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Дрони-камікадзе "Дикі Шершні", профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ, нищать ворожу техніку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Підрозділ Азгард за один день знищив чотири одиниці техніки окупантів, в тому числі новітній танк Т-90, за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні", які були профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ.
Відео роботи дрона опублікував на своїй сторінці у телеграмі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
На відео результати роботи Азгарду - підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з 3-ю ОШбр, 24-б ОМБР та Начальником служби Радіоелектронної та Кіберборотьби із складу 28-ї ОМБР.
Проінвестувати створення чергової партії FPV-дронів можна за реквізитами:
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Топ коментарі
+18 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар06.08.2023 16:58
+18 Сергей Васильев 9c8a60d0
показати весь коментар06.08.2023 17:24
+9 Птн Пнх 76a150e3
показати весь коментар06.08.2023 17:32
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Будь ласка, зачекайте...
Дякуємо Волонтери, і Вам!
Слава Україні!,
І того рахуємо , вартість дронів 10 млн. доларів + БК + навчання пілотів.
Це не такі вже і великі витрати, але велике питання чому цим займаються волонтери і ентузіасти, а не Міністерство оборони.
Це саботаж, корупція???
Чи усе разом 😡😡😡
А тепер уявіть що їх сотні тисяч на місяць і у нас появляється можливість полювати ними за окремим м'ясом...