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Зеленський: "Україна знищила культ російських гіперзвукових ракет "Кинджал"". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські Повітряні сили повністю знищили культ російських гіперзвукових ракет "Кинджал", якими Москва залякувала Європу та увесь світ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави. 

"Цей культ знищений назавжди. Наші воїни з усією очевидністю довели: якщо у захисників життя є козацький характер, є наші вітчизняні системи ППО, є ППО наших партнерів, то в терористів немає жодного шансу. Жодні "Кинджали" Москві не допоможуть", - заявив він. 

Він наголосив, що Україна щоденно працює над тим, щоб створити надійний повітряний щит для нашої країни, який зможе стати основою повітряного щита для всієї Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський оглянув зразки зброї та техніки, які перебувають на озброєнні українських захисників неба. ФОТО

"І вже тільки питання часу, коли в українському небі будуть F-16, які дадуть іще більше сили нашому захисту. Українські Повітряні сили вже стали наймогутнішими за всі роки існування, а стануть іще потужнішими", – додав він.
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Топ коментарі
+38
А ти тут яким боком? Коли почнуть робити в Україні ті шахеди щоб закидати ними москалів?
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06.08.2023 18:48
+24
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06.08.2023 18:55
+23
І відповідати він буде як президент, який зрадив українців.
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06.08.2023 19:29
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в мае июне сбито 13 Кинжалов
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06.08.2023 19:30 Відповісти
Тріпло.
Було і є тріплом!
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06.08.2023 19:31 Відповісти
а по теме что можешь сказать ?
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06.08.2023 19:32 Відповісти
Если по теме, то удивительно, что комплекс, который должен сбивать баллистические ракеты, вдруг сбил... баллистические ракеты. Неожиданно, правда? Этот комплекс разрабатывался с этой целью. А то, что Украина протестировала его в боевых условиях не делает из нас разрушителей мифов. Пока нам бесплатно дали эти комплексы и ракеты к ним, Украина может сбивать баллистику. Но чтобы закрыть всю территорию Украины, нужно несколько сотен таких комплексов, а это сотни миллиардов долларов, да и нет их столько для Украины.
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06.08.2023 20:10 Відповісти
Україна?? Тобто США розробили Петріот, протестували, врахували помилки першого покоління, доробили, накліпали комплексів, навчили українських військових з них пуляти, передали безкоштовно. А розбила Україна?
Ох і кіздун...
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06.08.2023 19:47 Відповісти
А циркон, а авангард?
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06.08.2023 19:54 Відповісти
Складно воювати з Союзмультфільмом.
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06.08.2023 20:03 Відповісти
Це ти про що?
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06.08.2023 20:04 Відповісти
Це я про те, що складно воювати з Союзмультфільмом.
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06.08.2023 20:07 Відповісти
Такі ці ракети не зняті на союзмультфільмі, вони реальні, самі амери про це говорили!
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06.08.2023 20:19 Відповісти
Ага, тільки окрім мультиплікації ніхто їх вживу не бачив
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06.08.2023 22:59 Відповісти
Раніше і кинжал не бачили!
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06.08.2023 23:13 Відповісти
Бачили неодноразово. Бо то той самий Іскандер, який кацапи прикрутили до літака. А Іскандер то ще радянська розробка.
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06.08.2023 23:17 Відповісти
https://youtu.be/TkGpmQoiaSg...

ЗеКодломойские чуваки работают в турборежиме....😝😁
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06.08.2023 19:55 Відповісти
Зелена ненаситна банда знищила ракетну, патронну, снарядну програму. Єдине що добре вміє зелена по..ань, розміновувати.
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06.08.2023 19:57 Відповісти
Все сделали правильно. 2 дня никто ничего не знал.
Ответили красиво, сняв все вопросы - ударили якобы сбитыми самолетами и уничтоженными ракетами по мостам Крыма, уничтожив логистику врага.
ВСУ системно и методично, без фанатизма выносит врага вперд ногами!
Слава Украине! Слава ПВО и всем защитникам Украины!
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06.08.2023 20:03 Відповісти
О порохоботы вышли из спячки во время дневной жары,сейчас начнётся...
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06.08.2023 20:16 Відповісти
Які порохоботи...??? Наразі кожна притомна людина дуже сподівається, що Захід, допоможе Україні позбутися зеленої влади.. третю частину України хто порохоботи здали, а кротів під час війни на вищі безпекові посади ? А наразі мародерів на крові хто постворював ? P/S не голосував за Пороха. Але є ж і Правда.
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06.08.2023 20:35 Відповісти
Притомні знають, що живуть в демократичній державі.
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06.08.2023 21:19 Відповісти
якщо у захисників життя є козацький характер Джерело: https://censor.net/ua/v3435736
мда, скоро зеленський увірує, що він теж козацького роду. люльку він вже курить, лишається лише шаблюку вхопити і всіх зрадників на палю. тремти завгосп...
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06.08.2023 20:40 Відповісти
Знищила культ "кинджалів" і народила культ "жан клода боневтіка".
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06.08.2023 20:40 Відповісти
Коли вже Україна випустить одну балістичну ракету та по чомусь засимволізує такому значущому?
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06.08.2023 21:03 Відповісти
Пан "найверховніший" може розповісти, скільки саме "кінжалів" було знищено за допомогою систем ППО чи ПРО з гордим написом "Виготовлено в Україні"? Може вже забув, про "закрийте небо" на початку війни? Про вилучені ЗЕбілами у військових клістрони для ППО теж досить швидко забули, чи не так?
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06.08.2023 21:47 Відповісти
Щось оцього забагато сьогодні Воно навіть себе не поважає
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06.08.2023 21:53 Відповісти
Голова Верховної Ради України Стефанчук 23.05.2023 виступив в Риксдагу Швеції :
"Дайте нам ще більше гаубиць Archer....! Дайте нам ваші Leopard ... . Дайте нам ваші Gripen ... , щоб захистити небо над Україною."
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06.08.2023 22:58 Відповісти
зелений підоре, "кинжали" знищено не завдяки тобі, гугнява потворо, не завдякки твоїм асфальтоукладальникам, а завдяки діду Байдену й серу Воллесу!!
пс хтів сказати - "подумай над цим", але згадав, що мама рімма і папа саша про цю функцію для тебе не подумали...
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06.08.2023 23:43 Відповісти
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