УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15888 відвідувачів онлайн
Новини Відео Події
6 120 25
стрілянина (1678) Черкаси (390)

Вночі 6 серпня чоловік у Черкасах почав стрілянину, поранив правоохоронця - його затримано, - МВС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У Черкасах затримали зловмисника, який під час стрілянини поранив правоохоронця. У чоловіка вилучили мисливську рушницю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

За даними правоохоронців опівночі вони отримали повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Ломоносова хтось вчинив стрілянину.

Поліцейські оперативно прибули за адресою виклику. Тоді зловмисник здійснив декілька пострілів у правоохоронців, поранивши одного із них. Своєю чергою спецпризначинець застосував табельну вогнепальну зброю і поранив правопорушника в ногу.

Наразі 38-річний черкащанин під вартою. Йому повідомили про підозру за ст. 348 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Підозрюваному загрожує від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві чоловік влаштував стрілянину в офісі: поранено охоронця, - МВС. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Защитнички конечно так себе Оставлю трофейный себе ствол бо с такой полицией страшно
показати весь коментар
06.08.2023 20:50
+6
от плять. хочеш постріляти, відважний - ну йди у військомат. У мене знайомий на сусідній вулиці повісився - дружина і теща мабуть заклювали. Бо хата ледь не згоріла. а він щось там із димовою трубою наплутав. Я як почув це, то зробив вердикт: хочеш насолити дружині - піди в АТО, а вони хай луснуть зі злості. Все одно ж з'їдять. а до ато, брехня ж, не доберуться. але насправді воїни - герої, а це все слабаки, що піддаються миттєвому спалаху люті чи відчаю. А через мить вже обісралися.
показати весь коментар
06.08.2023 20:29
+6
І знати не треба, й так відомо, що бій з поліцією виграє поліція. То навіщо стріляти у людину в якої вдома діти і робота в неї така - реагувати на стрілянину.
показати весь коментар
06.08.2023 20:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
от плять. хочеш постріляти, відважний - ну йди у військомат. У мене знайомий на сусідній вулиці повісився - дружина і теща мабуть заклювали. Бо хата ледь не згоріла. а він щось там із димовою трубою наплутав. Я як почув це, то зробив вердикт: хочеш насолити дружині - піди в АТО, а вони хай луснуть зі злості. Все одно ж з'їдять. а до ато, брехня ж, не доберуться. але насправді воїни - герої, а це все слабаки, що піддаються миттєвому спалаху люті чи відчаю. А через мить вже обісралися.
показати весь коментар
06.08.2023 20:29 Відповісти
Вы же не знаете подробностей. А по поводу слабости: ну все дерзкие и смелые
показати весь коментар
06.08.2023 20:39 Відповісти
І знати не треба, й так відомо, що бій з поліцією виграє поліція. То навіщо стріляти у людину в якої вдома діти і робота в неї така - реагувати на стрілянину.
показати весь коментар
06.08.2023 20:43 Відповісти
Так у него спросить надо, почему он стрелял
показати весь коментар
06.08.2023 21:59 Відповісти
Защитнички конечно так себе Оставлю трофейный себе ствол бо с такой полицией страшно
показати весь коментар
06.08.2023 20:50 Відповісти
ти з фронту пишеш ??? чи дружина і теща тебе в сарай по тихому заховали і воєнкоматовских віниками відганяють ??? .. звідки мля знаєш шо там було , .. філософ диванний .!
показати весь коментар
06.08.2023 20:57 Відповісти
ти таки рашпіль: щоб там не було, а стріляти не на полюванні зовсім не годиться. он мєнти в Кагарлику убили запросто дитину, але тобі все крові нашої мало? Якби хтось відстрілювався від нападників, то чи став би він стріляти в поліцію? чи поліція й були нападники? думай, рашпіль, думай...
показати весь коментар
06.08.2023 21:17 Відповісти
то це мені крові мало чи ментам шо дитину убили ?? от ментам і вали свою предьяву !!!
показати весь коментар
07.08.2023 07:53 Відповісти
"Паліция, кантроль взял" россійськи серіали їх готують.
показати весь коментар
06.08.2023 20:49 Відповісти
Їванку,а уявляєш,якби в "мужика" був танк,та ще й Леопард-2?Там би не то що гора м*яса,там би фарш був.Це ж поліція реагує на стрілянину-може салют на весіллі,а на затримання убивці-виїжджає спецназ поліції.Вони вже не кричать "Це поліція" Там ,"Морду в підлогу,руки за спину-працює спецназ".
показати весь коментар
06.08.2023 20:58 Відповісти
Ага , " работаєт спєцназ " (( саме так кілер у Черкасах кричав , коли у кав"ярні за 50 метрів від ОДА та міськради , місцевого кримінальника два роки тому з автомата завалив (( . Досі шукає доблесна паліція ((.
показати весь коментар
07.08.2023 00:26 Відповісти
і це тільки початок!
надалі, багато, дуже багато, наших героїв воїнів будуть повертатися з війни.
багато хто з них інваліди.
мєнти кажете? ті хто в тилу перекантувався?
затримувати будуть? судити?
а у них побратими.....
показати весь коментар
06.08.2023 20:39 Відповісти
Вулиця ламаносава шкодить психіку.
показати весь коментар
06.08.2023 20:51 Відповісти
якомусь жидкову нагородний пістолет дарують, а тут людині і з мисливської ружбайки не дають постріляти
показати весь коментар
06.08.2023 21:37 Відповісти
Нема відповіді на саме цікаве питання - нафіга? Хоча знаючи Черкаси може бути відповіть "просто так, шоб було".
показати весь коментар
06.08.2023 23:03 Відповісти
"ветерани" дуркують...
показати весь коментар
07.08.2023 09:49 Відповісти
ні дібили закордонні пишуть
показати весь коментар
07.08.2023 12:41 Відповісти
 
 