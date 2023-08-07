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Бійці 110-ї бригади коригують роботу артилерії за допомогою українського розвідувального БПЛА "Фурія". ВIДЕО
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Бійці 110-ї бригади та артилеристи знищили позицію розрахунку АГС-17, вантажівку з БК та 152-мм гаубицю "Мста-Б" на авдіївському напрямку.
Про це пише на своїй сторінці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис успішної співпраці.
"Бійці 110 бригади коригують роботу артилерії за допомогою українського розвідувального БПЛА "Фурія" на Авдіївському напрямку. За результатами роботи знищено позицію розрахунку АГС-17, вантажівку з БК та 152-мм гаубицю "Мста-Б", - зазначає Бутусов у коментарі до відео.
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