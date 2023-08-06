УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15888 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
12 791 24
56 окрема мотопіхотна бригада (43) дрони (2512) склад БК (36)

Воїни 56-ї ОМПБр з ювелірною точністю скидають гранату на польовий склад боєприпасів окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапили кадри, як воїни 56-ї окремої мотопіхотної бригади з великої висоти влучно скидають гранату на польовий склад боєприпасів росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опубліковані  у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували російський склад боєприпасів. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+33
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
06.08.2023 21:33
+22
Спуститися низько не можна, бо вибух пошкодить дрон, тому треба скидати гранату з досить таки велиої висоти. Непроста задача, яка вимагає великих здібностей і глазоміру, бо немає прицілу, але оператор чудово впорався.
показати весь коментар
06.08.2023 21:58
+11
Бетховен 5 симфонія.
показати весь коментар
06.08.2023 21:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
06.08.2023 21:33 Відповісти
добре коли нема вітру.
показати весь коментар
06.08.2023 21:36 Відповісти
а кацапи частинами тіл сходили до вітру!
показати весь коментар
06.08.2023 21:48 Відповісти
Бетховен 5 симфонія.
показати весь коментар
06.08.2023 21:54 Відповісти
Бетховен сюди просто в точку! Ще Вагнера їм включіть колись, увертюру з тангейзера в кінці, де ніби душу до пекла тягнуть
показати весь коментар
06.08.2023 21:58 Відповісти
Якщо Ріхарда Вагнера, то краще "Політ валькірій"
показати весь коментар
07.08.2023 04:46 Відповісти
Оце "ту-ту - ту-ту" - звук судьби, це архангел Гавриїл вже по них іде
показати весь коментар
06.08.2023 22:24 Відповісти
Людвих не був би проти такого відеоряда)))
показати весь коментар
06.08.2023 22:31 Відповісти
Шедевр!...
показати весь коментар
06.08.2023 22:54 Відповісти
класика...вічне!
показати весь коментар
06.08.2023 23:13 Відповісти
Симфония № 5. Allegro Con Brio -Бетховен
показати весь коментар
06.08.2023 21:55 Відповісти
Польовому складу прийшов "мужской половой ***"!
показати весь коментар
06.08.2023 21:41 Відповісти
Якийсь старий склад,колії вже позаростали.
показати весь коментар
06.08.2023 21:42 Відповісти
Да ти вже потвора в хлам🤣🍷🥃
показати весь коментар
06.08.2023 22:00 Відповісти
Спуститися низько не можна, бо вибух пошкодить дрон, тому треба скидати гранату з досить таки велиої висоти. Непроста задача, яка вимагає великих здібностей і глазоміру, бо немає прицілу, але оператор чудово впорався.
показати весь коментар
06.08.2023 21:58 Відповісти
 
 