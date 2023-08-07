Робота артилерії 79 ОДШБр на Мар’їнському напрямку: "Піт артилериста береже кров піхотинця". ВIДЕО

Артилеристи 79 ОДШБр на одному з найгарячіших напрямків - Мар’їнському - відбивають атаки окупантів, які кидають в бійпідрозділи штрафників "Шторм-Z".

Про це йдеться у сюжеті "Українського свідка", передає Цензор.НЕТ.

Захисники використовують проти рашистів артилерійську установку 2С9-1 "Нона". Вона була розроблена ще у Радянському Союзі та призначена для вогневої підтримки підрозділів повітряно-десантних військ.

Цим і займаються артилеристи: прикривають нашу піхоту під час її наступу та відбивають штурми противника. Працюють по ворожих бронетехніці та піхоті. Командир підрозділу розповів, що боєприпасів вистачає. "Це важлива перевага, - каже він. - Коли ціль пристріляна, розльоту снарядів практично не буває. Завдяки цьому ми успішно виконуємо всі завдання".

Кожен в екіпажі виконує свою роль: водій - займає вогневу позицію та рятує екіпаж від обстрілу, навідник - наводить гармату та стріляє. Сержант підтримує бойовий дух екіпажу, показуючи на власному прикладі, як варто працювати.

Артилеристи продемонстрували роботу по російських позиціях: з 9 відпрацьованих снарядів - 4 влучання. Мотивація воювати у хлопців залізна. "Подзвонити матері та сказати, аби хати не білила? - розповідає водій екіпажу. - Бо прийдуть якісь буряти - і все, немає дому. Але так не можна! Тому ми тут".

"Піт артилериста береже кров піхотинця. Так завжди було і буде. Основну масу роботи має виконувати артилерія. Не авіація, не піхота", - каже воїн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мар’їнка - це сталевий щит для Курахового, ворога треба стримувати будь-якою ціною, - воїн-штурмовик 79-ї бригади Колобок. ВIДЕО