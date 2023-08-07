14 166 28
Су-25 завдає ударів по позиціях окупантів американськими некерованими ракетами ZUNI. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські пілоти використовують американські некеровані ракети ZUNI класу "повітря-земля" для атак на російських окупантів.
Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис атаки українського Су-25 з американськими ракетами.
"Український Су-25 завдає ударів по позиціях окупантів американськими некерованими ракетами ZUNI з пускових установок LAU-10", - зазначає у дописі до відео Бутусов.
Топ коментарі
+7 Grigoriy1959
показати весь коментар07.08.2023 09:43
+7 ПравдаЛюбка
показати весь коментар07.08.2023 09:49
+6 Grigoriy1959
показати весь коментар07.08.2023 09:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Добре.
Про використання касетних *********** теж цікаво послухати ціпсо дуже обізнаних російскомовних спеціалістів.
Про зеклоуна ми і так знаємо, хто він є. А ось кацапи ще почекають зі столом переговорів, їм ще потрібно декілька вагомих жестів доброї волі зробити.