлангами, бо ніхто не захотів до нас їхати, валяється безпілотник на дорозі", - пишуть у пабліках. Державні структури виявилися безпорадними.
Є версія, що БПЛА був російським, ймовірно, розвідувально-ударним безпілотником "Форпост-РУ".
Топ коментарі
+43 Магирус
показати весь коментар30.07.2023 22:35
+27 Світлана febb5df7
показати весь коментар30.07.2023 22:39
+15 Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар30.07.2023 22:49
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Я так трохи натякаю...
Уже не раз писав, але не гріх і повторити: не можна заважати кацапам самовистругуватися з нашої дійсності!