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Дрони-камікадзе "Дикі Шершні", профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ, нищать ворожу техніку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Підрозділ Азгард за один день знищив чотири одиниці техніки окупантів, в тому числі новітній танк Т-90, за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні", які були профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ.

Відео роботи дрона опублікував на своїй сторінці у телеграмі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

На відео результати роботи Азгарду - підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з 3-ю ОШбр, 24-б ОМБР та Начальником служби Радіоелектронної та Кіберборотьби із складу 28-ї ОМБР.

Проінвестувати створення чергової партії FPV-дронів можна за реквізитами:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected] 

Також дивіться: Спільнота Цензор.НЕТ у липні профінансувала виробництво 120 FPV-дронів "Дикі Шершні". ФОТОрепортаж

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+18
Відчувається «особистий грошовий внесок» адвоката на посаді Міноборони в очочках, що либиться чи вишкіряється на синє око! У нього уже 20 типів, отаких….
Дякуємо Волонтери, і Вам!
Слава Україні!,
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06.08.2023 16:58
+18
Респект Цензору и цензорятам!!!!
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06.08.2023 17:24
+9
Тільки в Резнікова мертві бжоли не гудуть)
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06.08.2023 17:32
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Відчувається «особистий грошовий внесок» адвоката на посаді Міноборони в очочках, що либиться чи вишкіряється на синє око! У нього уже 20 типів, отаких….
Дякуємо Волонтери, і Вам!
Слава Україні!,
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06.08.2023 16:58 Відповісти
так ото ж
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06.08.2023 17:20 Відповісти
Респект Цензору и цензорятам!!!!
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06.08.2023 17:24 Відповісти
Резникова проси! У него денег валом! Только не для Вас! Навару нет--- не Интересно!
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06.08.2023 17:31 Відповісти
Тільки в Резнікова мертві бжоли не гудуть)
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06.08.2023 17:32 Відповісти
+
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06.08.2023 21:07 Відповісти
От у мене питання, один дрон коштує хай доларів 500. Припустимо що 1 з 4 вражає техніку. Усього навсього 20 000 таких дронів і у рашистів мінус 5000 одиниць техніки ( пошкоджено чи знищено).
І того рахуємо , вартість дронів 10 млн. доларів + БК + навчання пілотів.
Це не такі вже і великі витрати, але велике питання чому цим займаються волонтери і ентузіасти, а не Міністерство оборони.
Це саботаж, корупція???
Чи усе разом 😡😡😡
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06.08.2023 21:40 Відповісти
Все разом. Так суспільний резонанс дозволяє якось це через коліно ламати, но проблема в тому що росія не спить і завдяки тому що санкції на рф накладаються не ракетними ударами то у неї є гроші що дає їй всі шанси нас обігнати. Якщо до середини осені ми не вийдемо на поставки в армію 100 ТИСЯЧ fpv на місяць то все буде дуже зле.
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06.08.2023 22:07 Відповісти
Війна дронів.

А тепер уявіть що їх сотні тисяч на місяць і у нас появляється можливість полювати ними за окремим м'ясом...
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06.08.2023 22:04 Відповісти
Моща, от одного попадания щепки остаются
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07.08.2023 09:32 Відповісти
 
 