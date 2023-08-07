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Дрон-камікадзе вражає російський танк. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Український дрон-камікадзе вразив ворожий танк на південному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного удару опублікований у соцмережах.
"Епічний удар по екіпажу російського танка FPV-дроном. Південь. Робота підрозділу Shadow, постачальник Ескадрон", - пише у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+11 Влад В aa851208
показати весь коментар07.08.2023 11:54
+10 Маркиз
показати весь коментар07.08.2023 12:01
+8 Олег Громико
показати весь коментар07.08.2023 11:54
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Будь ласка, зачекайте...
Ми вже чули й шуткували про захист проти джевелінів у вигляді мангалів ... Але ж дивні джевеліни як й н-лави , як й стугни дуже справно підсмажували московитське м"ясо разом з "мангалом" йще переконливійше ніж без мангалу ....
Так само й "дінамічєской защітай" -- вона уся йде дуже швидко до дупи ***** й дінки-кадирки !
Лише сира земля !"
Пирятин "Арта" !!!!!!!!!!!!!!!!