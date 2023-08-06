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Зеленський (17459) звернення (350) Повітряні сили (1266)

Саме в нашому небі ми можемо довести, що терор програє, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців із відеозверненням ввечері 6 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі українського президента.

Зеленський зазначив: "Сьогодні мав честь привітати всіх наших воїнів Повітряних сил Збройних Сил України з професійним днем. Усіх наших льотчиків і зенітників, фахівців, які забезпечують технічну сторону роботи нашої авіації та протиповітряної оборони… Це день справжніх українських героїв, які попри все рятують життя людей, захищають від російського терору наші міста й села. Дуже важливо – воїни наших Повітряних сил дають не лише нам, а й усьому вільному світу чітку впевненість, що російський терор можна перемогти.

Сьогодні заслухав доповідь щодо використання нашими воїнами передових систем ППО – "Петріотів" та "Айрісів", які ми отримали від партнерів. Дякую кожній країні, кожному лідеру, які допомогли з ними! Потужні системи, дуже ефективні… Вони вже дали вагомий результат. І не лише Україні. Бо кожне знищення російських ракет у нашому небі, а особливо таких, як аеробалістичні "кинджали" – ними російські терористи довго хвалилися… Кожен успіх наших воїнів – це впевненість світу, що держава-терорист не здатна зламати спільну безпеку.

Лише за один цей тиждень російські терористи застосували проти нас вже 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 "шахедів". Суттєву частину вдалося збити. Ми зробимо все, щоб український повітряний щит ставав тільки міцнішим. Саме тут, саме в нашому небі можемо довести, що терор програє. Всі разом можемо це довести – усі партнери. Дуже важлива відповідальна позиція кожного з партнерів щодо постачання систем ППО і ракет до них. Повний захист від терору потрібен тут, щоб потім не довелося думати, як захистити від нього ще й інші народи. Україна може виграти цю битву, і наш повітряний щит згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: "Україна знищила культ російських гіперзвукових ракет "Кинджал"". ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
А вилучення клістронів у ЗСУ, це террор проти громодян України з боку зеленского чи ні?
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06.08.2023 21:01
+7
А бодай у зє в язиці кістка виросла...
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06.08.2023 20:41
+7
Не потрібно дядя створювати в Україні умови, аби люди хотіли жити у цій країні.. Потрібно заборонити виїзд з країни. Вже таки маючню слуги потихенько озвучують.
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06.08.2023 21:00
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Геть Майкла !111 В нас свій Арестович є. Теж в жінку перевдягався свого часу.
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06.08.2023 20:43 Відповісти
він передягався , але це ж реальний трансгентер і на жаль для захисників ЛГБТ на планеті Земля все ще більше нормально орієнтованих людей, ніж із сексуальними девіаціями - і кого ця більшість тепер підтримуватиме?

Путлера який весь час говорить за сімейні цінності чи Україну, яка куди тільки можна просуває збоченців?
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06.08.2023 20:56 Відповісти
Збрехав
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06.08.2023 21:36 Відповісти
А бодай у зє в язиці кістка виросла...
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06.08.2023 20:41 Відповісти
І горло пір'ям поросло..
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06.08.2023 21:04 Відповісти
Це йому посилку з Джидди вже передали мабуть. Понесло хлопця про міжгалактичний шахматний турнір розповідати. Літаки летять будем всіх бомбить.
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06.08.2023 20:41 Відповісти
"Россияне - тоже люди. Они не смогут пойти войной на Украину", - Зеленский в Мюнхене

19 февраля, 2022
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06.08.2023 20:43 Відповісти
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06.08.2023 20:45 Відповісти
Леді Маркбі - незвичайна жінка. Говорила півгодини, і не сказала нічого. Вона - природжений оратор. (О. Уайльд, "Ідеальний чоловік")
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06.08.2023 20:45 Відповісти
Что бы террор проиграл, надо это доказывать в небе и на земле страны террориста...
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06.08.2023 20:48 Відповісти
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06.08.2023 20:52 Відповісти
А я уже несколько дней спрашивал. Где этот наркоман? И вот он появился. Поздравляю 73% баранов, повторяю: баранов, которые голосовали за эту зеленую жабу.
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06.08.2023 20:57 Відповісти
не могли никак клизму вставить
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06.08.2023 21:00 Відповісти
На діалізі ж..де ще? Кров йому постійно чистять..
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06.08.2023 21:06 Відповісти
Весільний тамада не може зупинятися, він повинен розмовляти весь вечір. Який же він дурний пихатий і некомпетентій як президент.
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06.08.2023 20:58 Відповісти
иди уже спать
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06.08.2023 20:59 Відповісти
Не потрібно дядя створювати в Україні умови, аби люди хотіли жити у цій країні.. Потрібно заборонити виїзд з країни. Вже таки маючню слуги потихенько озвучують.
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06.08.2023 21:00 Відповісти
А вилучення клістронів у ЗСУ, це террор проти громодян України з боку зеленского чи ні?
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06.08.2023 21:01 Відповісти
Ну коли вже це теля кукурузяне вже закриється?
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06.08.2023 21:03 Відповісти
народжений пздіти, непздіти не може.
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06.08.2023 21:07 Відповісти
Досить вже піарити свою гнусаву неголену ватну пику, на фоні подвигів наших захисників. Ти, ватна мерзота, все своє життя працювало на антиукраїнську москальську пропаганду, принижувало українців та все, що для нас свято, з 2019 ти роззброювало нашу армію, вбивало оборонку, зазирало ***** в очко, щоб "увідєть там мір" та "пєрєстать стрєлять", а після твоїх "шашличків" 24.02.22. ти раптом перевзувся та граєш затятого поцрєота?? Краще перед своїм дєрьмаком ці спектаклі грай, а народу краще дай відповідь - що в з єрмаком насправді робили в Омані у 2020 та про що ви дмовились тоді з москалями? Нащо ви з єрмаком злили москалям нашу спецоперацію по вагнерівцям у 2020? Нащо ти гальмував та саботував наше оборонне виробництво? Нащо ти призначав своїми указами на вищі керівні пости агентів ФСБ та ГРУ? Чому досі не за гратами твій друг Ваня Баканов? Чому не сидить за мародерство Рєзніков та твої ВІП-мародери зі "слуг народа"? Ти дійсно вирішив, що зможеш безкінечно дурити українців, брехати їм, красти та мародерити, чи то тобі єрмак підказав??
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06.08.2023 21:13 Відповісти
А як же Nasams?!
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06.08.2023 21:41 Відповісти
Саме в нашому небі ми можемо довести, що терор програє

У вашому київському небі. А воно було б захищене навіть Ерліконами часів 2СВ - з такою-то кількістю зенітних систем, які туди стягнено.
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06.08.2023 21:55 Відповісти
Ми? Ти тут яким, боком, клоун, який привів до влади та розсадив на всі посади зграю клептоманів та мародерів, які грабують країну, поки щодня на фронті гинуть кращі з кращих?
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06.08.2023 22:00 Відповісти
Его хозяева зразу уволят
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06.08.2023 23:26 Відповісти
чмо
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06.08.2023 23:02 Відповісти
А,на земле бронекулаком уже доказали ,теперь в небе,далее в море подводными лодками.
Халявы не может быть слишком много.
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06.08.2023 23:25 Відповісти
Скоро прийдеться йому думати про те як себе захищати, запроданець
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07.08.2023 00:42 Відповісти
ЛУЧШЕ ТЕРРОРОМ ОТВЕТИТЬ НА ТЕРРОР !!! МОСКВУ И ПИТЕР НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ !!!
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24.12.2023 18:35 Відповісти
 
 