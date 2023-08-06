Зеленський: "Україна знищила культ російських гіперзвукових ракет "Кинджал"". ВIДЕО
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Українські Повітряні сили повністю знищили культ російських гіперзвукових ракет "Кинджал", якими Москва залякувала Європу та увесь світ.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.
"Цей культ знищений назавжди. Наші воїни з усією очевидністю довели: якщо у захисників життя є козацький характер, є наші вітчизняні системи ППО, є ППО наших партнерів, то в терористів немає жодного шансу. Жодні "Кинджали" Москві не допоможуть", - заявив він.
Він наголосив, що Україна щоденно працює над тим, щоб створити надійний повітряний щит для нашої країни, який зможе стати основою повітряного щита для всієї Європи.
"І вже тільки питання часу, коли в українському небі будуть F-16, які дадуть іще більше сили нашому захисту. Українські Повітряні сили вже стали наймогутнішими за всі роки існування, а стануть іще потужнішими", – додав він.
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Було і є тріплом!
Ох і кіздун...
ЗеКодломойские чуваки работают в турборежиме....😝😁
Ответили красиво, сняв все вопросы - ударили якобы сбитыми самолетами и уничтоженными ракетами по мостам Крыма, уничтожив логистику врага.
ВСУ системно и методично, без фанатизма выносит врага вперд ногами!
Слава Украине! Слава ПВО и всем защитникам Украины!
мда, скоро зеленський увірує, що він теж козацького роду. люльку він вже курить, лишається лише шаблюку вхопити і всіх зрадників на палю. тремти завгосп...
"Дайте нам ще більше гаубиць Archer....! Дайте нам ваші Leopard ... . Дайте нам ваші Gripen ... , щоб захистити небо над Україною."
пс хтів сказати - "подумай над цим", але згадав, що мама рімма і папа саша про цю функцію для тебе не подумали...