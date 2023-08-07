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Тестування димової завіси БМП M2A2 ODS-SA "Bradley" українськими військовими. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські бійці випробували димову завісу американського БМП M2A2 ODS-SA "Bradley".

Відеозапис тестового використання системи опублікував на своїй сторінці в соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Видовищні кадри тестування димової завіси БМП M2A2 ODS-SA "Bradley" українськими військовими". - зазначив Бутусов у дописі.

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Автор: Сергій Яковенко
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07.08.2023 10:41 Відповісти
на грядки полетіло(((
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07.08.2023 10:56 Відповісти
То точно 👀
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07.08.2023 11:10 Відповісти
А димова завіса для електорату перед майбутніми виборами буде?
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07.08.2023 11:09 Відповісти
Я вибачаюсь , це потрібно було щоб рашисти роз'їбашили десятки Бредлі щоб наше командування роздуплилося і почало щось застосовувати з захисту ? Генії бл@ть .
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07.08.2023 11:40 Відповісти
Поправка на вітер? Діджей - норм.
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07.08.2023 12:58 Відповісти
 
 