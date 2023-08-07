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Дрон-камікадзе вражає російський танк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український дрон-камікадзе вразив ворожий танк на південному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного удару опублікований у соцмережах.

"Епічний удар по екіпажу російського танка FPV-дроном. Південь. Робота підрозділу Shadow, постачальник Ескадрон", - пише у коментарі автор публікації.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+11
Два куска динамической зашиты на танке , хорошо сработали.
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07.08.2023 11:54
+10
Той випадок, коли "пі...дец подкрался нєзамєтно".
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07.08.2023 12:01
+8
В лобешнік, де динамічний захист, думаю танк на ходу.
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07.08.2023 11:54
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Танк ще й допоміг. Переїхав довбой@бів)
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07.08.2023 11:53 Відповісти
Вдруг откуда ни возьмись появился вртипись.
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07.08.2023 11:53 Відповісти
В лобешнік, де динамічний захист, думаю танк на ходу.
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07.08.2023 11:54 Відповісти
Так, 100% на ходу, знишити танк не так просто, але 2 хробака сдохли теж 100%
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07.08.2023 15:28 Відповісти
Два куска динамической зашиты на танке , хорошо сработали.
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07.08.2023 11:54 Відповісти
Ви (московити) можете що завгодно називати "дінамічєскай защітай" , але за визначенням "динамичний захист тачіка" (або активний захист танку) це саме те , що не дає будь якому фактору ураження приблизитися до танка . А тут усе спрацювало як "діти у школу ходять" ...

Ми вже чули й шуткували про захист проти джевелінів у вигляді мангалів ... Але ж дивні джевеліни як й н-лави , як й стугни дуже справно підсмажували московитське м"ясо разом з "мангалом" йще переконливійше ніж без мангалу ....

Так само й "дінамічєской защітай" -- вона уся йде дуже швидко до дупи ***** й дінки-кадирки !
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07.08.2023 12:39 Відповісти
Там екіпаж шось ремонтував. А прийдеться все починати з початку і іншим екіпажем.
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07.08.2023 11:57 Відповісти
Той випадок, коли "пі...дец подкрался нєзамєтно".
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07.08.2023 12:01 Відповісти
ПіZZдато!
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07.08.2023 12:11 Відповісти
Отлично.
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07.08.2023 12:31 Відповісти
"Немає москаля , немає маскаля
Лише сира земля !"

Пирятин "Арта" !!!!!!!!!!!!!!!!
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07.08.2023 12:41 Відповісти
Думали что "Зори здесь тихие!
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07.08.2023 12:50 Відповісти
Похоже задницу оторвало
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07.08.2023 12:56 Відповісти
Ваньки возмутились)))))
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07.08.2023 13:07 Відповісти
 
 