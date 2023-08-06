Саме в нашому небі ми можемо довести, що терор програє, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців із відеозверненням ввечері 6 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі українського президента.

Зеленський зазначив: "Сьогодні мав честь привітати всіх наших воїнів Повітряних сил Збройних Сил України з професійним днем. Усіх наших льотчиків і зенітників, фахівців, які забезпечують технічну сторону роботи нашої авіації та протиповітряної оборони… Це день справжніх українських героїв, які попри все рятують життя людей, захищають від російського терору наші міста й села. Дуже важливо – воїни наших Повітряних сил дають не лише нам, а й усьому вільному світу чітку впевненість, що російський терор можна перемогти.

Сьогодні заслухав доповідь щодо використання нашими воїнами передових систем ППО – "Петріотів" та "Айрісів", які ми отримали від партнерів. Дякую кожній країні, кожному лідеру, які допомогли з ними! Потужні системи, дуже ефективні… Вони вже дали вагомий результат. І не лише Україні. Бо кожне знищення російських ракет у нашому небі, а особливо таких, як аеробалістичні "кинджали" – ними російські терористи довго хвалилися… Кожен успіх наших воїнів – це впевненість світу, що держава-терорист не здатна зламати спільну безпеку.

Лише за один цей тиждень російські терористи застосували проти нас вже 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 "шахедів". Суттєву частину вдалося збити. Ми зробимо все, щоб український повітряний щит ставав тільки міцнішим. Саме тут, саме в нашому небі можемо довести, що терор програє. Всі разом можемо це довести – усі партнери. Дуже важлива відповідальна позиція кожного з партнерів щодо постачання систем ППО і ракет до них. Повний захист від терору потрібен тут, щоб потім не довелося думати, як захистити від нього ще й інші народи. Україна може виграти цю битву, і наш повітряний щит згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи".

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