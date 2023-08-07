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Су-25 завдає ударів по позиціях окупантів американськими некерованими ракетами ZUNI. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські пілоти використовують американські некеровані ракети ZUNI класу "повітря-земля" для атак на російських окупантів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис атаки українського Су-25 з американськими ракетами.

"Український Су-25 завдає ударів по позиціях окупантів американськими некерованими ракетами ZUNI з пускових установок LAU-10", - зазначає у дописі до відео Бутусов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом 6 серпня авіація та артилерія ЗСУ уразили 12 районів зосередження окупантів, 2 ЗРК, 2 пункти управління, 2 артилерійських засоби та станцію РЕБ, - Генштаб

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+7
Лупіть їх гадів доки вони у хробаків не перетворються !!!
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07.08.2023 09:43
+7
Смерть рашистським окупантам! Слава нашим льотчикам!
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07.08.2023 09:49
+6
ти також у туалет ходиш ... бездарно ?
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07.08.2023 09:44
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ти також у туалет ходиш ... бездарно ?
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07.08.2023 09:44 Відповісти
"Ото бзданув, як в лужу перднув"
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07.08.2023 09:57 Відповісти
Хто тут в нас? Генерал -полковник авіації з 20тис. годин нальоту?
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07.08.2023 09:52 Відповісти
Ви б хоч погуглили про кабрування, перед тим як свої "безцінні" коментарі залишати. Випадково не в "слугах народа" ходите? За рівнем "проффесіоналізму" як раз.
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07.08.2023 09:54 Відповісти
Ну ок, тобто всі військові світу дурачки що запускають ракети з кабрування, і за овер 50 років використання штурмової авіації не додумались до того, що роблять щось неправильно. Як скажете.
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07.08.2023 09:59 Відповісти
а 8 км, то, таки, 8км.
Добре.
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07.08.2023 09:58 Відповісти
запуск некерованих ракет на передній лінії зіткнення
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07.08.2023 09:59 Відповісти
это летающий Град
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07.08.2023 10:00 Відповісти
Это только ты умный, а Мы так - погулять вышли.
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07.08.2023 10:08 Відповісти
Значит такая установка ЗЕермаков….кассетные боеприпасы в бахмуте точно также расходуют на битый кирпич заранее знач малую эффективность.Все идет по оманскому плану «стол переговоров.»Саммит в СА собрался же не случайно.А все радуются что без участия роССии…как дети малые.Но повестка же озвучена ОТКРЫТО ….по мирному плану Зеленского .
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07.08.2023 09:59 Відповісти
Да, с кассетными какая-то непонятка получается. Все так до потолка прыгали, типа, ну теперь кацапов накрошим как огурцов в оливье. А по факту даже вот те цифры ГШ по ликвидированным в сутки совсем не поменялись.
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07.08.2023 10:14 Відповісти
Все понятно.Это звенья одной цепи оманского договорняка.А чего резко прекратились вылазки дрг и даже РДК на территорию врага… которые СРАЗУ зашатали стул под Куйло походом пригожина.Столько кипиша принесли кацапам Просто крутят людям барабан на территории Украины.План прост как марлевые трусы…Украина устала от войны и гибели своих сынов….Запад устал от Украины…. и мнения сошлись у всех… включая роССию….стол переговоров
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07.08.2023 10:30 Відповісти
Починаючи з 2011 року, була введена в експлуатацію модернізована високоточна версія ракети Zuni, яка має лазерне наведення. Саме цю версію ракети було передано Збройним Силам України (ЗСУ) для використання.
Про використання касетних *********** теж цікаво послухати ціпсо дуже обізнаних російскомовних спеціалістів.
Про зеклоуна ми і так знаємо, хто він є. А ось кацапи ще почекають зі столом переговорів, їм ще потрібно декілька вагомих жестів доброї волі зробити.
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07.08.2023 11:31 Відповісти
Якщо "Саме цю версію ракети було передано Збройним Силам України (ЗСУ) для використання" то чому " Українські пілоти використовують американські некеровані ракети ZUNI класу "повітря-земля" для атак на російських окупантів" - ?
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07.08.2023 12:40 Відповісти
Прицел Су-25 позволяет вести стрельбу НАРами с кабрирования. Главное ввести в него правильные баллистические характеристики боеприпаса.
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07.08.2023 10:49 Відповісти
Лупіть їх гадів доки вони у хробаків не перетворються !!!
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07.08.2023 09:43 Відповісти
Смерть рашистським окупантам! Слава нашим льотчикам!
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07.08.2023 09:49 Відповісти
Британская разведка озвучила причины неэффективности фронтовой авиации рф
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07.08.2023 09:54 Відповісти
мажут и не попадают в цели
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07.08.2023 09:55 Відповісти
Да британской разведке не понять замысел безумного кремлевского путлера. Они именно намеренно бьют по гражданским объектам и инфраструктуре городов Украины. Оно своим ботоксным мозгом думает деморализовать наш народ, вызвать протесты и заставить нас боятся рабссею. Але є одне але...
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07.08.2023 11:08 Відповісти
На какие протесты какой народ можно вывести? Ну если конечно ЗЕвласть захочет то выведет. ЗЕермаки и до вторжения срали на голову кумовством занимались патриотов прессовали и все как мыши под веником сидели. Ну когда Янук с Куйло договорились по продаже Крыма тогда народ и вывели…чтобы сказку про госпереворот и хунту Миру втюхивать. 9 лет прошло а до дураков не дошло что разводняк былПечаль.
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07.08.2023 11:26 Відповісти
аби тільки зброю витрачати даремно..
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07.08.2023 10:06 Відповісти
Дядя Сэм еще даст
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07.08.2023 10:09 Відповісти
Ракети Zuni в контейнерах Lau-10 помітили на літаках ЗСУ
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07.08.2023 10:19 Відповісти
 
 