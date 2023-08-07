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Бійці 110-ї бригади коригують роботу артилерії за допомогою українського розвідувального БПЛА "Фурія". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 110-ї бригади та артилеристи знищили позицію розрахунку АГС-17, вантажівку з БК та 152-мм гаубицю "Мста-Б" на авдіївському напрямку.

Про це пише на своїй сторінці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис успішної співпраці.

"Бійці 110 бригади коригують роботу артилерії за допомогою українського розвідувального БПЛА "Фурія" на Авдіївському напрямку. За результатами роботи знищено позицію розрахунку АГС-17, вантажівку з БК та 152-мм гаубицю "Мста-Б", - зазначає Бутусов у коментарі до відео.

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Автор: Сергій Яковенко
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Таких птичок потрібно тисячі !!
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07.08.2023 09:29 Відповісти
Тепер зрозуміло чому наші військові не замовляють вітчизняні БПЛА. Зображення стрибає, як наче камера стоїть на бричці, а не ширяє в повітрі. Хоча, звісно, і на безрибі і рак риба.
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07.08.2023 09:43 Відповісти
А з чого ти узяв, що не замовляють?
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07.08.2023 10:16 Відповісти
Те, що ти називаєш "камера стрибає", це називається "збільшення картинки" або "зум". Візьми будь-яку камеру в руки (або гвинтівку з оптичним прицілом) і зрозумієш, що будь-яка камера буде в тебе "стрибати".
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07.08.2023 10:20 Відповісти
Та ні, в даному випадку не стійкий дрон. Починаючі з 32 сек., що там можна попачіти?
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07.08.2023 12:06 Відповісти
Починаючи з 32 сек йде збільшення, рухи будь-якої камери стають більш помітними при збільшенні. Щоб побачити - тренуйтесь. Можете почати з оптичного прицілу - там так само все "стрибає".
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08.08.2023 14:58 Відповісти
Перерахуй бпла вітчизняного виробництва які масово застосовуються на фронті. Я читаю критику МО, а ті кивають, що немає замовлень від військових. А чому немає замовлень від військових? Тому, що їх не влаштовує ттх запропонованих дронів. Де зараз застосовується https://uk.wikipedia.org/wiki/Грім_(БПЛА)?
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07.08.2023 11:59 Відповісти
 
 