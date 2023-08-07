Дрон-камікадзе вражає російський танк. ВIДЕО

Український дрон-камікадзе вразив ворожий танк на південному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного удару опублікований у соцмережах.

"Епічний удар по екіпажу російського танка FPV-дроном. Південь. Робота підрозділу Shadow, постачальник Ескадрон", - пише у коментарі автор публікації.

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