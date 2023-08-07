Тестування димової завіси БМП M2A2 ODS-SA "Bradley" українськими військовими. ВIДЕО

Українські бійці випробували димову завісу американського БМП M2A2 ODS-SA "Bradley".

Відеозапис тестового використання системи опублікував на своїй сторінці в соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Видовищні кадри тестування димової завіси БМП M2A2 ODS-SA "Bradley" українськими військовими". - зазначив Бутусов у дописі.

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