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128 окрема гірсько-піхотна бригада (137) Javelin (159)

Знищення російського БТР влучним пострілом із ПТРК Javelin на південному напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади влучним пострілом із американського ПТРК Javelin знищує ворожий БТР.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри знищення ворожої техніки публікуються в соцмережах. 

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Автор: Роман Свиридович
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Кацапи , вам до пекла постійно світить зелене світло😠
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31.07.2023 00:44 Відповісти
Бригада уже давно 128-я горно-штурмовая!!! Редакторы, блин)) Мои коллеги - прошёл боевой путь с ними в 2014-2015 гг. Обороняли Дебальцево, Станицу-Луганскую
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31.07.2023 00:46 Відповісти
Героям Слава! И конкретно Вам!
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31.07.2023 01:03 Відповісти
Спасибо!!
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31.07.2023 01:06 Відповісти
Журналістам треба щітільнєє та ВІДПОВІДАЛЬНО, підходити до підготовки матеріалів зокрема найменувань військових підрозділів та частин!! А краще, уникати цього…!
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31.07.2023 01:20 Відповісти
поучи жену щи варить
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31.07.2023 08:34 Відповісти
НОВОСТИ УКРАИНЫ

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31.07.2023 08:37 Відповісти
BMD Light
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31.07.2023 12:50 Відповісти
 
 