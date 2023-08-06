Воїни 56-ї ОМПБр з ювелірною точністю скидають гранату на польовий склад боєприпасів окупантів. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри, як воїни 56-ї окремої мотопіхотної бригади з великої висоти влучно скидають гранату на польовий склад боєприпасів росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опубліковані у соцмережах.

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