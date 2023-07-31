Знищення російського БТР влучним пострілом із ПТРК Javelin на південному напрямку. ВIДЕО

Воїни 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади влучним пострілом із американського ПТРК Javelin знищує ворожий БТР.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри знищення ворожої техніки публікуються в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 128 ОГШБр під час контрнаступальних дій завдали вогневого ураження окупантам. ВIДЕО

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 128-ої ОГШБр знайшли та знищили російську бойову машину дистанційного мінування "Земледелие". ВIДЕО