Дрони-камікадзе "Дикі Шершні", профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ, нищать ворожу техніку. ВIДЕО

Підрозділ Азгард за один день знищив чотири одиниці техніки окупантів, в тому числі новітній танк Т-90, за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні", які були профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ.

Відео роботи дрона опублікував на своїй сторінці у телеграмі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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На відео результати роботи Азгарду - підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з 3-ю ОШбр, 24-б ОМБР та Начальником служби Радіоелектронної та Кіберборотьби із складу 28-ї ОМБР.

Проінвестувати створення чергової партії FPV-дронів можна за реквізитами:

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Також дивіться: Спільнота Цензор.НЕТ у липні профінансувала виробництво 120 FPV-дронів "Дикі Шершні". ФОТОрепортаж