Знищення російського БТР влучним пострілом із ПТРК Javelin на південному напрямку. ВIДЕО
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Воїни 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади влучним пострілом із американського ПТРК Javelin знищує ворожий БТР.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри знищення ворожої техніки публікуються в соцмережах.
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