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війна (56124) Бутусов Юрій (3124) 59 окрема мотопіхотна бригада (86)

"Всі працюють на солдата, який виконує завдання", - командир 10 ОМПБ 59-ї бригади "Фенікс". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Підготовка українських воїнів до виконання бойових завдань - одне з найбільш актуальних питать у сучасному українському війську. І бойовому вишколу приділяється особлива увага, адже помилки одного штурмовика можуть коштувати життя не тільки йому, а і його побратимам.

Чи можна з немотивованого мобілізованого зробити професійного бійця? Як створити боєздатний підрозділ з мобілізованих? Про роль командира і ставлення до солдата - дивіться в інтерв'ю головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова з командиром 10-го окремого мотопіхотного батальйона 59 бригади "Феніксом".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 59-ї ОМБр виконують музичну композицію на фоні протитанкових укріплень. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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А зелена влада ''працює'' на свої офшори!
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31.07.2023 09:27 Відповісти
Все гірше, ніж нам показує Телемарафон.
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01.08.2023 06:57 Відповісти
Дуже дякуємо Вам! А хто да ть відповідь на таке питання : я належу до однієї з волонтерських груп.Щодня в групу звертаються наші захисники з проханнями.Нещодавно попросили набори з розігрівачами.Я зайшла в інтернет - магазини,а там цих наборів повно.Скажіть,будь ласка ка,як таке може бути: волонтери збирають кошти з населення,свої вкладають,а хтось заробляє на цьому.І чому в магазинах є,а в наших найдорожчих людей,в наш х захисників немає.Мене просто рве від цієї ситуації!!!
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31.07.2023 09:32 Відповісти
Не всі!!!

ЗЄвлада та ЗЄдержава працюють тільки на себе.
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31.07.2023 09:53 Відповісти
...а тому ми для цих солдатів приймаємо закони по яким їх можна закрити по максимуму...
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31.07.2023 10:23 Відповісти
"Фенікс" і такі, як він, - це краще, що є в ЗСУ сьогодні, і що буде завтра у новій, побудованій з урахуванням стандартів НАТО, українській армії. Майбутнє командування ЗСУ.
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31.07.2023 21:59 Відповісти
 
 